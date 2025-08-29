Sterke tider i Forusløpet
Flere sterke tider ble oppnådd da Forusløpet ble arrangert i Stavanger sist søndag.
43 år gamle Andreas Penne Nygård, Sandnes har 30.28 på 10 km i år og ligger, sammen med Frew Zenebe Brkineh, øverst på veteranstatistikken i sin aldersklasse.
Søndag vant Penne Nygård 5 km i Forusløpet på sterke 15.06, men løp distansen tre sekunder raskere i Knarvik tidligere i år. Han ligger på andreplass på årets veteranstatistikk - bak Henning Offigstad som har løpt på 14.56.
Silje Torsvik (35), Spirit friidrett vant kvinneklassen på 5 km i Forusløpet på 17.37.
Forusløpet 10 km
På 10 km i Forusløpet var det Preben Aase (27), Spirit friidrett som vant på 31.28.
Blant kvinnene var detTherese Skeie (40), GTI friidrett som vant på 37.53. Med det inntar hun femteplassen i klasse 40-44 på veteranstatistikken i år.
Resultater 5 km (Utvalgte)
M23-34
1) Kristian Seljeskog, Spirit 15.38
2) Tom Gøran Haukalid, GTI 16.30
3) Sigurd Emil Østlie, Spirit 16.41
M35-39
1) Thomas Asgautsen, Spirit 15.50
2) Heine Fjellhaug, Undheim 15.56
3) Sivert Haga Hebnes, Sandnes 15.59
M40-44
1) Andreas Penne Nygård, Sandnes 15.06
2) Øystein Wergeland, Sandnes 16.23
3) Erlend Aano 16.32
M45-49
1) Odd Einar Tveit, Spirit 17.31
2) Sveinar Vadla, Spirit 17.33
3) Terje G. Treen, Skjalg 19.59
M12-13
1) Elliot Aano, Skjalg 17.28
M16-17
1) Niklas Cato Link, Gjesdal 16.42
M18-22
1) Robin Welle, Acta Runners 18.33
K23-34
1) Julie Stensvold, GTI 22.06
K35-39
1) Silje Torsvik, Spirit 17.37
2) Ingvild Roti, Spirit 18.44
3) Sara Aarseth, Spirt 18.46
K40-44
1) Kay Zaccarini, Grødem Runners 21.19
K45-49
1) Linda Holm, Sandnes 22.38
K55-59
1) Laurence Pinturier, Stavanger 23.41
K65-69
1) Sidsel Andersen, UIS, Stavanger 29.18
Resultater 10 km
M23-34
1) Preben Aase, Spirit 31.28
2) Håvard Langeland Mæle, Spirit 32.58
3) Herman Gustavsen, Kristiansand 35.04
M40-44
1) Øystein Johannessen, Sandnes 33.52
2) Bjørn Ellingsbø Håland, Sandnes 34.33
3) Stian Thormodsæter, Bryne 34.48
M45-49
1) Simen Holvik, GTI 38.35
2) Lars-Ivar Folgerø, Spirit 39.07
3) Aart Joakim In’t Veld, Sandnes 40.56
M50-54
1) Frode Tjelta, Sandnes 33.56
K23-34
1) Marie Stavland, Conoco Phillips 47.33
K35-39
1) Lene Nevland Sivertsen, Skjalg 39.39
2) Johanne Therese Kommedal, Sandnes 42.39
3) Eirin Paulsen, Havørn 43.19
K40-44
1) Therese Skeie, GTI 37.53
2) Ingrid Landråk, Stavanger 46.16
K45-49
1) Silje Slaattebræk, Stavanger 57.44