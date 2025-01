Snøen som arrangørene gjerne skulle hatt før NM-dagene 15-19. januar har nå kommet i rikt monn, og forholdene ligger til rette for en strålende utgave av Stenfjellrunden. I tillegg til seedingsrenn til Vasaloppet og Birkebeinerrennet, inngår Stenfjellrunden også i år som det andre av fire renn i Skiplukkern Innlandet langløpscup.

Kondis tok en testrunde i Stenfjellrunden-løypa uka før rennet for å dokumentere de fine snøforholdene. (Foto: Stein Arne Negård)

Stenfjellrunden er på 42 km og går i variert og kupert terreng med lengre stigninger over Stenfjellet to ganger. Det er også mulig å gå en kortere utgave på 23 km. I 2022 ble det satt ny løyperekord både i herre- og dameklassen ved Petter Stakston fra Søre Ål IL (1:52:25) og Maren Engeskaug Nilsen fra Team Driv Trening (2:14:15).

Les hva løyperekordholderen for kvinner sa om Stenfjellrunden før fjorårets renn på langløpscupens nettsider: Stenfjellrunden er Norges fineste renn!

I fjor ble det hjemmeseier i herreklassen ved Henning Lie på 1:55:55, og blant kvinnene var junioren Solveig Lie Støverud fra Holmen IF aller best med 2:14:57.

Fra Stenfjellrunden i 2023 der veteran i særklasse, Geir Strandbakke, tauer på en rekke med yngre løpere i det fine vinterværet i 2023. (Foto: Rolf Bakken)

Begge de to siste utgavene har hatt ca. 370 fullførende, og fire dager før renndagen ligger det an til rundt samme antall deltagere også i år. Med 5-8 minusgrader, tilnærmet vindstille og med gløtt av sol indikerer yr.no at det kan ble en like strålende dag på Hedmarksvidda som for to år siden da Kondis var på plass tre steder i løypa og tok 480 bilder fra solskinnsrennet.

Fra toppen av Stenfjellet der 42 km og 23 km skiller lag. (Foto: Stein Arne Negård)

Se flere bilder fra Stenfjellrunden-traséen tatt sist lørdag av Kondis-fotograf Sein Arne Negård.

Påmelding og startliste

Tildeling av puljer blir gjort torsdag og fredag. Startnummer kan hentes på Sport 1 Superstore Hamar fredag mellom kl 17:00 og 19:00 eller på Gåsbu renndagen. NB! Påmeldingsfrist er fredag innen kl 23:59!

Stenfjellrundens nettsider

Stenfjellrundens facebookside

Samleside for Stenfjellrunden på kondis.no med reportasjer, bilder og alle resultater de siste 20 årene