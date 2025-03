NB! Stor bildegalleri fra starten for alle klasser kommer i løpet av søndag!

(Alle foto: Rolf Bakken)

At rekrutteringen i langrenns-Norge er i orden, får man bekreftet ved å overvære UngdomsBirken “dagen derpå”. For fjerde året på rad etter pandemien har mellom 1300 og 1400 ungdommer fått sine første Birken-opplevelser i et lengre skirenn enn de konkurrerer i til vanlig.

Litt kald nordavind på runden på fjellet var det eneste å utsette på forholdene som møtte de unge birkebeinerne før de kunne suse nedover Sjøsæterlia og i mål på Birkebeineren skistadion på realt blåføre og med sol fra en nesten skyfri himmel. Med de eldste og raskeste klassene først ble de ti heatene skutt av gårde med ti minutters mellomrom og dannet en 17 km sammenhengende strøm av fullt utrustede birkebeinere med wn 1,5 kg lett sekk på ryggen.

Her kan du se de beste 13-16 åringene i aksjon i den kuperte 3 km lange runden på Sjusjøen.

Gutter 16 år:

Dagens rakeste løper, Iver Fjeld Bjonviken fra Årvoll IL (30053), ut fra start.

10 beste:

Pos. navn startnr Klubb/sted Diff Tid 1 Bjonviken, Iver Fjeld (NOR) 30053 Årvoll IL +00:00 00:36:20.63 2 Engeskaug, Isak (NOR) 30046 MjøsSki +00:10 00:36:30.50 3 Rytter, Rafi Leonel (NOR) 30038 Lyn Ski +00:15 00:36:35.49 4 Sandaker-Nilsen, Magnus (NOR) 30064 Lillehammer Skiklub +00:23 00:36:43.34 5 Kjærnes, Vemund (NOR) 30034 Hamar Skiklubb +00:24 00:36:44.65 6 Ennals, Thomas Peter (NOR) 30009 Asker Skiklubb +00:41 00:37:01.62 7 Bachke, Ole Alexander (NOR) 30014 Idrettslaget Try +00:48 00:37:08.50 8 Alhaug, Ask (NOR) 30028 Hamar Skiklubb +00:53 00:37:13.49 9 Lund, Marius (NOR) 30036 Idrettslaget Jardar +00:53 00:37:13.51 10 Rustad, Hans-Kristian Da Silva (NOR) 30016 Odal Skiklubb +00:56 00:37:16.78

Gutter 15 år:

Jørgen Aksel Hvidsten Blytt fra Oseberg Skilag (31047) med reglementert forsering av den første bakken.

10 beste:

Pos. navn startnr Klubb/sted Diff Tid 1 Blytt, Jørgen Aksel Hvidsten (NOR) 31047 Oseberg Skilag +00:00 00:38:21.40 2 Ihler, Sondre Torsgard (NOR) 31034 Øvrevoll Hosle IL +00:00 00:38:21.90 3 Solbrekke, Eirik (NOR) 31056 Vingrom IL +00:01 00:38:22.73 4 Sole-Warbo, Lucas August (NOR) 31033 NESBRU +00:01 00:38:22.83 5 Svindseth, Herman (NOR) 31109 Holmen IF +00:04 00:38:25.92 6 Johannessen, Marius Volldal (NOR) 31011 HEMING IL +00:05 00:38:26.96 7 Bjerregaard, Amund Antczak (NOR) 31020 Krødsherad IL +00:06 00:38:27.26 8 Bjerke, Lars Christian Granaas (NOR) 31059 Konnerud +00:10 00:38:31.99 9 Hennum, Ole Kristian (NOR) 31062 Lier IL +00:37 00:38:58.22 10 Engebretsen, Jørgen Smedsrud (NOR) 31026 Lyn Ski +00:50 00:39:11.88

Gutter 14 år:

Mads Stavang Braaten fra Haslum ledet an fra start foran Haakon Dalen Lutnæs fra Røa og simen Krogsæter fra Strandbugda IL.

