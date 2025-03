Veier som slynger seg opp i bratte fjell tiltrekker seg gjerne syklister som ønsker å utfordre seg selv, opp gjennom svingene mot toppen. En av de mest legendariske veiene er den som går opp til Stelviopasset, den høyeste fjellovergangen i Italia.

I år skal denne veien feire sitt 200-årsjubileum, og rittet LaStelvioSantini faller sammen med denne historiske anledningen.

LaStelvioSantini arrangeres i år den 8. juni.

Stelviopasset er en mye brukt rute i Giro d’Italia. Rittet LaStelvioSantini gir mulighet for alle syklister å teste seg selv opp til dette fjellpasset.

Det ikoniske amatørsykkelrittet i Alta Valtellina finner sted 8. juni 2025, med deltakere som starter fra Bormio. Det vil være tre løyper – en lang (130 km), en mellomlang (108 km) og en kort (64 km)

Her må rytterne presse seg til det ytterste inntil de når toppen av Stelvio-passet på 2758 meter.

Det er også en mulighet til å sykle kortløypa med el-sykkel og registrere seg som et par, noe som gjør arrangementet mer inkluderende.

Arrangørene markedsfører rittet på denne måten:

"Stelvio-passet er mer enn bare en vei; det er et ikon. Et visjonært ingeniørmesterverk bygget under det østerriksk-ungarske imperiet, det fortsetter å utfordre syklister fra hele verden med sine nådeløse stigninger og legendariske omkoblinger. En scene for episke bragder, som Fausto Coppis triumf i 1953, er det en drøm for enhver lidenskapelig syklist," sier Paola Santini, markedssjef i Santini Cycling.