Den 16. august er det igjen klart for Bergen Skogsmaraton. Dette er det årlige løpet der Maratonkarusellen flytter fra Fana Stadion til Hordnesskogen, og tilbyr et løp på grusveiene der.

De 150 plassene i både 10 km og halvmaraton er nå fulltegnet, men det er fremdeles plass på maraton.

Med 363 påmeldte til de tre løypene i Bergen Skogsmaraton ser det ut til at det blir en solid økning i deltakelsen fra i fjor, da det var 251 deltakere som gjennomførte løpet på grusveiene i Hordnesskogen.

Distansene man kan velge mellom er 10 km, halvmaraton og maraton.