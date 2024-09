Det er Strandvoldbruas venner og Øverbygda Fritidsklubb med primus motor Arne Moren som arrangerer løpet, og ildsjelen i Øverbygda kan igjen ønske velkomen til Strandvoldrunden med start og mål ved Strandvoldbrua, ca. 4,5 km nord for Trysil sentrum med innkjøring fra Løvåsenkrysset.

Løypa går sørover på vestsiden av elva langs fylkesveg 26, tar inn Slettmovegen, går så over Kirkebrua og nordover igjen på østsiden av elva før innspurten over Strandvoldbrua med målgang på startstedet på vestsida av brua. Det er drikkestasjon halvveis etter passering av Kirkebrua i Innbygda.

Fra starten for aktive klasser i 2022 da Erlend Sørtveit (5) løp inn til den nest beste tiden gjennom alle tider. (Foto: Hans Martin Østerhaug)

Beste tider i fjorårets løp ble oppnådd av Julian Paula med 36:10 og Ida Pettersen som klokket inn på 55:47. Rekordene innehas av Oddvar Siksjø (27:39) og Randi Langøigjelten (30:58) og ble begge satt under den forrige joggebølgen i 1985.

Det deles ut napp i vandrepokalen til vinneren i dame- og herreklasse. Denne må vinnes tre ganger for å kunne tas med hjem til odel og eie. Det er premier og diplom til samtlige deltagere. Premieutdeling i målområdet like etter løpet.

Garderobe i gapahuken rett ved Trysilelva hvor det også er muligheter for et forfriskende bad etter løpet. Tradisjonen tro blir det sosialt samvær og grillfest i målområdet der alle sørger for mat og drikke selv.

Trimklassen starter kl. 13:00, og de aktive kl. 14:00.

Deltakeravgift kr. 200,- / Trimklasse u/tidtaking kr. 100,- / Sykkelklasse (kun trim) kr. 100,-

Påmelding til Arne Moren (tel: 90501660 / e-post: unnikrist@hotmail.com) innen onsdag 25. september. Etteranmelding er mulig frem til 1/2 time før start mot 50,- i tilleggsavgift.

Samleside for Strandvoldrunden (tidl. Strandvoldbruas Minneløp)