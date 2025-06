Det har vært et godt år for norske kvinner på 800 m i år, men kun Malin Ingeborg Nyfors av de beste deltok på Bislett i dag. Det var gode forhold og Solveig Vråle som fartsholder løp den første runden på 58,82, noe som må til om man skal komme under 2.00.00 på 800 m. Men det hjalp lite. Malin Nyfor forsto ikke helt hvorfor det gikk såpass sakte. "Tiden var skuffende", sa hun etter løpet.



Det er fem norske som har løpt raskere hittil i sesongen enn Anita Hinriksdottirs vinnertid i dag. Bare en av dem stilte på 800 m i Bislett Games, Det var Malin Nyfors som har løpt 2.03,39 før i år og ikke var så langt unna sin årsbeste.10 norske damer har løpt under 2.09,00 i år. Under Bislett Games i dag var det bare Malin Nyfors som klarte å løpe under 2.09.



Forklaringen er at mange av disse 10 beste på 800 m i år valgte heller å løpe 1500 m i dag, mens de to beste så langt i år på 800 m, Pernille Karlsen Antonsen med 2.00,45 og Amanda Grefstad Frøynes med 2.02, 23, valgte trolig bort Bislett Games fordi de i løpet av en kort periode allerede har løpt noen 800 m-løp, blant annet i utlandet. Dermed har vi funnet forklaringen på at det ble en tam 800 m. Norge har rett og slett ikke mange nok gode mellomdistanseløpere for damer til at vi kan få toppresultater med både 800 m og 1500 m på Bislett-programmet, men til gjengjeld var det mange norske løpedamer som fikk prøve seg i friidrettens store dag i Norge.





Etter en runde: Solveig Vråle var hare og løp de første 400 m på 58.82. Det må til om man skal komme under 2.00,00 i sluttid. Det har vært et mål for Anita Hinriksdotir siden hun satte sin pers på Bislett i 2017 på 2.00,05, som nå er 8 år siden. (Foto: Sylvain Cavatz)



Resultater 800 m kvinner "nasjonalt" heat

Plass Bane Nat Tid SB PB 1 7 ISL Anita Hinriksdóttir 2:03.72 2:03.71 2:00.05 2 6 NOR Malin Ingeborg Nyfors 2:03.91 2:01.97 2:01.97 3 5 CRO Nina Vukovic 2:03.93 2:02.44 2:01.03 4 4 SWE Hannah Kinane 2:07.09 2:06.40 2:06.40 5 3 NOR Eilén Brenne 2:09.26 2:09.04 2:07.19 6 1 NOR Josefin Victoria Heier 2:10.86 2:11.70 2:07.28 7 8 NOR Silje Lindstad 2:15.02 2:15.41 2:12.56 8 2 NOR Selma Alison Skisaker Boesen 2:15.89 2:09.66 2:08.85 DNF 8 NOR Solveig Vråle – – 2:05.20

