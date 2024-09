Perfekte forhold og høy stemning

Det ble en flott dag på Gimlebanen i Kristiansand, der årets FVN-stafett samlet deltakere fra hele regionen. Arrangørene Agder Bedriftsidrettskrets, i samarbeid med Fædrelandsvennen, sørget for at både små og store koste seg under stafetten. Med hele 166 påmeldte lag i mix-, dame- og herreklassene, var det liv og røre på arenaen fra start til mål.

- Maken til vær som vi fikk i dag, skal man lete lenge etter, og det var masse godt humør og mange gode stemningsøyeblikk. Med løpsglede og fellesskap i fokus, fikk alle lagene en fantastisk opplevelse, kunne Kondis sin utsendte reporter Sverre Larsen fortelle.



Underveis i stafetten, her fra Mix-stafetten. (Foto: Sverre Larsen)

Løypa var en rundløype på 1,9 km med start og mål på gressbanen ved Gimlebanen. Løperne ble sendt av gårde i puljer med start kl. 12.30 for mixklassen, kl. 13.30 for dameklassen og kl. 14.30 for herreklassen. Etter målgang var det premieutdeling for de tre beste lagene i hver klasse, og alle deltakerne fikk medalje.



Resultater // De tre beste

Herreklassen

Lagerboxen.no var raskest i herreklassen med tiden 17.47. Odderøya Skilag 1 fulgte på andreplass med 17.57, og Kristiansand Studentløping 6 tok tredjeplassen med 18.00.



Herreklassen starter. (Foto: Sverre Larsen)



Herreklassen underveis. (Foto: Sverre Larsen)

Plass Lag Klubb/Sted Tid 1 Lagerboxen.no Kristiansand S 17.47 2 Odderøya Skilag 1 Kristiansand S 17.57 3 Kristiansand Studentløping 6 Tranby 18.00

Dameklassen

Beste damelag ble Flekkerøy LK - Sprinthønsene med 21.40, mens KRSLØP Team No Balls løp inn til andreplass med tiden 22.36.0. Kristiansand studentløping 5 ble nummer tre med 26.21.



Fra starten av dameklassen. (Foto: Sverre Larsen)

Plass Lag Klubb/Sted Tid 1 Flekkerøy LK - Sprinthønsene Flekkerøy 21.40 2 KRSLØP Team No Balls Kristiansand S 22.36 3 Kristiansand studentløping 5 Kristiansand S 26.21

Veksling i dameklassen. (Foto: Sverre Larsen)



Mixklassen

I mixklassen gikk KRSLØP - The Kalsåses til topps med tiden 20.39, mens REN Arkitektur 1 og KRSLØP Anjas Dream Team 1 tok andre- og tredjeplassen.

Plass Lag Klubb/Sted Tid 1 KRSLØP - The Kalsåses Kristiansand S 20.39 2 REN Arkitektur 1 Vennesla 21.04 3 KRSLØP Anjas Dream Team 1 Kristiansand S 21.18





Merethe Stendal-Karlsen (51). (Foto: Sverre Larsen)



Merethe Stendal-Karlsen (51) fra Agder Fylkeskommune deltok i mixklassen og var godt fornøyd med å være med:

- Jeg er ikke her for å vinne i dag, men for å delta. Det dreier seg om å gjennomføre, og da er ikke tida så viktig. Det betyr mye å ha det gøy når man løper, og det gjelder også for denne stafetten her. Og så er det artig å møte kjære og kjente kolleger, sa hun med et smil.



Sara Hadi (37). (Foto: Sverre Larsen)

Sara Hadi (37) fra OneCo, som løp i dameklassen, fortalte om forberedelsene deres:

- Vi har snakket litt om stafetten i løpsgruppen min, og vi har brukt sosiale medier for å reklamere og informere om stafetten. Det er jevn trening og litt intervalltrening som er gode måter å forberede seg på. Dette er koselig og gøy. Folk er greie og flinke, og så får man gode opplevelser som man husker lenge, sier Sara.



Daniel Bergsagel (33). (Foto: Sverre Larsen)

Daniel Bergsagel (33) fra Skaar deltok i herreklassen og hadde fokus på det sosiale:

- Jeg er med mest for gøy. Vi har en god lagfølelse, og det er artig å møte kolleger også ute i løypene. Dette blir litt annerledes enn bare å jobbe sammen. Stafett er artig, og det er spesielt artig når vi gjør ting sammen som vi ellers ikke pleier å gjøre, forteller Daniel.



Lars Kristensen (49). (Foto: Sverre Larsen)

Lars Kristensen (49) fra Fædrelandsvennen, som var en av arrangørene, var også fornøyd med gjennomføringen:

- Stafetten har deltakere i alle aldre og former, og vi er opptatt av å ha det gøy sammen. Løypa er ei rundløype på 1,9 km, og det viser seg at de færreste som løper i dag, har trent mye på å løpe riktig når det er stafett. Det blir spennende å se hvordan det går, sa Lars energisk og blid.



Gifteklar. (Foto: Sverre Larsen)



Kreativt løpeantrekk

Det beste kostymet gikk til Johan Heide (52), som stilte til start i miksklassen iført bryllupsklær. Et sporty og humoristisk innslag som ble godt mottatt av både publikum og deltakere.



Med dette er FVN-stafetten 2024 historie, og vi gleder oss allerede til neste år!



Se slle resultater her