I løpet av året har organisasjonen bak St. Olavsloppet jobbet intenst med å forsøke å løse løpernes og lagledernes behov for moderne kommunikasjon, mobildekning og internettforbindelse langs hele løpsruta. Dessverre har dette ikke vært vellykket.

Samtidig har det vært et klart ønske fra mange deltakere om å redusere antall konkurransedager fra fire til tre. For å imøtekomme disse ønskene og sikre tilgang til internett og mobiltelefoni, har arrangørene bestemt at 2024-løpet starter i Östersund torsdag 27. juni med etappeavslutning i Kall. Derfra forflytter deltakerne seg til Sandvika på norsk side før det startes å løpe til Levanger. På tredje dag, lørdag 29. juni, løpes det fra Levanger til målgang i Trondheim.

Det har kommet blandede reaksjoner på den radikale endringer siden det er en flott strekning og et stort lokalt engasjement som blir borte. På en annen side kan en dag mindre bety at flere greier å stille et lag på beina.

Se flere reaksjoner på nyheten på St. Olovloppets facebookside

St. Olovloppets nettsider

Reportasjer fra fjorårets stafett:

1. dag: St. Olavsloppet er i gang

2. dag: Svorkmo/NOI leder fortsatt St. Olavsloppet

3. dag: Svorkmo/NOI og Bratsberg IL fortsatt på topp i St. Olavsloppet

4. dag: Favorittene vant med store marginer i St. Olavsloppet

Området ved Kallsjøen som det ikke blir noen stafettløpere å heie på i slutten av juni i år. (Foto: St. Olovsloppet)