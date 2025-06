Arrangørene av Bergen3000 (Lungegårdsvannet Rundt) hadde lagt til rette for at Marius Vedvik skulle prøve å slå sin egen norgesrekord på 3000 meter, satt i Jølster i 2023. Den rekorden står ennå, men det ble løpt fort av flere løpere i årets utgave av løpet.

Marius sin egen norske rekord på 3000 meter gateløp lyder på 8:15. I Bergen3000 på lørdag løp han inn på 8:24. Dette er en solid norsk årsbeste på distansen.

Beste kvinne i Bergen 3000 ble Eli Anne Dvergsdal, på tiden 9:41. Dette er også en klar norsk årsbeste på 3000 meter gateløp. Den norske rekorden her er 9:21 og tilhører Kristine Lande Dommersnes.

Vi fikk to kvinner inn under 10 minutter, Karoline Harnes Mongstad løp på 9:53. Tredjeplassen gikk til Maren Austevik Bø med 10:21. Begge disse to løper for Gular IL.

Blant mennene fikk vi hele 20 løpere inn under 10 minutter, så det er tydelig at løpet appellerte til folk som ville teste formen på 3000 meter. Det var rundt 600 deltagere som fullførte i Bergen3000, inkludert stafett og barneløp.

Marius Vedvik har ikke pleid å konkurrere like hyppig som han pleide å gjøre tidligere, men på sin Facebook-konto forteller han at han var god fornøyd med dette løpet:

Etter tusenvis av runder rundt Store Lungegårdsvannet i Bergen utan startnummer var det veldig kjekt å springe med startnummer i dag under @bergen.3000. 8.24 og ny løyperekord smakte godt etter ein seig mai måned der kroppen ikkje har spelt på lag. Løyperekorda er fortsatt veldig kjekt!

Estimerte for meg sjølv 8.25 før start, så det var stort å slå egne forventninger på eit løp for første gang sidan 10km på Lustraløpet (29.44) for eit år sidan. Håpa ikkje det blir like lenge til neste gang!

Her er Marius Vedvik i gang med en annen 3000 meter tidligere i år, i Arne Risa Classic. Det gikk omtrent like fort på bane som på gate: 8.27.76. (Foto: Arne Dag Myking)

Eli Anne Dvergsdal skriver følgende om løpet sitt på Instagram:

Første gong eg fekk med meg dette 3 km gateløpet rundt Store Lungegårdsvann.

Med mange sterke baneløparar på start, var eigne forventningar om pall ganske små.

3 km er ikkje akkurat der eg har mest rutine. Kort, raskt og brutalt. Gjekk ut hardt, trygg i rygg på @robert.hisdal første km, med sterke jenter jagande bak, og trudde eigentleg ikkje at desse fjellbeina kunne springe 1km i den farten. Men tempoet holdt heile vegen - faktisk litt raskare mot slutten.

Siger og løyperekord tar eg med meg. Og artig med årsbeste i Norge på distansen så langt i år – sjølv om eg håpar nokon snart tek over den. Det finst då både raskare løyper og raskare jenter der ute.

Resultat 15 beste kvinner:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 487 Eli Anne Dvergsdal Idrett Uten Alkohol K23-34 09:41 2 586 Karoline Harnes Mongstad Gular, IL K23-34 09:53 3 581 Maren Austevik Bø Gular, IL K23-34 10:21 4 564 Live Færø Linde Varegg Fleridrett K12-13 10:31 5 621 Oda Barth Vedøy Nesttun K35-39 10:49 6 484 Selma Eldevik Varegg Fleridrett K20-22 10:51 7 620 Ragnhild Lindhjem-Godal Gular, IL / Gular IL K20-22 10:51 8 622 Nellie Cecilia Taule Fil Aks-77 / Fil Aks K16-17 10:55 9 647 Silje Sperrevik Varegg Fleridrett K23-34 10:57 10 928 Mari Monsen DNB K35-39 11:14 11 720 Bahereh Ganji Bergen K45-49 11:34 12 1152 Susanne Wigene Haugesund Idrettslag K45-49 11:37 13 624 Madeleine Ringbom Turun Urheiluliitto K23-34 11:47 14 686 Helene Kallekleiv Sportsklubben Vidar / SK Vidar K23-34 11:57 15 670 Bodil Hansen Ask Friidrett / Løp Sammen Askøy K50-54 12:00

Resultat 15 beste menn: