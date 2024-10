Løypa på Skeikampen måler 2,9 kilometerne og det skal løpes 340 høydemeter. Det var god fukt i lufta, og rundt 2-3 grader under dagens løp.





Skeikampen pleier å få snø tidlig, men det var gudskjelov bart enn så lenge. Og bakken er betydelig brattere enn hva dette bildet illustrerer. (Foto: Arrangøren)



Tarjei Bø til topps blant herrene

I herreklassen var det Tarjei Bø fra Markane IL som var raskest. Han brukte 15.08 på å nå toppen. Like bak kom Leif Christian Tallaksen fra Lillehammer IF, som løp inn til andreplass med tiden 15.16. På tredjeplass fulgte Mats Daviknes-Andreassen fra Nittedal IL, som fullførte på 15.31 i klassen M 17-21 år.



De 15 beste menn

Plass BIB Navn Klubb/Sted Klasse Tid 1 223 Tarjei Bø Markane IL M 30-39 15:08 2 232 Leif Christian Tallaksen Lillehammer IF M 22-29 15:16 3 206 Mats Daviknes-Andreassen Nittedal IL M 17-21 15:31 4 237 Magnus Lian AARRESTAD Hsg-Gronntreningslag M 22-29 15:39 5 227 Elmer Mulleri Skalle Lillehammer IF M 30-39 15:47 6 228 Oddvin Offigstad Øyer-Tretten IF M 30-39 16:14 7 219 Simen Kindlistuen Follebu Skiklubb M 17-21 16:32 8 242 Thomas HETLAND Lillehammer M 22-29 17:05 9 357 Erling Bogsti Moelven IL / Team Sjusjøen G 15-16 17:14 10 216 Olaf Søyland Aschim Brandbu IF M 30-39 17:37 11 213 Mads Buhaug Øyer-Tretten IF M 30-39 17:41 12 327 Benjamin Beitnes Johnsen Gui Sportsklubb G 13-14 18:07 13 233 Magnus Moe Hagen Østre Toten Skilag M 17-21 18:28 14 342 Jakob Søreide Try, Idrettslaget / IL Try G 15-16 18:35 15 348 Rune Morten Johansen Kjekkas IF M 50 + 18:38

Mari Nordlunde best i kvinneklassen

I kvinneklassen gikk seieren til Mari Nordlunde fra Gausdal Skiklubb/Team Elon Innlandet, som vant med tiden 18.09 i klasse K 22-29 år. Mari Folkvord fra Sandnes IL sikret andreplassen på 19.12, mens unge Kristin Haug fra Lillehammer IF leverte en imponerende innsats med tiden 19.35, og tok tredjeplass totalt, til tross for at hun konkurrerte i J 13-14 år.



(Foto: Arrangøren)



De 15 beste kvinner

Plass BIB Navn Klubb/Sted Klasse Tid 1 286 Mari Nordlunde Gausdal Skiklubb/Team Elon Innla... K 22-29 18:09 2 306 Mari Folkvord Sandnes IL K 22-29 19:12 3 303 Kristin Haug Lillehammer Idrettsforening J 13-14 19:35 4 293 Anna Zielinkiewicz Lillehammer IF K 30-39 19:53 5 282 Carmen Aasvoll-Rognlien Østre Toten Skilag J 13-14 20:11 6 313 Catharina Bartnes Kjelsås IL K 40-49 20:46 7 54 Marte Helene Engløkk-Gudbrandsen Hamar Trekkhundklubb Hund 20:49 8 287 Malin Hoelsveen Raufoss Friidrett K 17-21 21:01 9 316 Nora Mageli Oslo K 30-39 21:13 10 289 Nora Moe Hagen Østre Toten Skilag J 15-16 21:35 11 290 Marte Beitnes Johnsen Gui Sportsklubb K 40-49 21:51 12 281 Mina Sveen Lund Try, Idrettslaget / Try K 17-21 21:52 13 284 Thea Siggerud ÅS K 22-29 22:05 14 301 Chantal Følling Røa Allianseidrettslag K 40-49 22:28 15 296 Siril Øwre-Johnsen Lørenskog Skiklubb K 17-21 22:38

Unge talenter imponerte

To sterke prestasjoner kom fra de unge løperne i klassen J13-14 år. Kristin Haug, bare 14 år gammel, løp inn til tredjeplass totalt i kvinneklassen med tiden 19.35. Carmen Aasvoll-Rognlien fra Østre Toten Skilag, også i J 13-14 år, fullførte på sterke 20.11 og tok femteplassen totalt blant kvinnene. Begge disse jentene viser at det gror godt blant de unge løperne i motbakkeløp.



