Stian Angermund skrev før løpet at han var veldig spent på mottakelsen i det internasjonale fjelløpingsmiljøet etter at han har vært utestengt på grunn av doping-anklage. I dag var han tilbake i manesjen, og på tv-bildene kunne vi se en smilende Stian som i Varegg-trøye strakte hånden ut til alle publikummere inn mot mål. Etter målpassering stod han og applauderte publikum.

Anders Kjærevik ble nummer 15.



Ida Robsahm, her fra debuten på 10 kilometer for tre uker siden. (Foto: Samuel Hafsahl)



Blant kvinnene fikk vi en norsk 7. plass til Ida Amelie Robsahm. For en snau måned siden debuterte hun på 10 kilometer og løp like godt inn til seier. Det skjedde under Grue halvmaraton, og Robsahm klokket i mål på ny løyperekord med 33.14. At hun er i kanonform viste dagens sterke plassering i Zegama-Aizkorri.



Sylvia Nordskar, som vant dette legendariske løpet i fjor, løp med startnummer 1 inn til tiden 4:52:47. Vi er litt usikre på plasseringen her, men det er blant de 20 beste.

Stian Angermund vant Zegama-aizkorri i 2017, på en tid som var løyperekord i mange år.

Topp 10 menn

Rank Team Team Country Time 1º Elhousine Elazzaoui Nnormal Morocco 3:43:28 2º Andreu Blanes Reig Hoka Spain 3:50:53 3º Daniel Pattis Brooks Italy 3:51:40 4º Luca del pero Scarpa Italy 3:54:19 5º Lorenzo Beltrami Scarpa Italy 3:54:58 6º Thomas Cardin Kiprun France 3:55:34 7º Antonio Martinez Perez Asics Spain 3:56:42 8º Nicolas Molina Augustin La Sportiva Spain 3:58:51 9º Stian Angermund - Norway 3:59:46 10º Marcin Kubica Salomon Poland 3:59:50



Topp 10 kvinner

Rank Team Team Country Time 1º Sara Alonso Asics Spain 4:27:25 2º Judith Wyder Hoka Switzerland 4:29:47 3º Malen osa Salomon Spain 4:31:18 4º Rosa Lara Feliu Compressport Spain 4:32:00 5º Theres Leboeuf Compressport Switzerland 4:33:29 6º Ikram Rharsalla Laktab Joma Spain 4:37:39 7º Ida Amelie Robsahm Hoka Norway 4:38:41 8º Oihana Kortazar Salomon Spain 4:42:59 9º Patricia Pineda Cornejo La Sportiva Spain 4:44:22 10º Marta Martinez Abellan La Sportiva Spain 4:44:29