10 beste:

Pos. navn startnr Klubb/sted Diff Tid 1 Braaten, Mads Stavang (NOR) 33059 Haslum +00:00 00:38:56.34 2 Lutnæs, Haakon Dalen (NOR) 33037 Røa IL +00:12 00:39:08.35 3 Larsen, Erik Finstad (NOR) 33067 Kjelsås IL +01:18 00:40:14.12 4 Skaug, Oscar Løfshus (NOR) 33032 Drøbak-Frogn IL +01:27 00:40:23.69 5 Berg-Lunder, Ulrik (NOR) 33014 Fossum IF +01:57 00:40:53.47 6 Krogsæter, Simen (NOR) 33052 Strandbygda +02:16 00:41:12.11 7 Lysheden-Vogt, Sindre Elias (NOR) 33006 Konnnerud IL +02:22 00:41:18.17 8 Norderhaug, Trym Haave (NOR) 33072 Hamar Skiklubb +02:37 00:41:33.88 9 Solberg, Eirik Haugen (NOR) 33031 Lillehammer Skiklub +02:46 00:41:42.40 10 Spillum, Oscar (NOR) 33054 Konnerud IL +02:50 00:41:46.51

Gutter 13 år:

Vinner Vetle Bjerkeli fra Molde og Omegn IF i den første bakken fulgt av Johan Melbø fra Vingrom IL og Jeppe Gustav Oklum Andersen fra Røa IL

10 beste:

Pos. navn startnr Klubb/sted Diff Tid 1 Bjerkeli, Vetle (NOR) 31157 Molde og omegn IF +00:00 00:41:47.10 2 Bjerke, Herman Granaas (NOR) 35019 Konnerud +00:15 00:42:02.96 3 Sandaker-Nilsen, Erlend (NOR) 35008 Lillehammer Skiklub +00:16 00:42:03.35 4 Andersen, Jeppe Gustav Oklum (NOR) 35032 Røa IL +00:22 00:42:09.86 5 Nordeng, Henrik Slapgård (NOR) 35152 Il Holeværingen +00:33 00:42:20.65 6 Melbø, Johan (NOR) 35046 Vingrom IL +00:35 00:42:22.34 7 Svedberg, Theodor (NOR) 35015 Haslum IL +01:13 00:43:00.07 8 Almlid, Erling (NOR) 35074 Hamar Skiklubb +01:26 00:43:13.92 9 Silkoset, Ola (NOR) 35047 Gjerdrum IL +02:49 00:44:36.27 10 Tveit, Aiken (NOR) 31179 Lyn Ski +02:51 00:44:38.71

Jenter 16 år:

Dagens raskeste jente, Sunniva Vik fra Mjøndalen IF, fikk følge av Vera Myhlback fra Falu IK Skiklubb fra start.

10 beste:

Pos. navn startnr Klubb/sted Diff Tid 1 Vik, Sunniva (NOR) 32004 Mjøndalen IF +00:00 00:40:39.90 2 Heen, Hanna (NOR) 32025 Jardar IL +00:08 00:40:47.64 3 Myhlback, Vera (SWE) 32094 Falu IK Skidklubb +00:09 00:40:48.44 4 Hallingstad, Sanna (NOR) 32084 Rælingen skiklubb +00:09 00:40:48.64 5 Skjærholt, Solveig (NOR) 32029 Kjelsås IL +00:15 00:40:54.40 6 Farbu, Signe (NOR) 32016 Inderøy IL +00:31 00:41:10.54 7 Glomsås-Eide, Edel Agnete (NOR) 32009 Søndre Land IL +01:13 00:41:52.42 8 Ruud Moen, Mille (NOR) 32039 Rustad IL +01:33 00:42:12.15 9 Ottestad-Dahlen, Kristin (NOR) 32041 Osmarka il +01:43 00:42:22.88 10 Rutle, Maria (NOR) 32057 Nittedal IL +00:56 00:37:16.78

Jenter 15 år:

Celina Enes-Seberg fra Hovden Sportsklubb suste inn sier etter å ligget som nummer tre på runden på fjellet.

