43 år gamle Andreas Penne Nygård, Sandnes har 30.28 på 10 km i år og ligger, sammen med Frew Zenebe Brkineh, øverst på veteranstatistikken i sin aldersklasse.

Søndag vant Penne Nygård 5 km i Forusløpet på sterke 15.06, men løp distansen tre sekunder raskere i Knarvik tidligere i år. Han ligger på andreplass på årets veteranstatistikk - bak Henning Offigstad som har løpt på 14.56.

Silje Torsvik (35), Spirit friidrett vant kvinneklassen på 5 km i Forusløpet på 17.37.

Les også:

Andreas Penne Nygård er landets raskeste mann i 40-årene

Forusløpet 10 km

På 10 km i Forusløpet var det Preben Aase (27), Spirit friidrett som vant på 31.28.

Blant kvinnene var detTherese Skeie (40), GTI friidrett som vant på 37.53. Med det inntar hun femteplassen i klasse 40-44 på veteranstatistikken i år.

Les også:

Rekord-kalas i superrask Forus perseløp da 144 av 159 fullførte i vind fra 7-11 m/s

Forusløpet ikke bare perseløp, nå også breddeløp med 59% økt deltakelse, fine tider også i ungdomsklassene

Komplette resultatlister

Resultater 5 km (Utvalgte)

M23-34

1) Kristian Seljeskog, Spirit 15.38

2) Tom Gøran Haukalid, GTI 16.30

3) Sigurd Emil Østlie, Spirit 16.41

M35-39

1) Thomas Asgautsen, Spirit 15.50

2) Heine Fjellhaug, Undheim 15.56

3) Sivert Haga Hebnes, Sandnes 15.59

M40-44

1) Andreas Penne Nygård, Sandnes 15.06

2) Øystein Wergeland, Sandnes 16.23

3) Erlend Aano 16.32

M45-49

1) Odd Einar Tveit, Spirit 17.31

2) Sveinar Vadla, Spirit 17.33

3) Terje G. Treen, Skjalg 19.59

M12-13

1) Elliot Aano, Skjalg 17.28

M16-17

1) Niklas Cato Link, Gjesdal 16.42

M18-22

1) Robin Welle, Acta Runners 18.33

K23-34

1) Julie Stensvold, GTI 22.06

K35-39

1) Silje Torsvik, Spirit 17.37

2) Ingvild Roti, Spirit 18.44

3) Sara Aarseth, Spirt 18.46

K40-44

1) Kay Zaccarini, Grødem Runners 21.19

K45-49

1) Linda Holm, Sandnes 22.38

K55-59

1) Laurence Pinturier, Stavanger 23.41

K65-69

1) Sidsel Andersen, UIS, Stavanger 29.18

Resultater 10 km

M23-34

1) Preben Aase, Spirit 31.28

2) Håvard Langeland Mæle, Spirit 32.58

3) Herman Gustavsen, Kristiansand 35.04

M40-44

1) Øystein Johannessen, Sandnes 33.52

2) Bjørn Ellingsbø Håland, Sandnes 34.33

3) Stian Thormodsæter, Bryne 34.48

M45-49

1) Simen Holvik, GTI 38.35

2) Lars-Ivar Folgerø, Spirit 39.07

3) Aart Joakim In’t Veld, Sandnes 40.56

M50-54

1) Frode Tjelta, Sandnes 33.56

K23-34

1) Marie Stavland, Conoco Phillips 47.33

K35-39

1) Lene Nevland Sivertsen, Skjalg 39.39

2) Johanne Therese Kommedal, Sandnes 42.39

3) Eirin Paulsen, Havørn 43.19

K40-44

1) Therese Skeie, GTI 37.53

2) Ingrid Landråk, Stavanger 46.16

K45-49

1) Silje Slaattebræk, Stavanger 57.44