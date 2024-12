Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens mening.

Vi i Kondis ønsker å holde medlemskontingenten så lav som mulig slik at mange kan ta seg råd til å være medlemmer. Hvert år budsjetterer vi stramt. Her skal det spares på det meste. Noen ganger havner vi litt over, og andre ganger litt under null i driftsresultat. I år ser det ut til at vi havner litt under.

Kondis har Vippsnummer 125957 som brukes til ulike betalinger. Rundt juletider er det alltid noen som tenker litt eksta på oss, og sender gaver i ulike størrelser på Vipps. Det setter vi stor pris på.

Grunnen til underskuddet er at vi har hatt noe høyere lønnskostnader som følge av økt satsing på helgedekningen vår på Kondis.no. Dette gjør gavene ekstra kjærkomne.

Målet til Kondis er ikke å genere store overskudd som skal føres tilbake til noen få eiere. Vi er eid av 11.500 medlemmer. Dette er mennesker i alle aldre, og med svært ulik bakgrunn både når det gjelder sportslige prestasjoner og økonomiske forutsetninger. Slik vil vi at det skal fortsette å være.

Vi ønsker oss mangfold, og vi ønsker at mange skal ha råd til å være medlemmer hos oss. Dette fordi vi har stor tro på at et medlemskap i Kondis vil motivere til trening. I tillegg vil vi bidra med kunnskap slik at folk trener mest mulig riktig. Da får de raskere progresjon og de forebygger skader.

Vi ønsker ikke å øke medlemskontingenten unødvendig, men blir svært glade om de som har anledning til det, bidrar litt ekstra.

Ja, takk! Vi tar gjerne mot en gave på Vippsnummer 125957.

Litt mer om Marianne Røhme

Marianne Røhme (60) er daglig leder i Kondis – norsk organisasjon for kondisjonsidrett og ansvarlig redaktør for bladet og nettsiden. Hun er utdannet sivilagronom fra Norges miljø- og biovitenskaplige universitet og journalist fra Høgskolen i Oslo. I tillegg har hun bygd på med økonomi og medielederutdannelse. Hun kommer fra stillingen som ansvarlig redaktør for to tidsskrifter i Tun Media. Marianne er en ivrig kondisjonsutøver. Liker best løping, men er også å finne i skiløypa på vinteren eller på sykkelen om sommeren.