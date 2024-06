Årets 3. og siste løp i Bergen Fjellkarusell gikk tirsdag i Dyrdalsrunden, kanskje Bergens fineste løpsopplevelse med vidde, høyfjell, skog, myr og ikke minst fantastisk utsikt på den 12 km lange runden.

Runden starter på Bontveit-snuplass, følger skogsvei nordover til Bjørnarstølen, videre opp ryggen til Nobbane og deretter Rett Vest sin trasé mot Austerinden. Løypa går videre rett sør mot ryggen opp Hausdalshorga og bratt ned Dyrdalen via Bjørnastølen og til mål.

Fjellkarusellen har to klasser begge med tid, konkurranseklasse med fellesstart og trimklase med åpen start innen 20 minutter fra starttiden åpner.

Deltakelsen var noe lavere enn de to første løpene som hadde henholdvis 113 i Ulikn 043 og og 97 men i Livarden 683. De 93 deltakerne som var oppom 804 moh. tirsdag fordelte seg ganske likt på trim- og konkurranseklassen.

Klar seier til Sara Rebekka Færø

Sara Rebekka Færø fra Varegg var klart best av kvinnene. Med 1:18:50 var hun over ti minutter raskere over fjell og vidde enn Elisabeth Tangen Haug, HSI. Ytterligere tre minutter bak kom “fjellgeita” Kristin Madsen Klokkeide i mål til kveldens tredje beste tid.

Tommel opp fra Sara Rebekka Færø i det fine turværet. (Foto: Lorentz Erland Lindel)

Kvinner - konkurranseklasse:

1 Sara Rebekka Færø Bergen K40-44 1:18:50 +0:00 2 Elisabeth Tangen Haug HSI K45-49 1:29:05 +10:15 3 Kristin Madsen Klokkeide Fjellgeitene K35-39 1:32:02 +13:12 4 Caroline Christie Fjellgeitene - Varegg K45-49 1:40:02 +21:12 5 Mari Beitnes Bergen K23-34 1:43:35 +24:45 5 Trine Hysing-Dahl Bergen K40-44 1:43:35 +24:45 7 Hanne Elisabeth Liland Varegg/Fjellgeitene K55-59 1:43:47 +24:57

Benedikte Jacobsen fra Løp Sammen Askøy vel i mål til bestetid i trimklassen for kvinner. (Foto: Lorentz Erland Lindel)

Kvinner - trimklasse:

1 Benedikte Jacobsen Løp Sammen Askøy Kvinner 1:41:18 +0:00 2 Solveig Lokøen Knudsen Blomsterdalen Kvinner 1:45:41 +4:23 2 Aud-Kari Lønning Løp Sammen Askøy Kvinner 1:45:41 +4:23 4 Jenny Hognestad Laksevåg Kvinner 1:47:07 +5:49 5 Sarah Osvik Bergen Kvinner 1:47:14 +5:56 6 Juni Vaardal-Lunde Multiconsult Kvinner 1:52:08 +10:50 7 Eva Nordnes Frekhaug Kvinner 1:54:26 +13:08 8 Olive Holcroft Laksevåg Kvinner 1:55:12 +13:54 9 Ekaterina Ershova Brookfield Kvinner 1:57:57 +16:39 10 Silje Mikkelsen Ulset Kvinner 1:58:56 +17:38 11 Connie Brandt-Hansen Backe Bergen Kvinner 1:59:42 +18:24 12 Xuan Thi Minh Trinh Laksevåg Kvinner 1:59:54 +18:36 13 Tatiana Thiem Laksevåg Kvinner 1:59:58 +18:40 14 Jenny Dugstad HSI Kvinner 2:00:46 +19:28 15 Sophia Leiva Framo BIL Kvinner 2:01:28 +20:10 16 Isabella Hestholm Platou Sport Kvinner 2:02:30 +21:12 17 Susanne Lerøy Bergen Kvinner 2:09:01 +27:43 18 Ingrid Sigvaldsen Bergen Kvinner 2:12:29 +31:11 19 Oda Tvedt Fjellgeitene Kvinner 2:17:31 +36:13 20 Beate Trellevik Morvik Kvinner 2:19:19 +38:01 21 Eli Hjelle Strandkleiv Kringlebotn IL Kvinner 2:33:54 +52:36 22 Sigrid Vorland Bergen Kvinner 2:34:42 +53:24 23 Siri Sandven Oma Bergen Kvinner 2:34:43 +53:25 23 Nora Bratland Bergen Kvinner 2:34:43 +53:25

Tre beste menn

Trygve Deinboll Markås, Oksskolten IL vant herreklassen på 1:12:10 og hadde også en god luke på 2:46 min. ned til toeren, Vareggs Mark Purkis. Julian Schlicht, BSI Friluft fulgte 41 sekunder bak på 3. plass.

