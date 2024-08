World Masters Athletics Championships fortsetter på Slottskogsvallen i Göteborg, og skal holde på ut denne uken.

I går var det 10 km gateløp som stod på programmet, og det deltok flere norske deltakere i de ulike aldersklassene. Det er deltakere fra hele verden, så det er hard konkurranse, i alle aldersklasser.

Vi fikk en norsk klasseseier i W65 på 10 av Synøve Brox, som løp på 41:49. Dette er også ny mesterskapsrekord for denne klassen. Synøve Brox vant også 5000 meter i dette mesterskapet.

Beste norske mann ble Ivar Andreas Sandø som med tiden 39:54 tok en 3. plass i M70.

Andre gode norske prestasjoner var Ger Van Graas som tok en 9. plass i M65, og Terje Gulbrandsen som løp inn til en 10. plass i M50. Her var for øvrig vinnertiden i klassen på sterke 30:22. Det var kenyanske Kenneth Mburu Mung'ara som sørget for den.

10 beste W65

Pl. Klasse Navn Fødselsår / nasjon Klasse Tid Kode 1 Synøve BROX 1959 · NOR W65 41:49 CR 2 Jenny REAY 1958 · GBR W65 42:12 3 Elizabeth Alexandra WAYWELL 1958 · CAN W65 43:32 4 Marcelina HERNAIZ 1956 · ESP W65 44:22 SB 5 Suzanne JOLLEY 1956 · AUS W65 49:55 6 Ana Maria Romero HERNANDEZ 1958 · MEX W65 50:57 SB 7 Lenina OLENIEVA 1958 · UKR W65 51:15 8 Begoña MINAYO GUTIERREZ 1956 · ESP W65 52:42 9 Raisa KOLESNIKOVA 1958 · AUS W65 52:57 10 Edith HULT 1956 · SWE W65 54:30 SB

Totalt 24 deltagere

10 beste M70

Plass Pl. klasse Navn Fødselsår / nasjon Klasse Tid Kode 203 1 Rafael RICO 1954 · ESP M70 39:43 204 2 Bob BRADBURY 1953 · GBR M70 39:45 CR 207 3 Ivar Andreas SANDOE 1953 · NOR M70 39:54 246 4 Victor KIESSEL 1953 · LUX M70 40:54 265 5 Yassine BELAABED 1952 · AUS M70 41:35 272 6 Hugo MANN 1954 · GER M70 41:54 302 7 Pablo Fervenza ENTENZA 1952 · ESP M70 42:48 304 8 Tadeusz JASEK 1951 · POL M70 42:53 310 9 Øystein SYVERSEN 1952 · NOR M70 43:03 311 10 Bernt MATTSSON 1953 · SWE M70 43:08 SB 331 11 Bill KREZONOSKI 1953 · CAN M70 43:58 SB 333 12 Ian KITCHING 1951 · GBR M70 44:00 337 13 Ronald CATTLE 1949 · GBR M70 44:08 354 14 Andre NAUD 1950 · CAN M70 44:55 SB 355 15 Stanislav TOMÁNEK 1954 · CZE M70 45:02 SB 358 16 Luis Ramón FERNÁNDEZ SUÁREZ 1952 · ESP M70 45:23 375 17 Ron SCHWEBEL 1951 · AUS M70 46:01 SB 376 18 Thomas Tanos LINDSTRÖM 1954 · SWE M70 46:03 385 19 Oscar CALVÉ 1951 · ESP M70 46:20 SB 407 20 Luis ECHEVERRIA 1953 · CHI M70 47:35 SB 419 21 Mykola YARMILKO 1952 · UKR M70 48:47 443 22 Vasile GEORGESCU 1951 · ROU M70 50:28 446 23 Lothar ROCHAU 1952 · GER M70 50:47 450 24 Göran RASBERG 1953 · SWE M70 51:04 457 25 Maurice BONNEVILLE 1950 · CAN M70 51:32 461 26 Ernst KRISTIANSEN 1951 · NOR M70 51:53 463 27 Francisco GUIJARRO 1951 · ESP M70 52:10

Totalt 40 deltagere



10 beste W35

Pl. Klasse Navn Fødselsår / nasjon Klasse Tid Kode 1 Andreia Filipa SANTOS 1985 · POR W35 35:37 SB 2 Johanna ANVELL 1989 · SWE W35 36:25 3 Liduina VAN SITTEREN 1989 · SWE W35 36:51 4 Alexandra SNEDDON 1987 · GBR W35 37:31 5 Linda GISTEDT 1984 · SWE W35 37:42 6 Desiree LILLIEHÖÖK 1986 · SWE W35 38:01 7 Michelle SCHNELLBACHER 1985 · SWE W35 39:12 8 Karoline LIEN 1985 · NOR W35 39:18 9 Ewelina BRZEZINA 1986 · POL W35 39:46 SB 10 Gloria María Tejado CORBACHO 1985 · ESP W35 40:03

