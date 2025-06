Det var solskinn og varmt vær i Sommerløpet i Kristiansand, som dermed levde opp til navnet sitt. Det begynte med barneløp, der barna som kom i mål fikk is, medalje og diplom.

Deretter var det 3 km og 5 km på programmet, før det ble avsluttet med halvmaraton og 10 km. Det var dermed mange folk som var samlet og koste seg i Kvadraturen denne dagen.

Kondis intervjuet noen som løp halvmaraton og noen som løp 10 km. Og så snakket vi med løpsgeneralen i Kristiansand, som var løpsleder. Han hadde han fått med seg Tore Løvland som speaker. Det var hele 4 372 som deltok denne gangen i Kristiansand, og det er rekord!

Fra starten av 10 km på torget i Kristiansand klokken 15.10.

Johan Åmdal (38) Deltaker på halvmaraton

Johan Åmdal hadde som mål å løpe halvmaraton på 1:45, og var ikke så langt unna. Tiden ble 1:48:56.

– Målet med løpet her i dag er å løpe på 1 time og 45 minutter. Og for å få til det, ønsker jeg å løpe fort og jevnt, sier Johan og viser medfølelse og engasjement.

– Det som er fint med å løpe her i Kvadraturen i Kristiansand i dag, er flere ting. Det er fint vær, vi som deltar får en fellesskapsfølelse, og de som arrangerer dette arrangementet gjør det med kløkt og omhu og med entusiasme. Vi må respektere at det er mange forskjellige folk som løper og som heier, og dette er jo bare gøy! Og vi må krysse fingrene for at dette løpet er begynnelsen på sommeren og ikke slutten av den, sier Johan og smiler engasjert.

Mathilde Knutsen (25): Vinner av halvmaraton

Det viste seg at det var Mathilde Knutsen som vant halvmaraton, etter at Kondis snakket med henne før løpet.

– Det som er gøy med denne distansen, er at man kan pushe seg selv. Man må tilpasse løpet litt etter folkene og forholdene og omgivelsene, og så bør man ta litt sjanser, og det kan være bra eller ikke-bra, sier Mathilde med et lurt blikk.

– Dette er andre gangen som jeg løper halvmaraton, og det første var i Oslo i september 2024. Og det er første gangen jeg løper halvmaraton i Kristiansand. Jeg er eller opprinnelig fra Bamble, og jeg bor i dag i Oslo, sier Mathilde videre.

– Det er veldig bra stemning her i dag, og det er kjempebra. Det er mange som er engasjerte med det som skjer her i Kristiansand i dag, og disse løpene i Sommerløpet er jo for mange. Det gjør godt at det er folk rundt i løypa, og det er mange løpsglade løpere her i dag, sier Mathilde til slutt.

10 beste kvinner halvmaraton:

Rank Race No Name Nation Club Category Time 1 1282 Mathilde Knutsen NOR K23-34 1:21:31 2 1485 Marianne Hilmarsen NOR Flekkerøy Løpeklubb K35-39 1:23:09 3 1730 Signe Ekra NOR Run for Paul K23-34 1:23:24 4 1032 Anne Marie Karlsen NOR K40-44 1:27:15 5 1667 Alice Soleng NOR Unikum K20-22 1:27:29 6 1842 Julie Nielsen NOR Sats K23-34 1:30:12 7 1521 Manda Nordhus Thuv NOR Hsg K18-19 1:30:15 8 1866 Olivia Zwick-Røthe NOR K23-34 1:31:42 9 1513 Marianne Myklebust NOR Hamar IL friidrett K55-59 1:31:48 10 1622 Marianne Stave Sekkenes NOR Rusk & Rask IL K23-34 1:32:14

Marianne Mollestad (37) Deltaker på 10 km

Marianne Mollestad løp 10 km på 51:09.

– Jeg kjenner løpstraséen fra før, for jeg har løpt dette løpet 1 gang før. Jeg er fornøyd med det løypevalget som har blitt valgt, sier Marianne og smiler.

– Det som er fint med å løpe i Kristiansand her i dag, er at vi får oppleve sol, sommer og Sørland på samme tid. Det gjør godt å løpe i hjembyen min. Det er gøy å løpe når du løper med folk som du kjenner, og at det er også er noen kjentfolk eller kjendiser med. Jeg setter pris på at det skjer noe i Kristiansand om sommeren, og at dette arrangementet faktisk er en folkefest. Det er fint! avslutter Marianne

Liv Jorun Lindgren (37) Deltaker på 10 km

Liv Jorun Lindgren løp 10 km på 50:39.

– Dette folkelivet som vi har i Kristiansand i dag er yrende og sprudlende, og det er veldig bra. Det er nesten som om bunaden på 17. mai blir byttet ut med løpeklær i stedet! Det er gøy med dette løpet i Kristiansand nå, det viser at det skjer noe. Og så er det aktiviteter for alle aldre her, og det er tross alt et veldig bra initiativ av dem som står bak det, sier Liv Jorun fornøyd.

– Mottoet mitt er at det ikke er farlig å ha det vondt mens man løper, og derfor gruer jeg meg til løpet på forhånd. Og jeg gruer meg til å pine meg gjennom løpet, og holde ut med det som skjer underveis, sier Liv Jorun videre.

– Jeg synes lederne på arrangementet er flinke, og de viser veier for oss andre. Tore Løvland er flink som speaker, og for å få med seg folk med gode og positive kommentarer. Og Finn Kollstad er riktig så bra både på løping, og på det å arrangere løp når det blir etterspurt i befolkningens behovspyramider. Med dette løpet så holder man formen vedlike, og så er det befriende og artig å løpet dette løpet år etter år, avslutter Liv Jorun.

Finn Kollstad (50) Arrangør fra Kristiansand Løpeklubb

Finn Kollstad er arrangør.

– I dag var vi samlet til løpsfest og folkefest her i Kristiansand, og vi ble begunstiget med flott vær og passelig temperatur for løping. Dette er et arrangement for hele familien. Og det har blitt planlagt og gjennomført hvert år siden 2012, unntatt året 2020 på grunn av korona. Det er bare smil og glede her i dag, og målet for alle som er med er å få en god opplevelse av hele arrangementet, og det er mat og drikke i start- og målområdet for dem som trenger det, sier Kollstad og smiler.