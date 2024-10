Nice Côte d’Azur er et løp som inngår i verdensserien UTMB. Løpet gikk denne helgen, og 50K-distansen ble vunnet av Sylvia Nordskar og Jonathan Albon. Løypen starter i byen Col d'Eze oppe i fjellene, og avsluttes ved strandpromenaden i Nice.

Jonathan Albon er britisk, men har bodd mange år i Norge, og representerte i helgens løp Isfjorden IL. Sylvia Nordskar er en norsk profesjonell fjelløper som i flere løp har vist at hun presterer på et topp internasjonalt nivå.

Det var flere sterke norske prestasjoner i helgens løp. Sara Rebekka Færø Linde og Anna Louise Astad Sørlie ble nummer fem og seks i kvinneklassen. Aasmund Kjøllmoen Steien ble nummer åtte blant mennene.Løpet hadde 1833 fulførende deltakere.

På sin Instagramkonto skriver Sylvia Nordskar:

Jippii yey - a great day in Nice

Thank you @nicecotedazurbyutmb for an amazing event! The 50k was such a cool course with a mix of runnable sections, steep and technical trails, breathtaking views and a good atmosphere.

Now let’s enjoy the blue, beautiful ocean.