Nederlandske Stefan Nillessen var den store forhåndsfavoritten etter solide 3.29,23 tidligere i sommer. Etter starten i finalen lørdag ettermiddag la han seg avventende langt bak i feltet. Han ble liggende rolig der på de første rundene, mens italieneren Simone Valduga tok teten tidlig. Etter hvert kom også de to franskmennene Teo Dabos og Paul Anselmini fram i tet. Det vekslet litt på hvem som var i front derfra, og det var litt knuffing i feltet.



På første runde: Valduga og Segurola en liten visitt opp i front. (Foto: Arne Dag Myking)



Ut på langsiden for nest siste gang tok Nillessen et skikkelig magedrag og kom seg opp i tredje posisjon, og gjennom svingen avanserte han videre helt opp i front. Da det ringte for siste runden skrudde han opp tempoet ytterligere, mens både polske Rak og franskmannen Cahoudar utfordret godt. Gjennom siste sving prøvde de seg på nederlenderen, men han holdt fortsatt unna. Så var det ut på oppløpet. Det man har sett så mange ganger, med løpere som har ledet hele siste runde, er at det stivnes med 70-80 meter igjen. Men ikke nå, ikke med Nillessen.



Nillessen holdt seg anonymt i feltet lenge, men plutselig var han på vei opp i tet. (Foto: Arne Dag Myking)



Selv med 3000 meter hinder i beina fra tidligere på dagen holdt han meget godt unna, og løp til mesterskapsgull på tiden 3.44,87. Spurtsterke Anselmini fra Frankrike lå lenge på fjerdeplass på oppløpet, men gjorde det han kan bedre enn de fleste - spurtet seg opp og ble nummer to med 3.45,35.

Polske Filip Rak tok bronse med 3.45,42, kun sju hundredeler foran Chaoudar som ble nummer fire.



Nederlandsk seier, og bak spurter Anselmini til sølv like foran polske Rak. (Foto: Arne Dag Myking)

Resultater 1500 meter menn finale

Plass Navn Nasjon Tid 1 Stefan Nillessen NED 03.44,87 2 Paul Anselmini FRA 03.45,35 3 Filip Rak POL 03.45,42 4 Anas Lagtiy Chaoudar FRA 03.45,88 5 Ferenc Soma Kovács HUN 03.46,23 6 Martín Segurola ESP 03.46,81 7 Simone Valduga ITA 03.47,20 8 Teo Dabos FRA 03.48,35 9 João Santos POR 03.48,45 10 Alessandro Pasquinucci ITA 03.48,74 11 Nino Jambrešic CRO 03.56,04

Spurtraske Anslemini sikret sølvet. (Foto: Arne Dag Myking)