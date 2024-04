Det har blitt en tradisjon at bedriftsorienteringen i Bergen starter sesongen med et gateløp, og årets sesong er nå i gang etter at HSI, Haukeland Sykehus Idrettslag, arrangerte gate/sprintløp.

Løypene gikk rundt omkring i gatene på Kronstad bydel, det var ikke nødvendig med skotøy for terrenget denne gangen. Løypene gikk nedover mot Store Lungegårdsvann og Krohnsminde Idrettsplass. Løperne fikk deretter en del stigning tilbake til mål på Haukeland Sykehus, Ibsensgate var nok det foretrukne valget her.

Det var i alt 230 o-løpere som stod på startstreken, som er omtrent samme antallet som HSI sitt åpningsløp i fjor, så bedriftsorienteringen er fremdeles populær.

Som vanlig kunne deltagerne velge mellom fire løyper med ulik lengde. Den lengste løypen, A-løypen, var på 2,6 kilometer. Her var det rutinerte Trygve Buanes som klarte å komme seg raskest gjennom den, etterfulgt av Lars Røttingen, som nok dro veksler på å være en gammel mellomdistanseløper i Gular. Beste kvinne ble Mina Jolma.

Løypene skilte ikke løperne like mye som terrengløypene vanligvis gjør, her gikk det raskt unna.

Håvard Mørch Hunskaar og Yves Reecht var de beste herrene i B-løypen, der Linn Kristine Gjesdal klokket i mål sekundet foran Sigrid Lundeland, som de beste kvinnene.

I C-løypen ble det løpt omtrent likt mellom beste mann og kvinne, som ble Leo Zijerveld og Gro Hege S. Urdal.

Men i bedriftsorienteringen er det gjerne de klassevise resultatene som helst brukes av deltagerne. Alle resultater finner du her.

Neste løp i bedriftsorienteringen går onsdag 17. april, da venter et litt tyngre og våtere terreng på Smøråsen.



Starten gikk innimellom byggene til Haukeland Universitetssykehus, med Ulriken i bakgrunnen.

Starten var stort sett det eneste stedet med gressunderlag, deretter var det asfalt. Her er sykehusets eget pasienthotell i bakgrunnen.



Anders Sagevik fra DNB BIL hadde begynt en tidlig opplæring av neste generasjon O-løpere. Men dessverre ble det disk for Anders.

Det er ett minutt til å lese kartet før start.

Rune Torgersen er godt i gang. Han er en en del av en ganske stor gjeng fra Equinor BIL.



Frode Helmich Pedersen fra Universitetet BIL passerer Årstad kirke.



Linn Kristine Gjesdal fra Sparebanken Vest BIL blir beste kvinne i B-løypen.

God stemning i løypen: Ann Lieu fra Bergen Kommune BIL



Postene stod plassert langs gangveier og fortau.



Posten bak Årstad Videregående skole er funnet.



Øistein Stemme er ferdig med postene nede ved Krohnsminde og kan løpe om kapp med bilene opp Ibsensgate.

Trappene opp til Hunstadsvingen var nok en av de hardeste delene av løypen.



Vigdis Houmb fra Sparebanken Vest BIL har funnet posten på lekeplassen i Hunstadsvingen, og kan sette kursen tilbake mot Haukeland Sykehus.

Resultater per løype:

Resultatliste Løype 1 Løypelengde: 2,6 KM Start: 1 Antall poster: 17

Resultatliste Løype 2 Løypelengde: 2,3 KM Start: 1 Antall poster: 12

Resultatliste Løype 3 Løypelengde: 2,1 KM Start: 1 Antall poster: 14

Resultatliste Løype 4 Løypelengde: 1,8 KM Start: 1 Antall poster: 9