Ni løpere la avgårde på den aller lengste distansen på Eidsvoll. Åtte menn og en kvinne skulle ut på 100 kilometer. To resultater imponerte spesielt.

Jocelyn Kerbourch med supertid på 100 km

Det hadde ikke vært løpt lenge på Eidsvoll, før man forstod at franske Jocelyn Kerbourch var på jakt etter en god tid. Ved passering maraton passerte han på vanvittige 2.40.05. Kerbourch har riktig nok 2.33.13 som pers på maraton fra Valencia i 2022, men her hadde han fortsatt nesten 60 kilometer igjen av løpet ved passering. I mål klokket han inn på 6.47.18.



Her har franske Jocelyn Kerbourch løpt i snart to timer på sin 100 km. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Hvis vi bryter ned løpstiden litt, så kan vi se at det gir en snitthastighet per kilometer på 4.04. I snitt løp han mila på 40.44 og holdt 14,7 kilometer i timen.



Det skal dog legges til at han har løpt enda raskere enn dette. For akkurat ett år siden løp han på 6.38.19 i Frankrike. På Eidsvoll denne lørdagen holdt det til suveren seier. Janis Resnis tok andreplassen med 7.53.36, mens Kjetil Nordengen fikk 9.51.41 på tredjeplass



Jocelyn Kerbourch løp 100 km på 6.47.18. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)

Annette Velde Sande med oppsiktsvekkende tangering

Velde Sande fra Bergen Løpeklubb har åpenbart funnet marsjfarten sin på 100 kilometer. I dagens løp presterte hun å tangere sin pers på distansen. Hun løp altså nøyaktig like fort som hun gjorde da hun vant Bergen Ultra i 2023. Hennes pers er derfor fortsatt 7.54.40.

Hun avsluttet dog litt raskere i dag enn den gangen i Bergen. I dag passerte hun maraton på 3.16.39, mens hun under Bergen Ultra passerte på 3.14.55. Solid løp av Velde Sande.



Annette Velde Sande tangerte persen sin fra 2023 på 100 km. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)

50 kilometer

På den halve distansen, 50 kilometer, ble det klar seier til Terje Sandness med tiden 3.47.48. På andreplass kom Jostein Lundgaard med 5.24.16, mens Magnus Andre Svennevig fra Grimstad løpeklubb ble nummer tre med 6.18.19.



Terje Sandness nøyde seg med 50 km og løp inn på 3.47.48. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Elin Møllegaard fra Hell Ultraløperklubb vant kvinneklassen med sitt løp på 6.08.27.



Jostein Lundgaard fra Raufoss fikk en Kjempe Yes av EidsvollPuls. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Det var godt og varmt under Perseløpet, og Jostein Lundgaard fra Raufoss fikk en Kjempe Yes av EidsvollPuls - noe han satte stor pris på. Lundgaard ble nummer to på 50 km med fine 5.24 .

Maraton

På maraton var det Øyvind Thyri fra Fagernes IL som var best, med sluttid 2.40.13. Matthias Amble tok andreplassen med 2.53.38, mens Sindre Fanneløb fra Team Stallion ble nummer tre med 2.59.14.



Sindre Fanneløb fra Jessheim hadde med seg sin egen fanklubb og heiagjeng. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)

Sindre Fanneløb fra Jessheim hadde med seg sin egen fanklubb og heiagjeng. Målet var å endelig komme seg under den magiske grensen på 3 timer på maraton. Underveis gjorde kompisene Mats, Elvedin, Luka og Martin det de kunne for å hjelpe Sindre.

- Han har løpt under tre timer på Strava, sier gjengen nærmest i kor. Og Sindre klarte sitt store mål, nemlig å løpe under tre timer. Etter et veldisponert løp 31-åringen inn på 2.59.14.

Tom-Rune Bertelsen viste muskler og kunne loggføre maraton nummer 304. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Se alle resultater hos EQ timing