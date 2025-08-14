Bare åtte løpere var på start i midtuke-løpet til Bjørn Saksberg ved Ås skole på Eidsvoll denne fine sensommerkvelden. Terje Gulbrandsen fra Lillehammer IF fikk dermed ingen drahjelp da han kjørte sitt rekordforsøk på 3 km. Etter å ha åpnet friskt holdt den temposterke veteranen seg under 3:20 pr. km og tok rekorden satt av Tom-Roger Vege-Tangen i Moseby Invitational på Bislett i fjor sommer med to sekunder. At det ble 9-tallet i stedet for 10 blank var nok også en svært tilfredsstillende bonus for 55-åringen som så langt i år innehar 2. plassen på aldersstatistikken i M55-59 år både på 5 og 10 km med 17:00 og 35:03.

Også 20 år eldre Rolf Meek holder “mot normalt” farten oppe på de korte distansene og løp inn på 14:19, 16 sekunder bak sin sesong beste i samme løype for en måned siden. 75-åringen var en av tre som ikke perset i Perseløpet denne gangen. Med 5 av 8 personlig bestenoteringer var prosent som alltid høy - 62,5 %.

Åtte andektige løpere klare til start. (Foto: Bjørn Saksberg/Perseløpet)

En aldersrekord kommer ikke av seg selv… (Foto: Bjørn Saksberg/Perseløpet)

Resultater:

3 km menn: Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 984 Terje Gulbrandsen Lillehammer IF/BDO M55-59 0:09:59 2 981 Ole J. Venger Pedersen EVS M55-59 0:12:06 3 982 Morten Hansen Oslo Sporveier M60-64 0:14:01 4 980 Rolf Meek Romerike Friidrett M75-79 0:14:19 5 983 Erik Nilsen Romsås M70-74 0:14:35 6 806 Haakon Sveen-Ekre Espa M12-13 0:17:52 3 km kvinner: 1 799 Cecilie Sveen-Ekre Espa K40-44 0:17:50 2 985 Suzette Damman Fåberg K50-54 0:18:56

Perseløpets nettside

Perseløpets facebookside