Totalt 23 deltagere

10 beste W45

Pl. Klasse Navn Fødselsår / nasjon Klasse Tid Kode 1 Rosaline DAVID 1976 · KEN W45 35:08 CR 2 Joan Chepchirchir KIGEN 1977 · KEN W45 35:54 SB 3 Elisa HERNÁNDEZ ASENSIO 1977 · ESP W45 36:51 4 Maria Velazquez LOPEZ 1975 · ESP W45 37:18 5 Camilla LINDHOLM BORG 1974 · SWE W45 37:43 SB 6 Jessica Katarina GUNNARSSON 1976 · NOR W45 38:02 7 Annelie JOHANSSON 1978 · SWE W45 39:20 8 Tracey ATKINSON 1978 · GBR W45 40:25 SB 9 Yvonne Meijer DE ROOIJ 1979 · NED W45 40:47 10 Catherine O'CONNOR 1976 · IRL W45 40:53

Totalt 41 deltagere

11 beste W60

Pl. Klasse Navn Fødselsår / nasjon Klasse Tid Kode 1 Sabine HOFER 1961 · AUT W60 40:58 SB 2 Kristine CLARK 1963 · USA W60 41:16 SB 3 Carina ROSÉN ERIKSSON 1963 · SWE W60 42:27 SB 4 Anette Hedegaard CHRISTENSEN 1962 · DEN W60 42:48 5 Marie OLSSON 1963 · SWE W60 43:19 SB 6 Ulrike STRIEDNIG 1961 · AUT W60 43:26 7 Karin SCHÖN 1962 · SWE W60 44:08 8 Camilla ROSÉN CEDERVÄRN 1963 · SWE W60 44:23 SB 9 Rosemary SPRAKER 1964 · USA W60 44:43 SB 10 Jaana Kristiina SAARELA 1964 · FIN W60 45:17 11 Bodil H. ASKELAND 1963 · NOR W60 45:37 SB

Totalt 40 deltagere

Resultat W80

Pl. Klasse Navn Fødselsår / nasjon Klasse Tid Kode 1 Barbara PRYMAKOWSKA 1943 · POL W80 1:01:55 2 Hannele KIVISTÖ 1943 · FIN W80 1:04:05 3 Halldis NAGELL-DAHL 1942 · NOR W80 1:19:39 4 Olha BEVZYUK 1941 · UKR W80 1:21:03 SB

10 beste M50

Pl. klasse Navn Fødselsår / nasjon Klasse Tid Kode 1 Kenneth Mburu MUNG'ARA 1973 · KEN M50 30:22 CR, SB 2 Francis Kipkoech BOWEN 1973 · KEN M50 31:27 SB 3 Frédéric GILBERT 1972 · FRA M50 32:53 4 Anders ÖSTERLUND 1973 · SWE M50 33:02 5 Laust BENGTSEN 1974 · DEN M50 33:45 6 Mario Alejandro RODRIGUEZ 1972 · ARG M50 34:01 7 Jesus Pablo EGEA FORCADELL 1974 · ESP M50 34:14 SB 8 Albert CABALLERO RECIO 1974 · ESP M50 34:30 SB 9 Mauro MOIOLA 1973 · ITA M50 34:53 SB 10 Terje GULBRANDSEN 1970 · NOR M50 35:18

Totalt 69 deltagere

14 beste M55

Pl. klasse Navn Fødselsår / nasjon Klasse Tid Kode 1 Miguel MOLERO-EICHWEIN 1968 · GER M55 33:10 CR 2 Peter VAN DER VELDEN 1968 · NED M55 33:34 3 Patrick KWIST 1968 · NED M55 34:35 4 Magnus ÅHSBERG 1967 · SWE M55 34:41 SB 5 Roberto Clavijo ANGULO 1969 · ESP M55 35:25 6 Göran JONSSON 1969 · SWE M55 35:35 7 Stefan RENS 1968 · BEL M55 35:50 8 Rachid MOHAMMADI 1967 · NED M55 35:53 9 Ferran DE TORRES BURGOS 1967 · ESP M55 35:56 10 Raul LOPEZ 1969 · ESP M55 36:00 11 Anders DAHL 1964 · SWE M55 36:04 12 Agustin MOLINA GARCIA 1968 · ESP M55 36:37 13 Rostislav PETRÁŠ 1965 · CZE M55 36:40 SB 14 Torstein SVENDSEN 1966 · NOR M55 36:56

Totalt 80 deltagere

10 beste M65