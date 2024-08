Fjelløpsfestivalen i Meråker ble arrangert for 13. gang helga 2.-4. august, og ble en stor suksess med solid ny deltakerrekord og stor stemning på løpssenteret på Teveltunet gjennom hele helga fra starten på 100 milesløpet fredag klokka 12 til de siste deltakerne var i mål tidlig på søndags morgen.

100 miles

MMC lanserte i år en 100 miles distanse, og det var 14 løpere som stilte til start på Teveltunet Fjellstue klokka 12 på fredag. Den største snakkisen gjennom hele helga var Kristin Solbakken fra Hell Ultraløperklubb, som etter hvert festet grepet på konkurrentene og siden aldri så seg tilbake. Med sluttid på drøyt 24 timer var hun til slutt en soleklar vinner. Etter seieren i Soria Moria til Verdens Ende (SMVE) tidligere i år var hun også en forhåndsfavoritt. Men sluttiden var likevel egnet til å imponere det lokale ultramiljøet som vet hvor krevende terrenget i Meråker er.

Løpet har fått navnet "Dødsmarsjen" for å hedre alle som har møtt sitt endelikt i gruvedrift, krig og armod i disse fjellene opp gjennom årene. Men navnet er nok også passende med tanke på utfordringene løperne skal igjennom.

Simen Opstad kom inn som første herreløper, drøyt fire timer etter Solbakken. Simen har i år blant annet løpt 100 miles i Sandnes og deretter Lofoten helga etter, men han mente likevel at dette var det tøffeste han hadde gjort.

100 kilometer

På 100K-distansen (100 km) tok John Marius Hegseth, Vørter Ultra, en oppskriftsmessig seier. Etter å ha vunnet MMC 70K flere ganger, gikk han i år for den litt lengre distansen. Han kunne rapportere om en liten smell underveis, med oppkast og næringsunderskudd, så muligens er den nye løyperekorden hans på 14:40:44 mulig å presse ned enda en del. Ida Steiro, Hell Ultraløperklubb, leverte et kjempeløp, og var bare 37 minutter bak Hegseth i mål på en andreplass totalt.

70 kilometer

På 70K (70 km) ble det et oppgjør mellom Erland Eldrup, Landås Ultraklubb, og fjorårsvinner Magnus Norøy, Frol IL. Den duellen vant Erland Eldrup på tiden 9:01:12. Eldrup har tidligere i år vist at han er en løper av internasjonal toppklasse, så seieren var slik sett ingen overraskelse. Han skrøt av arrangementet, og var vel bare misfornøyd med én ting, og det var at han ikke fikk presset løyperekorden under 9 timer. Det kommer nye muligheter for det neste år, for da er nettopp denne distansen NM i terreng-ultra. Anne Jorun Hodne vant dameklassen på 11:46:17.

I sterk vekst

Meråker Mountain Challenge er en fjelløpsfestival i sterk vekst, og inneholder også løp på 40 km, 20 km, 8 km og en ‘miniton’ på 2 eller 4 km som er uten tidtaking. På 42K distansen satte Morten Antonsen, Hvam IL, en imponerende ny løyperekord på 4:21:42. Her vant Mari Ann Landsem Melhus fra Henning Skilag kvinneklassen på 6:27:49.

Mest populær

Det er 21K (20 km) som er den desidert mest populære distansen, og halvparten av de 343 påmeldte hadde siktet seg inn på den distansen. Der viste Wasaloppsvinneren Torleif Syrstad (Lager157 SkiTeam) at han ikke bare er god til å gå langløp på ski, men at han også behersker terrengløp. Han vant på tiden 1:55:32, som er ny løyperekord. Dameklassen ble vunnet av Mirjam Saarheim fra Lofoten Løpeklubb på den meget sterke tiden 2:16:37.

Løp med hund

MMC bygger også opp et tilbud for de som vil løpe med hund – såkalt canicross. Det er først og fremst den 8 kilometer lange Steinfjellrunden som trekker disse løperne. Og at det er god hjelp i en god trekkhund er det ingen tvil om. Ingrid Gauteplass og hennes hund vant på tiden 1:03:09. De raskeste 8K-løperne uten hund hadde til sammenligning 1:11:18 og 1:19:22. De tidene oppnådde henholdsvis Jonas André Hansen, vinner av herreklassen, og Anne Line Vognild, vinner av kvinneklassen.

NM i terrengultra

Meråker Mountain Challenge har et uttalt mål om å nå 1000 deltakere, og hvis de klarer å opprettholde vekstraten så er det ikke mer enn 3-4 år før de er der. Med NM i terrengultra 2025 lagt til den trønderske fjellbygda ligger det godt til rette for at arrangementet skal få ytterligere løft til neste år.





Erland Åkra Eldrup, vinner MMC 70K.



Gjermund Lundemo Syvertsen, som representerte Meråker Mountain Challenge, går i mål som nr. 2 i herreklassen og 3 totalt i MMC 70K 2024.





Ida Steiro, Hell Ultraløperklubb. Vinner av damelklassen og nr. 2 totalt i 70K MMC 100K



Kristin Solbakken, Hell Ultraløperklubb, suveren vinner av MMC 100M ‘Dødsmarsjen’ 2024

Pallen MMC 42K. Fra venstre: Vemund Johnsborg, Leksdal IL (nr. 2), Morten Antonsen, Hvam IL (vinner), Hans Jørgen Renå, Hommelvik IL (nr. 3).



Pallen menn MMC 100M. Fra venstre: Thomas Smague (nr. 2), Simen Opstad (vinner), Jørgen Aune Solberg (nr. 3)



Simen Opstad, vinner menn 100M, nummer 2 totalt, studerer den orginale deltakerpremien som alle som fullfører ‘Dødsmarsjen’ i Meråker får: En hestesko. Hvem blir den første som fullfører tre ganger og får den i gull-versjonen?



Pallen for menn MMC 100K. Fra venstre: Gjermund Lundemo Syvertsen, Meråker Mountain Challenge (nr. 2), John Marius Hegseth, Vørter ultra (vinner), Arild Moen (nr. 3)



Pallen menn MMC 21K. Fra venstre: Emil Aslaksen Røed (nr. 2), Torleif Syrstad, Lager157 SkiTeam (vinner), Magnus Krog, Høydalsmo IL (nr. 3).



Pallen kvinner MMC 21K. Fra venstre: Kjersti Kvistad Dengerud (nr. 2), Mirjam Saarheim, Lofoten løpeklubb/VJ Norge (vinner), Hedda Aksnes, Steinhaugen (nr. 3)



Pallen menn MMC 70K. Fra venstre: Magnus Norøy, Frol IL (nr. 2), Erland Elrup, Landås Ultraklubb (vinner). Matias Bollingmo (nr. 3) kom i mål etter at bildet ble tatt.

Resultater

