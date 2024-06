Hvitløypa er absolutt en løype som mange flere burde bli kjent med. Hovedløypa har lange tradi-sjoner fra flere tiår tilbake, for det meste i regi av Oddersjaa. Etter en lang pause ble løypetraséen «gjenopplivet» i 2017 ved hjelp av kjentfolk i godt samarbeid med Terrengutvalget i karusellen.

Løypa besøker deler av Bymarka som de vanlige karuselløpene ikke når inn til og bare de ivrigste løpere og mosjonister kjenner. Hvitløypa er nå en av løypene i Bymarka med fast hvitmerking på trær og steiner samt en del små skilt og er ypperlig for en lang dagstur.

Løp i fire dager

Parkeringsforholdene rundt Baneheia har dessverre gjort at karusellen ikke har kunnet nytte seg av disse fantastisk mulighetene til mosjons- og naturopplevelser som området kan by på. Derfor ble alle karuselløpere invitert til å ta turen når som helst fra mandag til den avsluttende karuselltorsdagen, enten ved å registrere seg på nettet eller i en postkasse etter målgang. Omtrent 200 benyttet seg av tilbudet de første tre dagene, mens resten kom til den avsluttende torsdagen da begge løyper hadde fellesstarter med hele 52 i puljen for 12,2 km.

Staben i målteltet fikk utrolig mange entusiastiske kommentarer fra deltakere, særlig i langløypa, som syntes dette hadde vært et høydepunkt i sesongen. Men slitne var de alle, for den gode varmen vi har hatt de siste dagene holdt seg også ut torsdagen. Med nesten vindstille vær ble løpet ganske krevende.

Deltakertallene

Før korreksjoner for uteglemte telte arrangøren inn 633 deltakere, 15 flere enn fjorårsresultatet og dermed rekord for løypa. Deltakerne fordelte seg på 276 jenter og 357 gutter. 272 valgte lengste løype, og 361 det kortere løypevalget.

Før fjoråret var det løpet i 2018 som hadde bestenotering med 449 deltakere, og avlysninger i pandemiårene 2020-21 spolerte noe av kontinuiteten i arrangementene, men nå er kurven oppad-gående igjen.

De beste resultatene

I lang løype fikk vi følgende bestetider hos jentene uansett klasse: Marit Frikstad (68:44) vant, foran Hilde Furuborg (68:59), Tove Andersen Frikstad (69:15), Trine Holmer-Hoven (73:12) og Hilde Frafjord Follesø (74:42).

Hos guttene sto Brage Takle (48:04) for nær utklassing av sterke løpere som Truls Klungland (53:15), Magne Egebakken (53:28), Tormod Klungland (54:38) og Trygve Børte Nomeland (56:41).

I kort løype ble det massiv seier balnt jentene til Anine Kallhovd (32:21) foran Ingvild Steinnes (38:02) og Tine Nilsen (39:23).

Hos guttene ble det tilsvarende sterk seier til Brage Bjorvand Josefsen (26:51) foran Christian von der Ohe (34:20) og Paul Nilsen (35:06).

Deltakerne var strålende fornøyde med fantastisk flotte løyper. Her har løypegruppen i Utvalget gjort en solid innsats, som de fortjener all mulig takk for. Den dyktige dugnadsgjengen fra Utvalget hadde som vanlig et perfekt grep om arrangementet. Etter mange lange, ukentlige arrangementsdager setter de nok pris på å kunne ta seg ferie og ønsker alle deltakere en riktig god sommer!



Vi avslutter med å nevne at første løp etter sommerpausen blir BDO-løpet 21-22. august i Jegersberg, også med Barnas karusell. Distansene på voksenløpet er 4,5 km i vanlig løype og 9,1 km milsluker.

Alle resultater

Sverre Larsen har som vanlig intervjuet noen av de involverte:

Fra starten av kort løype på 6,2 km klokken 17.00.

Vinneren av lang løype 12,2 km, Brage Takle (21).

- Det var vanskelig å disponere de 2 første kilometrene med både flatt terreng og motbakker fra start, så jeg ble litt for ivrig i motbakkene. Det var ellers veldig fint å løpe, men midtveis var det veldig tungt. Jeg åpnet litt for hardt, så da var det greit med mye utfor på slutten, sier den dornøyde og suverene vinneren.

De hvite merkene på trærne har gitt Hvitløypa navnet sitt, og det fungerte greit med både bånd og med spray slik at man fant lett fram.

- Målet jeg hadde var å slå en klubbkompis i KOK, og jeg tok tida hans i dag. Det var ei hard og fin økt, og jeg kunne pushe meg selv.

Vinneren av kort løype 6,2 km - Brage Bjorvand Josefsen (14).

- Været var varmt og hett, og det regnet lite. Løypa passet meg godt med varierende terreng, det jeg elsker med skogsløyper, sier Brage engasjert.

Brage skal fortsette treningene både hjemme og borte å trene i sommer, før høstsesongen i karusellen starter opp igjen torsdag 22. august.

Vibeke Golf (36), deltaker.

- Jeg har gledet meg til dette fine løpet, og man merker godt løpet her i dag. Det er mye skog og mark, vann og nydelig ute i naturen, sier Vibeke.

I dag ønsket Vibeke var å trimme og nyte naturen sammen med ei venninne. Hun la ikk noe spesielt i løpet i forhold til tiden som hun er ikke så opptatt av.

Bjørnar Svendsen (53), deltaker.

- Det var fint å være rundt løypa i dag. Dette er favorittløypa mi av alle i karusellen. Den er veldig variert med utfordringer og litt teknisk krevende teknisk, smiler Bjørnar.

- Jeg liker spesielt løypene i Bymarka med fine og myke barnålstier der ute. Terrengkarusellen er helt fantastisk med god tilrettelegging med drikkestasjoner. Aarrangøren gjør en utmerket jobb, sier Bjørnar engasjert.

John Magnus Humborstad (75), arrangør fra Terrengutvalget.

- Vi ser fram til ei flott og hard løype her i dag. Denne løypa er tøff, og alle skryter av den. Baneheia er hjemmet til mange, og man kan utfordre seg selv! Løypa er åpen hele året med merker på trær og fjell, forklarer John.

- Vårsesongen i karusellen ble veldig bra med til sammen 12 000 enkeltstarter., noe vi er veldig godt fornøyd med. Vi har 50-årsjubileum i karusellen i år og det har vært noen bra år, sier den engasjerte John.