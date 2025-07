På PC-en min har jeg et regneark jeg laget 29. oktober 2024. Regnearket inneholder en liste over 18 maraton i Europa innenfor akseptabel reiseavstand, filtrert etter skoleferier. I tillegg har jeg notert forventet temperatur og et par stikkord om opplevelser en familie på fire kan nyte i den relevante byen.

Jeg hadde en slu plan, men min bedre halvdel var ikke vond å be. Vi landet fort på en langhelg i Stockholm i slutten av mai, og i den forbindelse skulle jeg benytte anledningen til å løpe meg en tur på lørdagen (Det tar bare et par timer). Vi fikk bestilt både startnummer og hotell, og etter litt diskusjon rundt fordeler og ulemper med tilgjengelige fremkomstmidler falt valget ned på fly.

Etter at destinasjonen var bestemt og startnummer sikret var det på tide å sette seg et mål å jobbe mot, samt lage en plan som kunne lede frem. Målet ble «Ha en fantastisk ferie, samt perse med god margin». Jeg hadde en personlig rekord på 3 timer og 29 minutter, så under 3 timer og 15 minutter var nok kanskje forventningen, om jeg skal være helt ærlig.

Jeg spurte min raskeste kollega, Fredrik Grøvdal (ja, tremenning tror jeg) om hjelp, og sammen laget vi en plan basert rundt øktene jeg allerede liker og får gjennomført regelmessig. En typisk uke kunne se omtent slik ut.

Mandag Onsdag Fredag Søndag Totalt 45/15 5/4/3/2/1 km 8 x 1000 m Langtur 50 - 65 km

Motivasjonen var på topp, og allerede i slutten av desember gjorde jeg en økt på bane som jeg høstet mye ros for, 10 x 1000 meter på 4:15-fart. Jeg lå meget godt an, fikk jeg høre.

Veien videre ble mye av det samme. Det vil si variasjoner av korte intervaller, lange intervaller, noen tempo-økter, samt en ny mølleøkt vi plukket opp: 6 x 6 minutter med 10% stigning. På det meste logget jeg 73 km i uken, i tillegg til å sykle 2 x 8 km til og fra jobb. De rolige langturene lå som regel rundt 25 km og jeg kunne på et tidspunkt flotte meg med å varme opp 10 km før jeg løp 15 km sammen med to gode venner.

Alt var likevel ikke bare fryd og gammen. Jeg har hørt at for å stille forberedt til maratondistansen bør man ha minst tre økter over 30 km i beina, men dette skjedde aldri. De tre siste langturene ble på 29 km (27. april), 30 km (12. mai), og 25 km (18. mai). Ikke bra! I tillegg begynte formen å stagnere, og sågar ha en negativ utvikling i måneden før løpet. Jeg ble umåtelig skuffet og motivasjonen sank drastisk. Hvordan skulle dette gå?

Nedtrapping 🧘

Jeg begynte nedtrappingen søndagen en uke før løpet og gikk for en langtur på 20 km, hvorav 10 km på maratonfart, det vil si rundt 4:40 per kilometer, noe som ville gitt en slutt-tid på maraton på 3 timer og 16 minutter. Fem dager før den store dagen løp jeg 6 km, også rundt 4:40 per kilometer.

Ferien ✈️

Stockholm var en fantastisk by å feriere i. Jeg kan varmt anbefale hotellet Downtown Camper by Scandic som ligger sentralt, med under ti minutter å gå til Stockholms centralstation med togforbindelse til Arlanda flyplass. Hotellet arrangerer også løpeturer for de som ønsker det; Sjekk ut DC Running Club. I løpet av de to dagene vi hadde ferie rakk vi blant annet:

The Viking Museum (Oppgaver for barn og et lite tog med historiefortelling)

Vasamuseet (Så ikke noe knekkebrød, dessverre)

Moderna Museet (Barna elsket den creepy Mike Kelly-utstillingen)

Gröna Lund (Tivoli med god plass og rolig stemning)

Det ble dog ingen tur på spritmuseum, kun et jøglete bilde. (Foto: privat)

Vi tok også turen innom Expo (Lejonhallen) som lå rett ved Stockholm stadion (start- og slutt-området) for å kjenne litt på stemningen. Det var forsåvidt hyggelig og forseggjort, blant annet med bilde av Grete Waitz, men vi var slitne og ble ikke så lenge. Den vanvittig flotte familien min klarte likevel å få sneket seg til å lage en hemmelig plakat (spoiler: Toenails are overrated) mens jeg hentet ut startnummer/bib.

Dagen før løpet var alle deltakerne invitert på et sponset pastaparty, men jeg tok heller turen på italiensk restaurant betalt av egen lomme. Det ble pasta. Med sjømat. Høyrisikomåltid!

25507 skritt på torsdagen og 19567 skritt på fredagen var kanskje ikke optimal opplading for personlig rekord, men det var ganske uviktig når man tross alt hadde det så fantastisk.

