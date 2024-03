Kromgruverennet er 23 km langt og går i variert skogs og fjellterreng på påskeaften. Løypa går fra Hitterdalen til Feragen og passerer kromgruvene i Feragsfjellet som har gitt løpet navn.

Årets utgave hadde 550 deltakere totalt inkludert 105 aktive og trimmere på tid som ble begunstiget med et fantastisk vær og føre. Årets svenske vinner, Nils Dahlsten, var heller ikke snau i sin karakteristikk av opplevelsen på sin Strava-konto:

- Tror de är årets finaste lopp, körde hårt med Oskar (Kardin red. anm.) från start så fortsatte på de till mål. Jobbigt men fint lopp, hoppas på fortsatt fin form till sista två helgerna med Ski Classic.

Herreklassen:

De to Lager 157-kollegane sprengte feltet allerede fra start, og med tiden 1:01:47 fikk duoen rundt to minutter til en sterk trio bestående av Haakon Holden (Team Næringsbanken Stora Enso), Jørgen Schjølberg (Tynset IF) og Håvard Kne Galåen (Røros IL). Sistnevnte konkurrerte for tredje gang på fem dager på sin påsketour i Nord-Østerdalen som ga seier både i Narkuten tirsdag og i Egebergrennet skjærtorsdag. Nå gjenstår årets NM for den framgangsrike skiskytteren i Holmenkollen Biathlon-teamet.

For Lager 157 Ski Team og de andre langløpere venter to knalltøffe helger før sesongen er over. Førstkommende helg går Reistadløpet og Summit 2 Senja med henholdsvis 50 og 60 km før prikken over i-en skal settes i en Grand Finale med 100 km i Janteloppet på Hafjell lørdag 13. april.

Det er en fin ramme rundt premieutdelingen i samfunnshuset Fjellvang i Feragen påskeaften. Her er det de tre beste i herreklassen som får sin fortjente hyllest (fra venstre): Oskar Kardin, Nils Dahlsten og Håkon Holden. (Foto: Hans Røragen)

20 beste: 1 Nils Dahlsten Lager 157 M21-35 1:01:47.0 0:00.0 2 Oskar Kardin Lager 157 M21-35 1:01:48.0 0:01.0 3 Haakon Holden Team Næringsbanken M21-35 1:03:40.0 1:53.0 4 Jørgen Schjølberg Tynset IF M21-35 1:03:53.0 2:06.0 5 Håvard Kne Galåen Røros IL M21-35 1:03:59.0 2:12.0 6 Mattias Brørs Beitstad IL M21-35 1:07:15.0 5:28.0 7 Kristoffer By Vollset Ntnui M21-35 1:07:18.0 5:31.0 8 Peder Rygg Byåsen IL M17-20 1:07:56.0 6:09.0 9 Henrik Garmo Hov Byåsen IL M17-20 1:07:58.0 6:11.0 10 Halvor Kvennås Byåsen IL M17-20 1:07:59.0 6:12.0 11 Ola Garmo Hov Byåsen IL M17-20 1:08:03.0 6:16.0 12 Eirik Telebond Trondhjems Skiklub - Ski M21-35 1:09:12.0 7:25.0 13 Vegard Kjølhammer Fossum Elite M36-45 1:09:17.0 7:30.0 14 Henrik Kvennås Byåsen IL M21-35 1:10:37.0 8:50.0 15 Jørgen Storli Strindheim IL M17-20 1:11:34.0 9:47.0 16 Samuel Stig Tyvold Trondheim M21-35 1:11:36.0 9:49.0 17 Henrik Gullikstad Søre Ål IL M21-35 1:11:44.0 9:57.0 18 Per Martin Sandtrøen Tynset IF M36-45 1:11:57.0 10:10.0 19 Magnus Moholt Ålen IL M21-35 1:12:43.0 10:56.0 20 Magnar Ryttervoll Brekken IL M17-20 1:13:17.0 11:30.0

Kvinneklassen:

Langslagsløperen Marte Skaanes fra Strindheim var med 1:09:46 helt suveren blant kvinnene og distanserte Team Aker Dæhlie-langløper Kari Øyre Slind fra Oppdal med nesten fem minutter. Fem minutter bak Øyre Slind gikk 15-åringen Maria Sæther Verdenius fra Tolga inn til nok en topplassering i voksent selskap og kapret den siste plassen på sena i samfunnshuset med storesøster Andrea minuttet bak.

De tre beste i kvinnene på podiet (fra venstre): Marte Skaanes, Kari Øyre Slind og Maria Sæther Verdenius. (Foto Hans Røragen)

10 beste: Pl Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid Etter 1 Marte Skaanes Strindheim IL K21-35 1:09:46.0 0:00.0 2 Kari Øyre Slind Oppdal IL K21-35 1:14:24.0 4:38.0 3 Maria Sæther Verdenius Tolga IL K15-16 1:19:45.0 9:59.0 4 Andrea Sæter Verdenius Tolga IL K17-20 1:20:44.0 10:58.0 5 Martine Ranum Lehn Byåsen IL K21-35 1:28:46.0 19:00.0 6 Pernille Gullikstad Søre Ål IL K21-35 1:28:55.0 19:09.0 7 Madelen Løvoll Vikan Byåsen IL K17-20 1:29:09.0 19:23.0 8 Selma Solberg Husby Stjørdals-Blink, IL K17-20 1:29:47.0 20:01.0 9 Katja Kulsetås Uta Stugguglasa Trim på Tid 1:29:55.0 20:09.0 10 Stina Johanne Sandberg Ntnui Langrenn K21-35 1:36:49.0 27:03.0

Det vanker utmerkelse for hvert 5. år man deltar i Kromgruverennet som i år ble arrangert for 76. gang. Her viser Hans Røragen fram statuetten for 25. års deltakelse. (Foto: Privat)

