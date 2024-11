Det er ingen lett løype rundt Kvamsåsen. Arrangøren oppgir den til 11 km. GPS-en viste 10,8 km, men den er langt tyngre enn en 11 km flat asfaltløype. Løypa går på asfalt i drøye 6 km, men er på ingen måte flat. Og underlaget var tidvis gjørmete denne gangen og gikk dels på steinete traktorveg. Så når damevinneren brukt drøye 47 minutt, så er hun trolig god for under 40 minutter i en flat 10 km- løype på asfalt.

Den ene artikkelforfatterens km-tider varierte fra 6.30 på den raskeste kilometeren til over 10 minutter på den tyngste. Han deltok både på prøveløpet i 1982 og førsteutgaven samme år og nå 42 år etter. I 1982 brukte han 45.05 og nå ganske mye mer i en alder av 73, men så var han også den eldste som deltok i år.



Førstemann mål, Martin Nesse (33 år), ble en som kommer fra Vikebygd, men nå holder til i Trondheim og representerer Bratsberg IL. Han løp de 10,8 kilometrene på 39.44. For noen uker siden løp han den raske Hytteplanmila på 32.54. Det forteller at om man skal sammenligne tiden på Kvamsåsen Rundts 10,8 km med en rask 10 km-løype, må de beste trekke fra rundt 7 minutter.



Klassen for menn:

På hjemmebane: Vinneren av Kvamsåsen Rundt, Martin Nesse, kommer fra Vikebygd, men bor og arbeider i Trondheim og representerer nå Bratsberg IL. (Foto: Steinar Skartland)



Pallen for menn: Vinneren Martin Nesse, fra Bratsberg IL i Trondheim er flankert av Eirik Renna Ellertsen, Stegaberg IL som ble nr. 2 og Lars Nesse, Bryne Løpelag som ble nr. 3. (Foto: Steinar Skartland)



Resultater menn 11 km

Klassen for kvinner

Pallen for kvinner: Iben Kvigne, Haugesund IL vant foran Vivian Kyte, Stegaberg IL (tv) og Ida T. Bjørhovde, Haugesund (th). (Foto: Steinar Skartland)



Resultater kvinner 11 km

Halvkvamsen - 5 km

Raskest på 5 km: Kasper Bruland (12 år) var raskest av alle på 5 km. (Foto: Steinar Skartland)





Ung og gammel: 5 km-løpet kalt "Halvkvamsen" har flest unge deltakere, men også Jan Inge Hegglund, (71 år - fremst og midt på bildet) ble nr. 2 av de 19 som løp Halvkvamsen på den gode tiden 22.23.



Resultater Halvkvamsen 5 km

(Barn under 10 år får ikke oppgitt tid. 10-åringer får ikke rangert plassering)





Raskeste jente på 5 km: Helene Fosse Alne, Stegaberg (14 år) ble nr. 3 totalt. (Foto: Steinar Skartland)



God deltakelse

Med tanke på at det er femten år siden sist løpet ble arangert, så var deltakelsen imponerende. Vikebygd har rundt 550 innbyggere. Mange av dem deltok eller var med og arrangerte, eller hadde bakt kaker og sto for kiosken eller var publikum. Det gjorde at det ble folkfest i bygda. Deltakerrekorden er en god del større - kanskje over 400 - men den kan bli slått allerede neste år når det ble en så flott restart.

Deltakertall