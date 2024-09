Fra sol og flott høstvær på starten for ultraløperne ved Bygdin vel fem mil sørvest fra Skåbu, ble det mer vinterlig underveis med vind og minusgrader. For de andre distansene med start og mål i Skåbu 860 moh. la nedbøren seg som et teppe ute i terrenget. Mens ultra- og maratonløpet i all hovedsak går på grusveger, hadde løperne på halvmaraton og 7,5 km både asfalt, grus og terreng under sålene med vekslende feste.

Skåbu Fjellmaraton er en komplett løpshelg på tampen av av sesongen som i tillegg til distanser for alle typer løpere også inneholder foredrag og mye sosialt innhold. Distansene spenner seg fra barneløp på 1 km, 7,5 km, halvmaraton, helmaraton og Jotunheimvegen Ultra på 57 km. Det er Skåbu/Tverrbygda/Espedalen IL som arrangerer Skåbu Fjellmaraton som i tillegg til fire distanser med konkurranseklasser og barneløp tilbyr mosjonsklasse uten tid på 7,5 km. Trolig har vinterens plutselige entré i år, bidratt til at neste års arrangement allerede er berannet en måned tidligere med “snøfri-garanti” lørdag 23. august.

374 hadde meldt seg på årets løpshelg i Jotunheimens forgård, og 334 fulførte sin distanse. Det er 70 flere enn inder fjorårets løpefest. Mens det var ganske lik deltaklese på de tre lengste diatnsene, var det 7,5 km både med og uten tidtaking samt barneløpet som sørget for en real vekst i deltakelsen til tross for at fjorårsutgaven gikk i mer fristende høstvær.

Sommer(antrekk) møtte vinter(føre) da Odd Gunnar Tveit stilte opp i sitt vanlig konkurranseantrekk på maratondistansen i Skåbu i lørdag. (Foto: Linda Aulie Åsen)

Ultra

Etter start ved Bygdin på Valdresflya følger løypa som navnet sier Jotunheimvegen forbi idylliske støler hvor deltakerne kan nyte utsikten mens seg jobber seg nord-østover gjennom storslått natur. Stikk motsat av i fjor ble været mer utfordende underveis, og arrangørene ga klare råd om å kle seg for det varslede været med snø og vind.

Det var Knut og Hilde Jensvold fra Grefsenperlen Ultraløperklubb som taklet ultradistansen og forholdene best i årets utgave. Knut var med 4:23:32 over halvtimen foran toeren Espen Randen fra Vinstre med Henning Engen Andersen fra Øystre Slidre i mål som 3. mann rett over fem timer.

Knut Jensvold i sitt sololøp i sol fra start. (Foto: Linda Aulie Åsen)

Hilde Jensvold var fjerde løper i mål som beste kvinne på 5:09:44. Tora Husum Kristensen fra Vidar fulgte omlag seks minutter bak, mens Kristine Green fra Oslo tok den siste pallplassen vel halvtimen bak vinneren.

Hilde Jensvold holdt blansen på tilsynelatende glatt underlag. (Foto: Linda Aulie Åsen)

Ti beste Jotunheimvegen Ultra - menn: 1 Knut Jensvold Grefsenperlen Ultral.kl M40-49 04:23:32 2 Espen Randen Vinstra M40-49 04:56:02 3 Henning Engen Andersen Øystre Slidre IL M40-49 05:00:40 4 Robert Nilsen H_400-Aktkiv M40-49 05:12:41 5 Rasmus Haugsvær Oslostudentenes IK M16-29 05:16:36 6 Gudbrand Lunde Gjelleråsen IF Ski M40-49 05:23:44 7 Philipp Selbach Velbert M30-39 05:31:16 8 Jon Terje Hjelle Lierstranda M40-49 05:34:39 9 Magnus Bue Stokke M40-49 05:35:42 10 Runar Flugstad Oslo M40-49 05:38:44 Ti beste Jotunheimvegen Ultra - kvinner: 1 Hilde Jensvold Grefsenperlen Ultra.l.k. K40-49 05:09:44 2 Tora Husum Kristensen Sportsklubben Vidar K16-29 05:16:36 3 Kristine Green Oslo K30-39 05:41:12 4 Kristine Ovesen Trondheim K30-39 06:06:07 5 Matilde Kristoff Lørenskog K30-39 06:21:46 6 Astrid Toftaker IL Snøhetta K50-59 06:22:01 7 Nora Nygård Ulset K16-29 06:23:53 8 Tonje Ekre Sunde I Sunnhordland K30-39 06:28:16 9 Isabel Aarnes Romerike Ultral.kl K40-49 06:45:22

