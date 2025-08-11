Svensk rekord av Andreas Almgren og flere gode norske resultat i Sollentuna
Under Folksam Grand Prix-stevnet i Sollentuna søndag ettermiddag, viste Andreas Almgren på nytt hvilken eminent løper han er. Også Tobias Grønstad, Anne Gine Løvnes og flere andre norske var i aksjon.
Er du ikke medlem?
Få digital tilgang for kun 10 kroner.
Når du melder deg inn i Kondis, kan du velge mellom å tegne løpende månedlig medlemskap, medlemskap ut 2025 eller ut 2026. Velger du det siste inkluderer dette også et gavekort fra Löplabbet på 1500 kroner.
Logg inn som Kondismedlem:
Siste medlemssaker
Annonse