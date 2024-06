Før dagens løp i Stockholm hadde Narve Gilje Nordås den fjerde beste tiden i Norge på distansen gjennom tidene. Hans personlige rekord var 7.35,75. Foran seg på den lista hadde han kun tre brødre Ingebrigtsen. Etter løpet er saken nå en helt annen.



Meget sterk seier for Narve Gilje Nordås

Det var en 3000 meter av det pene og pyntelige slaget veldig lenge. Gilje Nordås holdt seg fint i sjette posisjon, og feltet lå stort sett på en lang rekke. På forhånd var vi veldig spente på hva svenske Andreas Almgren kunne stille opp med. Formløperen som imponerte med et kjempeløp under Bislett Games sist torsdag. I feltet hadde vi også Dominic Lobalu som løper for Sveits.



Da det gjenstod et par runder begynte det å dra seg skikkelig til, og med en runde så det til og med litt vrient ut for vår mann fra Sandnes. I den nest siste svingen måtte han helt ut i bane 3 for å løpe langt rundt et bredt felt. Bortover langsiden avanserte han helt fram til Lobalu i tet, og gjennom siste sving satte han inn det siste giret.



Nedover oppløpet var Gilje Nordås såvidt foran Lobalu, og det var en meget seiershungrig nordmann som spurtet fantastisk inn til sin første Diamond League-seier. Nå har han kun én mann foran seg på all time-lista - Jakob Ingebrigtsen.



Resultater

Plass Nasjon Navn Tid SB PB 1 NOR NORDÅS Narve Gilje 7:33.49 7:35.75 7:35.75 2 SUI LOBALU Dominic Lokinyomo 7:33.68 7:39.32 7:29.48 3 GUA GRIJALVA Luis 7:33.96 7:29.43 4 SWE ALMGREN Andreas 7:34.28 7:34.31 5 DJI ISMAIL Mohamed 7:36.29 7:50.05 7:46.69 6 RSA WILDSCHUTT Adriaan 7:36.77 7:39.25 7 AUS McSWEYN Stewart 7:36.78 7:28.02 8 ESP MECHAAL Adel 7:37.28 7:43.60 7:30.82 9 ETH SIME Mezgebu 7:39.40 7:39.81 7:39.81 10 GER PARSONS Sam 7:40.01 7:39.94 11 BRN BALEW Birhanu 7:46.10 7:31.77 12 SWE DANIELSSON Emil 7:49.03 7:55.54 7:39.70 13 ETH BEKELE Telahun Haile 7:50.13 7:43.76 7:25.48 DNF POL CZERWINSKI Adam 8:03.38 DNF GBR ROWE Jack 7:38.35 7:38.35 DNF AUS THOMAS Jude 7:47.26



Narves progresjon på 3000 meter

År Tid Når Hvor 2024 7,33,49 02.06.2024 Diamond League, Stockholm 2024 7,35,75 22.05.2024 Fana, Trond Mohn Games 2023 7,43,94 03.06.2023 Fana, Trond Mohn Games 2022 7,43,53 08.06.2022 Fana, Trond Mohn Games 2021 7,41,31 19.08.2021 Lahti/FIN, Motonet GP 2020 7,50,57 29.07.2020 Fana, Gneist-Gular Koronastevne 4 2018 8,35,02 25.07.2018 Karlstad/SWE, Karlstad Grand Prix 2017 8,34,15 01.09.2017 Fana, UM 2017 2016 8,29,86 02.09.2016 Sandnes, UM 2016 2015 8,51,92 12.06.2015 Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene 2014 9,12,90 07.09.2014 Haugesund, Ungdomsmesterskapet 2014