Maraton

På maratondistansem greide Magnus Bleken fra Rudsbygd å holde unna for Jo Reistad, Furnes/Team Xtep Nordic med to minutters margin på 3:15:05. Årets fordragsholder Erlend Moster Knudsen, som fortalte om sin løpetur “Pole to Paris”, fikk dobbelt utbytte av årets Skåbu-weekwend med 3. premie i herreklassen.

Magnus Bleken åpnet like friskt som været og ledet med sju minutter på første mellomtid. (Foto: Linda Aulie Åsen)

I kvinneklassen var igjen Ragnhild Haukåen fra Sør-Vekkom Lauparlag suveren med 3:23:14. Fjorårets totalvinner på distansen forbedret sin tid med halvannet minutt da hun bare ble slått av duoen Bleken/Reistad. Den jevngode duoen Mari Arnøygard Wedum fra Vågå og Sissel Nordal Fliflet fra Follebu kompletterte pallen under fire timer.

Konkurranseglade Ragnhild Haukåen leverte igjen i fjellterrenget i Skåbu. (Foto: Linda Aulie Åsen)

Ti beste maraton - menn: 1 Magnus Bleken Rudsbygd IL M30-39 03:15:05 2 Jo Reistad Team Xtep Nordic M50-59 03:17:02 3 Erlend Moster Knudsen Pole to Paris M30-39 03:53:04 4 Jonas Heilberg Tveit M30-39 03:58:04 5 Odd Gunnar Tveit Birkenes IL M60-69 03:58:28 6 Halvor Been Rygge IL M40-49 04:09:07 7 Kim Skaug Kristiansen GBK Lillehammer M30-39 04:09:59 8 Gianluca Guglielminetti Trondheim M30-39 04:10:47 9 Nils Bratberg Lillehammer Skiklub M60-69 04:17:33 10 Rasmus Jensen Hedehusene M50-59 04:17:45 Ti beste maraton - kvinner: 1 Ragnhild Haukåen Sør-Vekkom Lauparlag K16-29 03:23:14 2 Mari Arnøygard Wedum Vågå IL K40-49 03:55:39 3 Sissel Nordal Fliflet Follebu Skiklubb K30-39 03:55:44 4 Louise Skak Romerike Ultral.kl K40-49 04:13:25 5 Anne Smidesang Faaberg K50-59 04:22:23 6 Eugenia Krogsvold Oslo K30-39 04:24:00 7 Astrid Øvstedal Trondheim K30-39 04:28:06 8 Daniela Øfelt Haugesund K30-39 04:56:56 9 Elisabeth Høystad Ringebu K50-59 05:01:31 10 Emma Karlsson Oslo K16-29 05:13:51

Halvmaraton

Som vanlig var det halvmaraton med halvparten på grus og asfalt som trakk flest løpere til fjells melllom Gudbrandsdalen og Jotunheimen. Av over 100 løpere ble det seire til Torger Haukåen fra Sør-Vekkom Lauparlag på 1:18:19 og Janne Dahle, Salomon Norge på 1:35:58, og begge hadde rundt tre minutters forsprang til toerne Ole-Jacob Følling Fr Røa og Marta Ulvensøen fra Isfjorden. John Kasper Svergja fra Nydalens SK og Mathilde Bakke fra Otta fulgte like bak på 3. plass.

