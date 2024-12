I en pressemelding setter arrangøren i Thorelif Haug skifestival svært stor pris på at den nye løypa ble så godt tatt i mot og vil gjøre sittt ytterste for å levere et godt arrangement også i 2025.

- Vi kan ikke garantere sol og blåswix-føre (selv om dette har blitt en vane i Hauern), men uansett om du går 1 eller 2 runder, i trimklassen eller med tidtaking, skal du få den beste servicen og tilretteleggingen og ønsker alle nye og gamle deltagere vel møtt til arrangementene i 2025, heter det i pressemeldingen.

For Thorleif Haugs Minnløp 1. februr lønner det seg å sikre seg et startnummer før prisen stiger 31. desember.

Thorleif Haugs Minneløp, kjent som Hauern, har blitt arrangert i idylliske Finnemarka mellom Drammen, Lier og Modum siden 1966. I 2016 feiret rennet 50-års jubileum, og i 2024 ble det feiret at det var 100 år siden Thorleif Haug tok 3 OL-gull i Chamonix.

Thorleif Haugs Minneløp - Hauern - går alltid første helgen i februar og er seedingrenn til Birken, Vasaloppet og Holmenkollmarsjen. Man velger selv om man vil gå på tid, eller i trimklassen som en del av Thorleif Haug Marsjen. Det er også mulig å gå halve distansen med og uten tidtaking for de som synes 50 km blir for langt.

SIden 2018 har Hauern også hatt sykkel og løp på programmet. Både som individuelle konkurranser og som en sammenlagt trippelkonkurranse med ski, sykkel og løp. Felles for alle arrangementene er terrenget i Finnemarka mellom Drammen, Lier.

Datoer for Hauern i 2025:

Lørdag 1. februar:

Thorleif Haugs Minneløp - 50 km på ski

Thorleif Haug Marsjen - 50 km på ski uten tidtaking

HalvHauern - 25 km på ski

FamilieHauern - 25 km på ski uten tidtaking

Søndag 18. februar:

MiniHauern ski

Lørdag 14. juni:

Hauernrittet - 31 km sykkelritt på sti, kjerrevei og grus. Med og uten tidtaking.

HalvHauern sykkel - 15 km sykkelritt på sti, kjerrevei og grus. Med og uten tidtaking.

Lørdag 6. september:

MiniHauern sykkel

MiniHauern løp

Lørdag 20. september:

Hauernløpet - 19 km terrengløp. Med og uten tidtaking.

HalvHauern løp - 8 km terrengløp. Med og uten tidtaking.

HauernUltra - 57 km terrengløp

Alle som deltar på fulle distanser på både ski, sykkel og løp er med i konkurransen om Hauerntrippelen.

Alle som deltar på halve distanser på både ski, sykkel og løp er med i konkurransen om HalvHauern - trippel.