Vinneren Trygve Deinboll Markås i fint driv på toppen Hausdalshorgi. (Foto: Lorentz Erland Lindel)

Julian Schlicht ble tredjemann i det tredje løpet i Fjellkarusellen. (Foto: Lorentz Erland Lindel)

Menn - konkurranseklasse:

1 Trygve Deinboll Markås Oksskolten IL M23-34 1:12:10 +0:00 2 Mark Purkis Varegg M23-34 1:14:56 +2:46 3 Julian Schlicht BSI Friluft M23-34 1:15:37 +3:27 4 Aleksander Løtvedt Fana IL M35-39 1:17:28 +5:18 5 Vegard Austevoll Kalandseid IL M23-34 1:18:16 +6:06 6 Tom Georg Bu Fjellgeitene - Varegg M50-54 1:18:42 +6:32 7 Håkon Tufteland Bergen M23-34 1:18:47 +6:37 8 Marius Hop GTI M45-49 1:19:13 +7:03 9 Endre Sandø Evensen EY M23-34 1:21:46 +9:36 10 Bjart Are Hellen Fjellgeitene M55-59 1:22:08 +9:58 11 Andre Kvalem Storebø M35-39 1:23:58 +11:48 12 Ørjan Andersen Fana IL M45-49 1:25:03 +12:53 13 André Aasen Onesubsea M23-34 1:26:57 +14:47 14 Espen Lofthus Bergen M35-39 1:27:06 +14:56 15 Andreas Bjørkhaug Nesttun M45-49 1:27:34 +15:24 16 Alexander Ødegård Fludal Bergen M35-39 1:27:53 +15:43 17 Andreas Iversen ABB AS M45-49 1:30:00 +17:50 18 Birk Strømsnes Bønes M18-19 1:30:45 +18:35 19 Dirk Kohlmann Rådal M55-59 1:30:49 +18:39 20 Lars Engeli Varegg - Fjellgeitene M45-49 1:31:42 +19:32 21 Andreas Eikeseth Nygjerd Nesttun M40-44 1:32:14 +20:04 22 Øyvind Helgeland Nesttun M35-39 1:32:59 +20:49 23 Thomas Michelsen Flakkageitene ? M50-54 1:33:24 +21:14 24 Andreas Thuen Nesttun M35-39 1:33:41 +21:31 25 Joakim Hop Bergen M40-44 1:34:21 +22:11 26 Helge Ytre-Hauge Telesport Bergen M45-49 1:34:56 +22:46 27 Erlend Hopland Kleppestø M40-44 1:35:57 +23:47 28 Kjetil Gloppen Loddefjordløperne M50-54 1:38:12 +26:02 29 Stian Skare Iversen Myr og Kratt Løperlaug M45-49 1:38:47 +26:37 30 Tom Svendsen BTC M50-54 1:41:20 +29:10 31 Nikolai Kalvenes Bergen Triathlon Club M45-49 1:41:21 +29:11 32 Willy Prestøy Opstad Fjellgeitene M45-49 1:42:52 +30:42 33 Karsten Eeg Skudal Fana IL Langrenn M45-49 1:46:29 +34:19 34 Mats Olsen Nesttun M40-44 1:47:21 +35:11 35 Stein Åge Bøyum Nesttun M40-44 1:47:35 +35:25 36 Håkon Mogstad Fana IL M60-64 1:59:02 +46:52

Robert Fureli hadde beste tid av mange raskere trimmere i Dyrdalsrunden. (Foto: Lorentz Erland Lindel)

Menn - trimklasse:

1 Robert Fureli Bergen Katedralskole Herrer 01:29:34 +0:00 2 Kenneth Steinfinsbø Bergen Herrer 01:35:01 +5:27 3 Andreas Risøy Austevoll IK Herrer 01:35:04 +5:30 4 Tobias Haumann Bergen Herrer 01:35:30 +5:56 5 Christian Bjune Morvik Herrer 01:37:12 +7:38 6 Tore Svein Nese Tore Svein Nese Herrer 01:37:55 +8:21 7 Mats Andersen Bergen Herrer 01:39:40 +10:06 8 Svenn Frydenberg Nesttun Herrer 01:41:58 +12:24 9 Rune Strømsnes Bønes Herrer 01:42:12 +12:38 10 Kåre Jonny Nygård Murmester Jon A Nygård Herrer 01:43:23 +13:49 11 Alf Rasmus Drivenes Backe Bergen Herrer 01:44:59 +15:25 12 Geir Lindberg Bergen Herrer 01:47:23 +17:49 13 Arne Veland Backe Bergen Herrer 01:48:10 +18:36 14 Jan Harald Pedersen Hylkje Herrer 01:49:26 +19:52 15 Stian Scisly Sagevik Nesttun Herrer 01:53:01 +23:27 16 Ståle Solbakken Fyllingsdalen Herrer 01:54:27 +24:53 17 Ian Holcroft Laksevåg Herrer 01:55:11 +25:37 18 Nils Rusaas Bergen Herrer 01:58:09 +28:35 19 Matthias Brandt-Hansen Straumsåsen Herrer 02:03:43 +34:09 20 Dag Vartdal Carlsen Paradis Herrer 02:04:04 +34:30 21 Patrick Schuppenhauer HLM Arkitektur AS Herrer 02:05:32 +35:58 22 Henrik Hysing-Dahl Bergen Herrer 02:12:29 +42:55 23 Marat Akhmadejev Bergen Herrer 02:13:48 +44:14 24 Anders Kristensen Bergen Herrer 02:18:45 +49:11

