Kondisløpets Global Running Day er et virtuelt løp som kan løpes hvor en vil. Det ble arrangert for første gang den 5. juni i år med deltakere fra store deler av landet. Bildene nedenfor er fra de Kondistreningsgruppene som satte opp løpet som eget arrangement i sine treningsgrupper.

Deltakerne laster selv opp sine resultater til resultatservice. Fristen for dette er satt til 10. juni. Vinnerne vil offentliggjøres de første dagene etter dette.



Glade Bergensere: I Kondistreningen Bergen var det denne glade gjengen som stilte til start. (Foto: Nina Marie Holmefjord)



Rustet mot alt: I Trondheim hadde de ordnet seg med telt for å være rustet for alle værforbehold. Her ble det også solgt kaker til valgfri pris der alle inntektene gikk til en Spleis de hadde satt opp til stiftelsen ALS Norge. Noen valgte å betale hele 400 kroner for et kakestykke. (Foto: Sol Haugen)

Om du ønsker å gi et bidrag på Kondistreninga Trondheim sin Spleis for ALS-Norge, finner du Spleisen her. Alle pengene går direkte til stiftelsen ALS Norge.



To-spann: På Jessheim jogget t.v.: Marianne Røhme og Elisabeth Sidow Westengen gjennom løypa sammen. (Foto: Marianne Røhme)



Heldige: På Radøy var Kondistreninga Radøy LK heldige med været og fikk ei bra økt mellom bygene. (Foto: Kasper Brandt Slettebakken)



Målgang: Dette må sies å være en hoppende glad målgang under Kondistreninga Elverum sitt arrangement. (Foto: Rolf Bakken)



For alle: Under Kondistreninga Elverum sitt Global Running-arrangement hadde de egen start for voksne og barn. (Foto: Rolf Bakken)



Stor deltakelse: Det var stor deltakelse under Kondistreningenes arrangementer på Global Running Day. Her fra Kondistreninga Elverum sin start. (Foto: Rolf Bakken.)