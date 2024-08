Med hjelp av to harer og to lysharer var rammebetingelsene for torsdagens revansjeoppgjør mot Cole Hocker helt annerledes enn i OL. De to lysharene var satt opp på Jakob Ingebrigtsens europarekord fra Monaco i fjor pålydende 3.26,73 samt hans stevnerekord fra 2021 på 3.28,73. Det var altså ingen tvil om hvem som var sjefen før start.

Da starten gikk med Jakob i innererste startposisjon var det heller ingen tvil om hvem som la premissene. Jakob fikk idealsporet fra start og slapp å løpe rundt feltet som vi har sett så mange ganger før. Etter 300 meter ga imidlertid Jacob noen meter til de to haren Rudolp og McCann som åpnet på 55,21. Amerikanerene Kessler og Hocker fulgte hele tiden i rygg på Jakob.

Duoen i front justerte tempoet fram til 800 m da McCann tok over for Rudolph etter å ha passert på 1:51,14, halvsekundet bak europarekorden. McCann gjorde jobben sin fram til 1100 meter med tre mann i rygg, Jackob, Kessler og Hocker, som hadde en stor luke til resten av feltet.

Ut på oppløpet var det ingen tvil da Jacob leverte en styrkedemonstrasjon av kjent merke. Jakob dro fra fra OL-vinneren med to sekunder da han gjorde sin 3. raskeste 1500 meter på 3:27,83. Cole Hocker løp sitt nest beste løp i karrieren og var andremann under 3:30 med 3:29,85. Hobbs Kessler holdt unna til 3. plass med 3:30,47.

- Det handlet mye om å finne hvor formen står i dag - og ikke gå å gjemme seg etter store mesterskap, kommentert en vanlig analytisk Jakob Ingebrigsten til NRK med et stikk til bla.a. Josh Kerr.

- Det sprudler ikke av energi, men jeg løser løpet såpass greit pga. at jeg komer med en formtopp som jeg aldri før har hatt, la han til.

Allerde på søndag blir det nye rekordmuligheter da nordmannen løper 3000 meter i Diamond League-stevnet i Silesia i Polen, blant annet mot et kobbel av sterke etiopiere.

Resultater:

Rang Nat Nom Temps 1 NOR INGEBRIGTSEN Jakob 3:27.83 MR 2 USA HOCKER Cole 3:29.85 3 USA KESSLER Hobbs 3:30.47 4 KEN CHERUIYOT Reynold 3:30.88 SB 5 KEN KOMEN Brian 3:31.41 6 BEL VERMEULEN Jochem 3:31.74 NR PB 7 FRA HABZ Azeddine 3:31.89 8 NED NILLESSEN Stefan 3:32.16 9 POR NADER Isaac 3:32.49 10 SUI LOBALU Dominic Lokinyomo 3:34.39 PB 11 AUS McSWEYN Stewart 3:34.80 SB 12 AUS HOARE Oliver 3:36.03 13 GBR MILLS George 3:36.80 DNF IRL McCANN Luke DNF SLO RUDOLF Zan