Seierspallen for menn på halvmaraton (fra venstre): Ole-Jacob Følling, Torger Haukåen og John Kasper Svergja. (Foto: Linda Aulie Åsen)

Toeren Marta Ulvensøen (til venstre) og vinner Janne Dahle på pallen etter halvmaraton. (Foto: Linda Aulie Åsen)

Ti beste halvmaraton - menn: 1 Torger Haukåen Sør- Vekkom Lauparlag M16-29 01:18:19 2 Ole-Jacob Følling Røa Allianseidrettslag M40-49 01:21:30 3 John Kasper Svergja Nydalens Skiklub M16-29 01:22:20 4 Sondre Midtsveen Kjekkas IF M16-29 01:27:10 5 Even Mobrenna Nord-Odal IL M16-29 01:28:25 6 Jonas Amundsen Kåbbåi Racing Team M30-39 01:28:53 7 Atle Vågen Svendsgaard Isfjorden M16-29 01:33:13 8 Nottov Nergården Jortveit Oslo M16-29 01:33:51 9 Anders Bjørgeengen Kvam IL M30-39 01:34:09 10 Jo Bruøygard Ruste Løpeklubb M30-39 01:35:26 Ti beste halvmaraton - kvinner: 1 Janne Dahle Salomon Norge K30-39 01:35:58 2 Marta Ulvensøen Isfjorden IL K30-39 01:38:30 3 Mathilde Bakke Otta K16-29 01:39:09 4 Kristina Dale-Skjevdal Røros IL K16-29 01:39:47 5 Anida Jakic Trondheim K30-39 01:44:21 6 Erika Avagian Lesja K50-59 01:50:09 7 Katharina Maurstad Skåbu K30-39 01:52:08 8 Kristine Bakken Rødven IL K30-39 01:53:39 9 Lina Sandanger Kjeller K40-49 01:55:32 10 Ingvild Melby Hilton Holvik Oslo K30-39 01:57:27

7,5 km

Den var en økning på over 30 deltakere fra i fjor på den korteste distansen med over 100 startende, hvorav 84 stilte i konkurranseklassene. Også her var det kvinnelig innslag lagt framme i feltet. 13-åringen Kristin Haug fra Lillehammer krysset målstreken med bare fem menn foran seg på 35:02. Malin Eggen fra Oslo og Synne Engen Andersen fra Øystre Slidre gjorde opp om den videre rekkefølgen på pallen fire minutter senere.

Les om Kristin Haugs seier i Trysilmila her: 13-åring vant den tyngste og største utgaven av Trysilmila.

Kristin Haug smilende på vei til en ny terrengseier. (Foto: Linda Aulie Åsen)

Martin Bryggen fra Halden ble totalvinner på 32:29 etter å ha blitt utfordret av Roar Bergheim fra Romerike ULK. Bastian Solbakken fra Oslo ble tredjemann slått med halvannet minutt.

Martin Bryggen dagens kjappeste på 7,5 km på variert underlag. (Foto: Linda Aulie Åsen)

Ti beste 7,5 km - menn: 1 Martin Bryggen Halden SK M16-29 00:32:29 2 Roar Bergheim Romerike Ultraløperklubb M30-39 00:32:43 3 Bastian Solbakken Oslo M30-39 00:34:06 4 Tom Erik Aasen Skåbu Fjellmaraton M40-49 00:34:19 5 Lars Hovde Bakke Rudsbygd IL M40-49 00:34:38 6 Tore Hordvik Hafslund BIL M30-39 00:35:45 7 Håkon Bryggen Halden SK G12-13 00:36:47 8 Fredrik Delås Halden SK M50-59 00:38:11 9 Ole Morten Berg Moss M40-49 00:39:04 10 Roy-Erik Blakarstugun Neil M50-59 00:40:04 Ti beste 7,5 km - kvinner: 1 Kristin Haug Lillehammer IF J12-13 00:35:02 2 Malin Eggen Oslo K30-39 00:39:14 3 Synne Engen Andersen Øystre Slidre IL J14-15 00:39:21 4 Anneken Holberg IL Heming J12-13 00:42:43 5 Felicia Skjerven Kristiansen Oslo K30-39 00:43:55 6 Karen Marie Giltvedt Oslo K40-49 00:45:45 7 Elida Riise Bergheim Gjerdrum IL J12-13 00:46:57 8 Helga Nergården Jortveit Oslo K16-29 00:48:30 9 Thea Glasø Oslo K30-39 00:49:35 10 Johanne Skarbø Pedersen Oslo K16-29 00:49:52

Kristian Brakested, “7 og ½ kostymeball” tok seg gjennom terrenget på imponerende vis med sitt spesielle hodeplagg. (Foto: Linda Aulie Åsen)

