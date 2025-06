Vegard Ølstad Dalberg hadde klubbkompis Ole Dåsnes sin løyperekord fra 2023 på 40:03 i tankene i Kvennstuguløpet lørdag, men måtte innse at det må et mer optimalt løp til for å ta det siste halvminuttet. O-løperen fra Vang klokket inn på 40:36 i den 10 km lange løypa som passer o-løpere som hånd i hanske med mer terreng enn i mosjonsløp flest.

Vinneren fikk følge fra start av en annen som liker seg i terrenget, nemlig Amund Hagen Kristiansen, kjent for sine “Spreke opplevelser” og bl.a. Budor Løpefest hver høst. Seiersmarginen ble på 36 sekunder, og avstanden bakover til tredjemann, Henning Lie fra Vang, ble også tilsvarende antall sekunder. Dermed ble fjorårsvinneren Raymond Lishaugen dyttet ut av pallen selv om nord-odølingen løp over halvannet minutt raskere i årets tørrere løype.

En samlet tettrio med Amund Hagen Kristiansen i front i knallgrønne omgivelser i Vallset. (Foto: Tormod Løken)

Emilie Westli Andersen løper for Løten o-lag med kart og kompass, men profiler som mannen sin “Spreke opplevelser”, forsvarte seieren i kvinneklassen fra i fjor på over et minutt bede tid. Også her var det langt hardere konkurranse enn noen gang, og fjorårets suverene vinner fikk i år bare ni sekunder på Kristina Axelsson fra SK Vidar og snaue minuttet på klubbvenninna Ulrika Axelsson. Den løpssterke veteranen Silje Ravnsborg Christiansen fra Driv fulgte på 4. plass som beste løper over 50 år etter dødt løp med beste veteran i herreklassen, Henning Weaas fra Nordre Eidsvoll.

På 5 km ble det suverene vinnere i begge klasser ved Arne Elias Østerås fra Gartland og Margit Jensen Vogsland fra Tangen som begge hadde rundt fem minutters vinnermargin.

Over 40 barn løp en runde på 500 meter. (Foto: Tormod Løken)

Fra 3 km for 11-13-åringen. (Foto: Tormod Løken)

Fra 3 km for 11-13-åringene. (Foto: Tormod Løken)

10 km menn - 29 deltakere: Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Vegard Ølstad Dalberg Vang O-Lag / Norsk Tipping BIL M30-39 0:40:36 2 Amund Hagen Kristiansen Spreke Opplevelser M40-49 0:41:02 3 Henning Lie Vang Sklf/Team Næringsbanken M30-39 0:41:41 4 Raymond Lishaugen Nord-Odal IL M40-49 0:42:58 5 Torjus Sønsterud Vallset IL M20-29 0:44:42 6 Are Francisco Sørlie Romerike Politiidrettslag M30-39 0:46:40 7 Henning Weaas Neil ski M50-59 0:48:42 8 Stian Fossum Larsen Hamar M30-39 0:50:04 9 Asgeir Høimoen Hamar M30-39 0:50:52 10 Erik Andre Syversen Furnes M20-29 0:50:59 10 km kvinner - 16 deltakere: 1 Emilie Westli Andersen Spreke Opplevelser K30-39 0:46:35 2 Kristina Axelsson Sportsklubben Vidar K20-29 0:46:44 3 Ulrika Axelsson Sportsklubben Vidar K30-39 0:47:30 4 Silje Ravnsborg Christiansen Driv Idrettslag K50-59 0:48:42 5 Anna Helene Grønberg Lillehammer IF K18-19 0:50:08 6 Ann-Katrin Wallace Elverum K50-59 0:53:47 7 Renate O. Johannessen Elverum K40-49 1:01:15 8 Bente Storvik Mjøsski K50-59 1:02:24 9 Andrea Lundsbakken Åsvang K20-29 1:04:48 10 Silje Mickelson Ottestad IL K30-39 1:06:25 5 km menn - 8 deltakere: 1 Arne Elias Østerås Gartland Sportsklubb M40-49 0:20:48 2 Lars Geitz Galåsen Ilseng IL M30-39 0:25:52 3 Edvind Kristoffer Johnsrud Fossberget Furnes M30-39 0:28:20 5 km kvinner - 6 deltakere: 1 Margit Jensen Vogsland Tangen IL K30-39 0:27:41 2 Charlotte Sortungstad Mikkelsen Vallset IL / Vallset K30-39 0:32:32 3 Rita Weaas Eidsvoll K40-49 0:33:41 3 km menn - 15 deltakere: 1 Ulrik Kristiansen Hamar M11-13 0:14:46 2 Herman Gjelten Hil/Hamar Skiklubb M11-13 0:15:00 3 Vemund Nordhagen Ottestad IL M11-13 0:15:53 3 km kvinner - 9 deltakere: 1 Ingrid Linneberg Maagaard Vallset K11-13 0:17:46 2 Kirsti Linneberg Maagaard Vallset K11-13 0:17:47

Alle resultater

De tre beste gutter og jenter på 3 km. (Foto: Tormod Løken)