10 beste:

Pos. navn startnr Klubb/sted Diff Tid 1 Enes-Seberg, Celina (NOR) 34014 Hovden sportsklubb +00:00 00:42:22.54 2 Bomann-Larsen, Linnea (NOR) 34034 HEMING IL +00:07 00:42:29.55 3 Granum, Mathea Hansen (NOR) 34059 Røa IL +00:33 00:42:55.86 4 Trontveit, Gjendine Helmen (NOR) 34120 Sjåstad/Vestre Lier IL +00:56 00:43:18.88 5 Haga-Aamlid, Uva Martine (NOR) 34019 Gjesdal IL +01:10 00:43:32.17 6 Sirekrok, Mari (NOR) 34021 Gjesdal IL +01:16 00:43:38.38 7 Kottum, Victoria (NOR) 34101 Heimdal Ski +01:31 00:43:53.99 8 Levang, Synne Byrkjedal (NOR) 34056 Gjesdal IL +01:32 00:43:54.04 9 Bjørnsen, Olea (NOR) 34060 Byåsen IL +01:40 00:44:02.27 10 Vang, Silje (NOR) 34040 Tynset IF +01:54 00:44:16.70

Jenter 14 år:

Anna Husnes fra Lillehammer Skiklub kjørte inn de to hun hadde foar seg på den 3 km lange runde på fjellet og vant 14-årsklassen.

10 beste:

Pos. navn startnr Klubb/sted Diff Tid 1 Husnes, Anna (NOR) 36069 Lillehammer Skiklub +00:00 00:42:30.29 2 Sørumshagen, Ingebjørg Ellefsrud (NOR) 36055 Moen Sportsklubb - ski +00:02 00:42:32.94 3 Hermansson, Wilma (SWE) 36026 IFK Mora Sk +01:57 00:44:27.32 4 Haug, Kristin (NOR) 36128 Lillehammer Skiklub +02:02 00:44:32.96 5 Sweetman, Ingrid Louise Wadahl (NOR) 36117 Lyn Ski +02:06 00:44:36.20 6 Låte, Ingeborg (NOR) 36056 Strandbygda il +02:10 00:44:40.79 7 Holt, Christine Brustad (NOR) 36002 IL Skrim +02:19 00:44:49.52 8 Obrestad-Kolbu, Una (NOR) 36045 Gulset iF/Grenland ski +02:39 00:45:09.62 9 Holberg, Anneken (NOR) 36005 Il Heming +02:56 00:45:26.90 10 Gjellestad, Ida Berge (NOR) 36030 Koll IL +03:08 00:45:38.85

Jenter 13 år:

Rælingen -jente ri tet fra start til mål i J13. På oppløpt var Hannah Olava Undheim Høydahl,(37038) sekundet foran Emma Ingeborg Bjørseth (37025).

10 beste:

Pos. navn startnr Klubb/sted Diff Tid 1 Høydahl, Hannah Olava Undheim (NOR) 37038 Rælingen skiklubb +00:00 00:45:20.99 2 Bjørseth, Emma Ingeborg 37025 Rælingen skiklubb +00:01 00:45:21.97 3 Langmoen, Aurora Juel (NOR) 37021 Lyn Ski +00:57 00:46:17.03 4 Bomann-Larsen, Caroline (NOR) 37026 HEMING IL +01:51 00:47:11.69 5 Ekeberg, Elise Granskogen (NOR) 37034 Jutul Il +02:09 00:47:29.10 6 Svendsrud, Lykke Sofie 37022 Rælingen skiklubb +02:29 00:47:49.37 7 Fjøsne, Anna (NOR) 37033 Vang Skiløperforening +02:39 00:47:59.87 8 Bergman, Lisa (NOR) 33196 LILLEHAMMER +02:49 00:48:09.44 9 Reinemo, Nora (NOR) 37008 Fossum IF +02:57 00:48:17.52 10 Stokke, Ida (NOR) 37037 Sjåstad Vestre Lier IL +02:59 00:48:19.85

Gutter og jenter 13 år:

Over 300 tolvåringer, 172 gutter og 132 jenter, avsluttet UngdomsBirken, en del med foreldre som medløpere og motivatører. Urangert liste for 12-åringene finner du på Birkens resultatside.

Markus Heggeland-Sundby, Røa IL (fra høyre), Maximilian Vårvik fra Rælingen Skiklub og Christian Nitteberg, Nesodden IF gikk energisk løs på nedkjøringene.

ALLE RESULTATER

Birkens nettsider

Birkens facebookside