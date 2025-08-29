43 år gamle Andreas Penne Nygård, Sandnes har 30.28 på 10 km i år og ligger, sammen med Frew Zenebe Brkineh, øverst på veteranstatistikken i sin aldersklasse. 

Søndag vant Penne Nygård 5 km i Forusløpet på sterke 15.06, men løp distansen tre sekunder raskere i Knarvik tidligere i år. Han ligger på andreplass på årets veteranstatistikk - bak Henning Offigstad som har løpt på 14.56. 

Silje Torsvik (35), Spirit friidrett vant kvinneklassen på 5 km i Forusløpet på 17.37. 

Andreas Penne Nygård er landets raskeste mann i 40-årene

Forusløpet 10 km

På 10 km i Forusløpet var det Preben Aase (27), Spirit friidrett som vant på 31.28.

Blant kvinnene var detTherese Skeie (40), GTI friidrett som vant på 37.53. Med det inntar hun femteplassen i klasse 40-44 på veteranstatistikken i år.

Rekord-kalas i superrask Forus perseløp da 144 av 159 fullførte i vind fra 7-11 m/s
Forusløpet ikke bare perseløp, nå også breddeløp med 59% økt deltakelse, fine tider også i ungdomsklassene

Komplette resultatlister

Resultater 5 km (Utvalgte)

M23-34
1)    Kristian Seljeskog, Spirit 15.38
2)    Tom Gøran Haukalid, GTI 16.30
3)    Sigurd Emil Østlie, Spirit 16.41 

M35-39
1)    Thomas Asgautsen, Spirit 15.50
2)    Heine Fjellhaug, Undheim 15.56
3)    Sivert Haga Hebnes, Sandnes 15.59

M40-44
1)    Andreas Penne Nygård, Sandnes 15.06
2)    Øystein Wergeland, Sandnes 16.23
3)    Erlend Aano 16.32

M45-49
1)    Odd Einar Tveit, Spirit 17.31
2)    Sveinar Vadla, Spirit 17.33
3)    Terje G. Treen, Skjalg 19.59

M12-13
1)    Elliot Aano, Skjalg 17.28

M16-17
1)    Niklas Cato Link, Gjesdal 16.42

M18-22
1)    Robin Welle, Acta Runners 18.33

K23-34
1)    Julie Stensvold, GTI 22.06

K35-39
1)    Silje Torsvik, Spirit 17.37
2)    Ingvild Roti, Spirit 18.44
3)    Sara Aarseth, Spirt 18.46

K40-44
1)    Kay Zaccarini, Grødem Runners 21.19

K45-49
1)    Linda Holm, Sandnes 22.38

K55-59
1)    Laurence Pinturier, Stavanger 23.41

K65-69
1)    Sidsel Andersen, UIS, Stavanger 29.18

Resultater 10 km

M23-34
1)    Preben Aase, Spirit 31.28
2)    Håvard Langeland Mæle, Spirit 32.58
3)    Herman Gustavsen, Kristiansand 35.04

M40-44
1)    Øystein Johannessen, Sandnes 33.52
2)    Bjørn Ellingsbø Håland, Sandnes 34.33
3)    Stian Thormodsæter, Bryne 34.48

M45-49
1)    Simen Holvik, GTI 38.35
2)    Lars-Ivar Folgerø, Spirit 39.07
3)    Aart Joakim In’t Veld, Sandnes 40.56

M50-54
1)    Frode Tjelta, Sandnes 33.56

K23-34
1)    Marie Stavland, Conoco Phillips 47.33

K35-39
1)    Lene Nevland Sivertsen, Skjalg 39.39
2)    Johanne Therese Kommedal, Sandnes 42.39
3)    Eirin Paulsen, Havørn 43.19

K40-44
1)    Therese Skeie, GTI 37.53
2)    Ingrid Landråk, Stavanger 46.16

K45-49
1)    Silje Slaattebræk, Stavanger 57.44