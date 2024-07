– Dette nyeste tillegget til Suunto Race-serien er beregnet for idrettsutøvere som ønsker en kompakt klokke utstyrt med avanserte funksjoner som holder oversikt over deres generelle velvære, skriver Suunto i en pressemelding.

Den lette og kompakte Suunto Race S sportsklokken har over 95 forhåndsprogrammerte sportsmoduser, fra stiløping til sykling og fra svømming til yoga. Den klare og lettleste AMOLED-skjermen skal gi utmerket synlighet uansett forhold – både regn, sol og mørke, hevder produsenten.

Klokken finnes i seks ulike versjoner som alle er laget av rustfritt stål.

– Suunto Race S er tilpasset en rekke ulike behov og livsstiler, fra et diskret og dempet preg til et mer fartsfylt utseende. Klokken er liten av størrelse, noe som gjør den både lett og behagelig både i hverdagen og til lengre løpeturer. Vi er stolte over hvor liten vi har klart å gjøre den uten at det går på bekostning av den enestående yteevnen, sier Mikko Ahlström som er designsjef i Suunto.

Et hjelpemiddel til sportsaktiviteter og i hverdagen

Suunto Race S tilbyr avanserte beregninger for å måle stress, fremgang og restitusjon. Dette skal gjøre klokken til et effektivt hjelpemiddel for målrettet trening og generell restitusjon. Et eksempel er overvåkning av variasjoner i hjertefrekvens, som angir balansen i det autonome nervesystemet og gir verdifull informasjon om din generelle stress- og helsetilstand. Klokken har også verktøy for å holde oversikt over daglige aktiviteter knyttet til helse og trivsel, som antall skritt, kalorier, puls og søvnkvalitet. I tillegg er det mulig å sammenligne treningsdata i forhold til menstruasjonssyklusen.

Suunto Race S skal også være en pålitelig følgesvenn for lengre fysiske økter. Klokken har en batterilevetid som gjør at du i opptil 30 timer kan holde oversikt over treningen ved hjelp av den mest nøyaktige GPS-innstillingen. Hvis turen din varer enda lenger, kan du justere GPS-innstillingene for å forlenge batteritiden ytterligere. Ved hjelp av Tour-modus kan batteritiden vare i inntil fem dager.

Når du er ute i naturen, skal klokkens avanserte utendørsfunksjoner – som gratis offline-kart, GNSS-satellittposisjonering og et barometer med nøyaktige høydeavlesninger og stormvarsler – gi deg et tydelig og pålitelig bilde av ruten.

Tekniske opplysninger for Suunto Race S

Et lyst og tydelig 1,32-tommers AMOLED-display

95+ forskjellige sportsmoduser samt muligheten til å opprette persontilpassede moduser

Designen, knappene og skjermteknologien er de samme som i den originale Suunto Race-klokken.

De brukervennlige knappene og klokkens digital crown gjør at man raskt og enkelt kan bla gjennom funksjoner og kart.

Gratis terrengkart i frakoblet modus bruker GNSS-satellittposisjonering.

Avanserte treningsmål basert på analyse av pulsvariasjoner gir personlig tilbakemelding på stress, fremgang og restitusjon. I tillegg er det mulig å sammenligne treningsdata i forhold til menstruasjonssyklusen.

Sporing av daglige aktiviteter: skritt, pulsmåling, søvnkvalitet, kalorier, stress, osv.

Trådløse programvareoppdateringer

Værmeldinger og varsler gir verdifull informasjon om terrenget i området

Materialer av høy kvalitet: Gorilla Glass og rustfritt stål

Designet i Finland

Suunto Race S er helt fri for karbonutslipp. Suunto deltar i Tree-Nations skogplantingsprosjekt, som bruker verifiserte karbonutslipp til å plante mangroveskoger. Skogene som plantes, bidrar til stabile strandlinjer, fjerner forurensning, forbedrer vannkvaliteten og tar vare på fiskebestandene. (Verifisert av det internasjonale sertifiseringsprogrammet for kvalitetsvurdering av karbonoffsetprosjekter) Ytterligere informasjon: www.tree-nation.com

Sportsklokken Suunto Race S er til salgs i Suuntos nettbutikk og andre forhandlere og koster 4 190 kroner. Den kan brukes sammen med armbåndene fra Suunto, som selges separat som tilbehør.