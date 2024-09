Det var tre heat på 800 meter i klasse gutter 15.

I det tredje heatet, med de best seedete løperne på 800 meter i klasse G15, var det Erik Bertheussen som tok fronten fra start. I løpet av første runden overtok Sebastian Brunsdon, og han fikk med seg Sverre Hansen Munkvold. Frem mot passering 600 meter kom Kyryl Myroniuk opp og overtok, og etter hvert ble Sverre Hansen Munkvold passert med i alt fem løpere gjennom den siste svingen.

Det kunne dermed seg ut som at løpet var kjørt for Lambertseter-gutten, og at han ikke klarte å svare. Men derfra og inn startet han en superspurt der han passerte absolutt alle som drev med spurtoppgjør foran ham, og han tok med den spurten ungdomsmestertittelen for gutter 15.

Resultat 800 meter G15, heat 3:

Plass: Startnr: Navn: Klubb: SB: PB: Resultat: 1 421 Sverre Hansen Munkvold Lambertseter IF 2,00,94 2,00,94 2,01,14 2 734 Iver Løvgaard Faksvåg Ullensaker/Kisa IL 1,59,73 1,59,73 2,01,25 3 440 William Chhang Bowitz Lørenskog FriIL 2,03,75 2,03,75 2,02,13 New PB 4 188 Elias Landøy Rasmussen Haugesund IL 2,04,19 2,04,19 2,02,14 New PB 5 719 Sebastian Brunsdon Tyrving IL 2,03,28 2,03,28 2,03,38 6 434 Kyryl Myroniuk Lørenskog FriIL 2,02,96 2,02,96 2,04,75 7 363 Emanuel Aarseth Jølster IL 2,06,57 2,06,57 2,05,06 New PB 8 289 Erik Bertheussen IL i BUL Tromsø 2,05,10 2,05,10 2,13,27



Det var vel nærmest et overraskelsesangrep fra Sverre Hansen Munkvold. Plutselig var han først over målstreken. (foto: Torbjørn Fjellheim)

Heat 1:

Johannes Moe Heggem tok her initiativet fra start. Jakob Macek overtok i spurten inn de siste 200 meterne, og Oliver Alexander Wadahl Sweetman og Jakob Simon Treen fulgte på. Mot slutten kom også Henrik Hårajuvet Villanger i en skikkelig innhenting. Han startet kanskje spurten litt for seint til å vinne, men tar andreplassen.

Plass: Startnr: Navn: Klubb: SB: PB: Resultat: 1 538 Jakob Macek Rjukan IL 2,13,54 2,13,54 2,09,50 New PB 2 10 Henrik Hårajuvet Villanger Ask Friidrett 2,13,02 2,13,02 2,09,82 New PB 3 391 Oliver Alexander Wadahl Sweetman Koll, IL 2,13,78 2,13,78 2,09,92 New PB 4 340 Jakob Simon Treen IL Skjalg 2,12,73 2,12,73 2,10,59 New PB 5 761 Johannes Moe Heggem Utleira IL 2,11,1 2,11,1 2,10,95 New PB 6 527 William Cornelius Tangvik Ranheim IL 2,11,19 2,11,19 2,11,64 7 553 Vetle Titlestad Bye IL Runar 2,14,25 2,14,25 2,12,80 New PB 8 758 Emil Flemsæter Utleira IL 2,12,82 2,12,82 2,13,53 9 531 Mathias Erstad Ringerike FIK 2,20,72 2,20,72 2,20,01 New PB 596 Aksel Myrstad Olsen Sem IF 2,11,47 2,11,47 DNF

Heat 2:

Even Bjørkhaug gikk her mest offensivt til verks. Hector Breivik tok opp jakten, og det endte med en spurt mellom disse to, en spurt som Even Bjørkhaug vant.