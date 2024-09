Synøve Brox er blitt kåra til årets norske veteranløper i 2015, 2016, 2019, 2020 og 2023. Følges rytmen med to år på og to år av, vil hun bli kåra også i 2024, men det gjenstår å se.

Den forgylte skoen hun mottok under Oslo Maraton, var for de gode prestasjonene hun gjorde i 2023. Det løpet som gav henne høyest skår, var 10 kilometeren hennes i Murcia i Spania på 38.59. Ikke verst av ei dame som da var 64 år.

Hun hadde også to milløp til under 40 minutter og to 5 km-løp på henholdsvis 19.39 og 19.42. Faktisk hadde Synøve Brox hele åtte av de ti løpene som gir høyest skår etter veterantabellene i 2023.

Det som avgjør kåringen, er likevel å ha det ene løpet som gir høyest skår på en av distansene 5 km, 10 km, halvmaraton eller helmaraton, forutsatt at en fyller 40 år eller mer i løpet av det året kåringen gjelder.

Synøve Brox deltok ikke i årets Oslo Maraton, men viste god form da hun løp halvmaraton på 1.28.31 i Drammen to uker før Oslo Maraton. I sommer tok hun også gull på både 5000 m baneløp og 10 km gateløp under veteran-VM i Göteborg.



65-årige Synøve Brox har siden 2015 mottatt hele fem gullsko. (Foto: Runar Gilberg)



Kondis-president Tim Bennett var den som fikk æren av å overrekke den forgylte skoen. (Foto: Runar Gilberg)



En av de første som gratulerte Synøve, var hennes sønn, Håkon Brox, som nettopp hadde vunnet maratonløpet i Oslo Maraton. Gratulasjonen kunne dermed gå begge veier. (Foto: Runar Gilberg)



Oversikt over alle gullskovinnere fra og med 1999 til og med 2023