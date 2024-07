Det var Flora Duffy fra Bahamas som mestret de vanskelige forholdene med kraftig strøm på den spesielle 1500 meter lange svømmedelen, men den regjernde OL-mesteren var ikke i stand til opprettholde luka og slapp seg ned til tetgruppa. Det var en gruppe på ti som jobbet sammen gjennom 40 km.

Tidlig på den avsluttende 10 km løpedelen ble det en pulje på fire som skilte seg ut og skulle gjøre opp om medaljene. Julie Derron fra Sveits var overraskende den mest dravllige helt til Cassandre Beaugrand gikk til med to kilometer igjen og holdt unna med seks sekunder til Julie Derron og elleve sekunder til Beth Potter.

Det var strømmen og forholdene som ødela for de to norske. Etter at Lotte Miller lå blant det fremste medstrøms ble det lfort angt fram til de beste. Etter at Lotte Miller gikk i bakken to ganger på sykkelen var det slutt for vårt største håp, men hun kunne forsikre NRKs seere at det bare var snakk om skrubbsår og at miks-stafetten kommende mandag ikk var i fare for det norske laget.

Solveig Natvig Løvseth ble tatt igjen med en runde på 2,5 km på løping men fullførte til 48. plass 10:54 minutter bak vinneren etter en mareritt-start på svømmingen.

- Jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte, så da velger jeg å le og så kan jeg gråte etterpå, fortalte OL-debutanten til NRK etter løpet. Hun fortalte at hun ikke så en bøye og at løpet var kjørt allerde da hun måte svømme tilbake i sterk motstrøm.

Solveig Natvig Løvseth valgte smile av sin egen fiasko i OL. (Skjermdump fra NRK)

De 10 beste:

Rank Nat Name Totaltime Swim T1 Bike T2 Run 1 FRA BEAUGRAND Cassandre 01:54:55 22:32 00:53 58:20 00:28 32:42 6 3 20 11 1 2 SUI DERRON Julie 01:55:01 22:51 00:54 57:58 00:27 32:51 15 9 7 3 2 3 GBR POTTER Beth 01:55:10 22:25 00:54 58:26 00:26 32:59 5 9 22 1 3 4 FRA LOMBARDI Emma 01:55:16 22:36 00:56 58:12 00:27 33:05 8 19 12 3 4 5 BER DUFFY Flora 01:56:12 22:05 00:56 58:44 00:28 33:59 1 19 23 11 9 6 GBR TAYLOR-BROWN Georgia 01:56:35 22:41 00:53 58:12 00:29 34:20 10 3 12 19 11 7 NED KINGMA Maya 01:56:53 22:20 00:59 58:25 00:27 34:42 4 47 21 3 16 8 GER LINDEMANN Laura 01:57:01 22:48 00:53 59:07 00:31 33:42 14 3 25 34 5 9 GER TERTSCH Lisa 01:57:03 22:45 00:50 59:12 00:29 33:47 13 1 26 19 6 10 USA SPIVEY Taylor 01:57:11 22:43 00:57 58:04 00:30 34:57 12 33 10 29 19 --- 48 NOR LOVSETH Solveig 02:05:49 28 00:58 01:14 00:33 36:04 54 44 32 46 36 DNF NOR MILLER Lotte 25:40 24:40 01 43 52

