(Alle foto: Bjørn Hytjanstorp)

Det var en lei vind under sesongåpningen, men ellers forhold for både å yte og nyte på Sørum tirsdag kveld som Morten Solfjeld Jensen og Laila Roberts-Jensen her er i ferd med å gjøre.

Herreklassen:

Som i vinterens Ski Classics så var det Amund Hoel som spurtet best etter 5 km på Sørum og knep seieren på 16:56 foran 16-åringen Tobias Øwre-Johnsen, Team Skitrain. Så fulgte det nok en 16-åring på 3. plass, nemlig Marcus Eek fra Sørum. Det var for øvrig god deltakelse og gode prestasjoner av ungdommene, spesielt på guttesiden i Bingerunden. 6 av de 15 beste er nemlig i ungdomsskolealder. Beste veteranprestasjon stod Børre Olsen fra Driv IL for som vinner av 60-64-årsklassen på 19:40.

Amund Hoel holdt unna for Tobias Øwre-Johnsen til mål i Bingerunden.

Marcus Eek inn til 3. plass på 17.47.

20 beste menn:

Pl. Fornavn Etternavn Klubb Kl. Tid Etter 1 Amund Hoel Åsen IL M17-34 16:56.5 0:00.0 2 Tobias Øwre-Johnsen Team Skitrain G15-16 16:58.8 0:02.3 3 Marcus Eek Sørum G15-16 17:47.9 0:51.4 4 Ivar Ryttervold Team Sportsmanden M17-34 18:07.5 1:11.0 5 Eirik Olsvik Hovind Nobil M35-39 18:23.6 1:27.1 6 Erlend Jansen FFI BIL M17-34 18:33.0 1:36.5 7 Øyvind Solberg Ullensaker/Kisa IL M45-49 18:34.0 1:37.5 8 Jens Midling-Hansen Nes Ski G13-14 18:42.5 1:46.0 9 Simen Holter Team Horsepower M17-34 18:43.7 1:47.2 10 Ole Delerud Blaker IL M40-44 18:44.5 1:48.0 11 Emil Tenold Team Skitrain G15-16 18:45.9 1:49.4 12 Magnus Wøllo Gjerdrum G15-16 18:51.6 1:55.1 13 Per-Anders Ødegård Fetsund M35-39 19:01.1 2:04.6 14 Thor Dramstad-Sunde Sørumsand M17-34 19:11.8 2:15.3 15 Mathias Eek Sørum G13-14 19:17.9 2:21.4 16 Olav Gillebo Sørum IL M17-34 19:24.3 2:27.8 17 Maximilian Vårvik Romerike Friidrett G11-12 19:29.9 2:33.4 18 Børre Olsen Driv M60-64 19:40.8 2:44.3 19 Jørn Sønsterudbråten Sørumsand M50-54 19:47.6 2:51.1 20 Kristian Kirkesæther Skedsmokorset M40-44 20:05.9 3:09.4

Kvinneklassen

Det var jevnt også i kvinneklassen der Johanna Hagen fra Haga IF Med 18:59 henviste Silje Christiansen fra Driv IL til andreplass med åtte sekunder. En annen gjenganger på toppen av listene på Romerike, Tone Fløttum fra Fet FIK løp inn til en klar 3. plass på totallista. Begge de to veteranene løper i klasse 45-49 år.

Johanna Hagen leder an foran Per-Anders Ødegård, Olav Gillebo og Mathias Eek.

Silje Ravnsborg Christansen ledet kvinneklassen fra start. Her i følge med Simen Holter og Emil Tenold.

20 beste kvinner:

Pl Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid Etter 1 Johanna Hagen Haga if K35-39 18:59.1 0:00.0 2 Silje Ravnsborg Christiansen Driv Idrettslag K45-49 19:07.2 0:08.1 3 Tone Fløttum Fet Friidrettsklubb K45-49 19:39.4 0:40.3 4 Gunhild Fretheim Team Horsepower K17-34 21:43.7 2:44.6 5 Jane Helle Haga IF K50-54 22:36.7 3:37.6 6 Julie Dramstad-Sunde Sørumsand K17-34 23:14.3 4:15.2 7 Ida Christiansen Engen Enebakk IF K17-34 23:27.4 4:28.3 8 Leila Ferguson Fetsund K40-44 23:44.5 4:45.4 9 Siv Randby Sørum IL K50-54 24:10.3 5:11.2 10 Frøydis Hallstensen Øyen Romerike Runners Team K60-64 24:30.2 5:31.1 11 Signe Kristine Gillebo Sørum IL K45-49 24:32.1 5:33.0 12 Cecilie Frøyland Frøyland IL K17-34 24:33.8 5:34.7 13 Tone-Lise Berghøi Haga IF K35-39 24:35.9 5:36.8 14 Oddveig Kjøsnes Blaker IL K45-49 24:41.4 5:42.3 15 Anne-Brit Strandset Romerike Runners Team K65-69 24:45.4 5:46.3 16 Line Mari Fineidet Blaker IL K40-44 24:51.8 5:52.7 17 Sigrid Fretheim Team Horsepower K17-34 25:13.9 6:14.8 18 Steffi Prabel Spenst Løpegruppe K40-44 25:25.4 6:26.3 19 Ingrid Gilberg Haugli Sørum IL J13-14 25:55.4 6:56.3 20 Katrine Sannum Mathisen Fetsund K45-49 26:34.1 7:35.0

