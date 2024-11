World Marathon Major har de seinere åra bestått av Tokyo, Boston, London, Berlin, Chicago og New York City Marathon. For eliteløperne vanker det premiering for de som skaffer seg mest poeng i løpet av en toårsperiode. For mosjonistene har mye av attraksjonen bestått i skaffe seg "Six Stars Finisher"-medaljen som kan kjøpes av de som har fullført alle løpene:





Slik har samleobjektet til World Marathon Major sett ut.



Planen nå er imidlertid ikke å utvide samleobjektet til sju medaljer, men til hele ni. Sydney Marathon vil være løp nummer sju, men det er også vedtatt å inkludere Sanlam Cape Town Marathon i Sør-Afrika og Shanghai Marathon i Kina. Det vil sannsynligvis skje i henholdsvis 2026 og 2027. Men sjøl om det nå blir introdusert en ni-løps-medalje, vil fortsatt seks-løps-medaljen bli laga for de som ønsker å legge lista litt lavere.

Sydney Marathon er det største løpet i Australia og hadde i årets løp som gikk 15. september, 20272 fullførende. Løpsleder for Sydney Marathon uttalte følgende til World Marathon Majors etter at det ble gjort kjent at løpet vil inngå in World Marathon Majors fra og med kommende år:

"Denne fantastiske milepælen kommer til å ha en stor betydning for løping i Australia. Det vil inspirere folk til å bli maratonløpere og gjøre noe spesielt for seg selv, sine familier og venner. Det vil bidra til samfunnets helse og gi en enorm økning i pengeinnsamlingen. Vi er så glade for at 2025-arrangementet vil være del av den største maratonserien på planeten!"



Operaen i Sydney er nok en av severdighetene som vil bli flittig fotografert av maratonturister. (Foto: Sydney Marathon)



Operaen er godt synlig når en løper mot mål. (Foto: Sydney Marathon)



Neste års Sydney Marathon vil gå søndag 31. august mens det ennå er tidlig vår i Australia. (Foto: Sydney Marathon)