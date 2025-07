Det var under Morton Games i den irske hovedstaden Dublin fredag 11. juli at Sondre viste at baneformen er på gang. Tidligere har Sondre uttalt at han må kunne løpe bra på 5 og 10 km for å være konkurransedyktig på maraton. Og 5000 m-persen på 13.20,16 satte han samme år som han satte den norske rekorden på både halvmaraton (59.48) og maraton (2.05.48).

Dermed ikke sagt at det blir like gode tider på halv og hel maraton til høsten, men 13.26,20 var uansett gledelig. I vår løp Sondre 3000 m på 8.08,15 under Trond Mohn Games, og løpet hans nå i kveld er på et helt annet nivå. For å løpe i jevn fart til 13.26, må en faktisk passere 3000 m på 8.04.

På den norske årsstatistikken har likevel Sondre Nordstad Moen hele sju mann foran seg på 5000 m - og det uten at Jakob Ingebrigtsen har løpt. Det sier noe om hvor bra det norske nivået er for tida. Narve Gilje Nordås topper utendørsstatistikken med 13.13,50.

I løpet i Dublin ble Sondre nummer seks, 7,5 sekunder bak Valentin Soca fra Uruguay som vant. På plassen foran seg hadde han det irske stjerneskuddet Efrem Gidey som vant Europacupen på 10000 m tidligere i sommer.



5000 m menn 1 Valentin SOCA SEN M Uruguay 13:18.88 2 Matt STRANGIO SEN M United States of America 13:20.56 3 Miguel Angel MARTINEZ SEN M Spain 13:21.61 4 Jack O`LEARY SEN M Ireland 13:22.67 5 Efrem GIDEY SEN M Ireland 13:25.21 6 Sondre NORDSTAD MOEN SEN M Norway 13:26.20 7 Philip SESEMANN SEN M Great Britain 13:29.10 8 Cormac DALTON SEN M Ireland 13:34.07 9 Maxime CHAUMETON SEN M South Africa 13:34.54 10 George WHEELER SEN M Great Britain 13:37.22 11 Tomer TARRAGANO SEN M Great Britain 13:42.85 12 Julien REBECK SEN M France 13:45.77 13 Jack BRUCE SEN M Australia 13:48.15 14 Florian LEPALLEC SEN M France 13:51.57 15 Tadgh DONNELLY SEN M Ireland 13:52.91 16 Michael MURPHY SEN M Ireland 13:54.85 17 John TRAVERS SEN M Ireland 14:13.51 Istvan SZOGI SEN M Hungary DNF Sebastian FREY SEN M Austria DNF Cathal O`REILLY SEN M Ireland DNF Jason CLAYTON SEN M Australia DNF David CARDENAS SEN M United States of America DNF