Løpsdagen🏃

Jeg har hørt at enkelte spiser loff, uten skorper, med syltetøy til frokost før et løp, men det er ikke noe for ferie-meg. Med tilgang til hotellfrokost gikk jeg all-in på rundstykker, eggerøre, og bacon.

Noe som også var fint i Stockholm, i motsetning til for eksempel Oslo, var at startskuddet gikk så sent som klokken 12:00. Det innebar at jeg fint rakk å fordøye litt, gå på do, og rolig rusle et par kilometer fra hotellet til startområdet i strålende sol. Vi var naturlig nok mange ute i samme ærend og det var en fin start på dagen og mental forberedelse å varme opp med en gåtur.

På start var vi visst over 19 000 folk i alle aldre, hvorav 4 hadde løpt samtlige Stockholm marathon siden det første gang ble arrangert i 1979. Jeg stod i gruppe C, etter A (elite), og B (de under 3 timer og rullestolbrukere). Før det smalt rakk jeg en kopp vann og å late vannet en siste gang.

Racekittet mitt bestod av:

Nike Vaporfly 3

Flipbelt til mobil og gels

7 x Maurten Gel 100 Caf 100 (Det var egentlig ikke planen å ha koffein i samtlige, men jeg har heldigvis en tilgivelig mage)

Lett t-skjorte som puster bra (Jeg har anskaffet konebanker uten ermer også, men den gnisser mer på nipples)

En tilfeldig shorts

Racekit! (Foto: privat)

5 - 4 - 3 - 2 - 1 💨

Det er ingenting som er så antiklimatisk som å stå med både adrenalin og forventning skrudd opp til 11 og så måtte rusle rolig i flokk mot startstreken når startskuddet ljomer. Det hjalp heldigvis at det var kjempegod stemning blant både deltakere og tilskuere, med folk som heiet stort sett hele veien. Det passet meg også fint å begynne rolig med en plan om å øke farten etter hvert.

Det ble dog vanskelig for meg å følge planen. Det var trangt, og varmt, og jeg følte at de eneste stedene jeg klarte å avansere var på drikkestasjonene jeg hoppet over. Planen var i utgangspunktet å ta en gel hver femte kilometer og drikke på samtlige stasjoner, men jeg begynte relativt fort å løpe ut til motsatt side av koppene på de fleste drikkestasjone i et forsøk på å komme meg fremover i feltet. Det føltes som ren gambling og jeg ante virkelig ikke om jeg kom til å tanke fullstendig eller stå løpet ut med den strategien.

Det var heldigvis hele 17 drikkestasjoner og 14 matstasjoner (suragurk og grønnsaksbuljong er uansett ikke min kopp te), og utover i løpet ble det heldigvis mindre trengsel. Jeg klarte dessverre å ta feil kopp på 37,4 km (Strömgatan) og fikk meg en kopp med lunken kaffe. Æsj, ass!

Farten min stabiliserte seg ganske fort på 4:54 (ikke 4:40 som planlagt) og jommen ble jeg ikke sliten rundt 35 kilometer og dro på meg en positiv split. Det føltes likevel bra underveis og jeg storkoste meg virkelig. Det var også megastas å se familien som forflyttet seg rundt i løypa.

Jeg hadde visst ikke blitt en nevneverdig bedre løper på to år, men det sies at hvis man er skuffet på de dagene man setter personlig rekord så har man ikke mange gode dager. Det ble kanskje ikke den slutt-tiden jeg hadde drømt om, men jeg kom til mål med smilet i behold.

Artikkleforfatteren smaker på medaljen på Stockholm Stadion. (Foto: privat)

Takk til: Alle frivillige, familien min, samt du som løp forbi meg ved Kungliga Djurgården med personlig trener og boomblaster; Fattaru - Första Femman var akkurat det jeg trengte!

Niks takk til: Alle dere som krysset løypa (med og uten barnevogn), dere som langet langs løypa og sågar kom ut i løypa for å gi en venn en klem. Jeg har ikke krefter til at dere loker rundt når jeg begynner å bli sliten; Fåkk off! (Unnskyld!)

Resultatet 🏅

Distanse Klokkeslett Tidsbruk min/km km/t Plassering 5 km 12 : 26 : 17 00 : 25 : 15 05:03 11,89 3288 10 km 12 : 50 : 45 00 : 49 : 42 04:54 12,26 3134 15 km 13 : 15 : 06 01 : 14 : 03 04:53 12,33 3046 20 km 13 : 39 : 27 01 : 38 : 24 04:53 12,32 2948 25 km 14 : 04 : 02 02 : 02 : 59 04:56 12,17 2768 30 km 14 : 28 : 38 02 : 27 : 36 04:56 12,19 2630 35 km 14 : 52 : 42 02 : 51 : 39 04:49 12,47 2363 40 km 15 : 18 : 48 03 : 17 : 45 05:14 11,50 2346 42,195 km 15 : 29 : 30 03 : 28 : 28 04:53 12,30 2283

Så, målene oppsummert:

En fantastisk ferie ✅

Personlig rekord (med minste mulige margin) ✅

Allerede på flybussen på vei hjem la vi planer for neste tur; Jeg gleder meg!