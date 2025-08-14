Bare åtte løpere var på start i midtuke-løpet til Bjørn Saksberg ved Ås skole på Eidsvoll denne fine sensommerkvelden. Terje Gulbrandsen fra Lillehammer IF fikk dermed ingen drahjelp da han kjørte sitt rekordforsøk på 3 km. Etter å ha åpnet friskt holdt den temposterke veteranen seg under 3:20 pr. km og tok rekorden satt av Tom-Roger Vege-Tangen i Moseby Invitational på Bislett i fjor sommer med to sekunder. At det ble 9-tallet i stedet for 10 blank var nok også en svært tilfredsstillende bonus for 55-åringen som så langt i år innehar 2. plassen på aldersstatistikken i M55-59 år både på 5 og 10 km med 17:00 og 35:03. 

Også 20 år eldre Rolf Meek holder “mot normalt” farten oppe på de korte distansene og løp inn på 14:19, 16 sekunder bak sin sesong beste i samme løype for en måned siden. 75-åringen var en av tre som ikke perset i Perseløpet denne gangen. Med 5 av 8 personlig bestenoteringer var prosent som alltid høy - 62,5 %.

Åtte andektige løpere klare til start. (Foto: Bjørn Saksberg/Perseløpet)

En aldersrekord kommer ikke av seg selv…  (Foto: Bjørn Saksberg/Perseløpet)

Resultater: 

3 km menn:

PlassStartnr.NavnKlubbKlasseTid
1984Terje GulbrandsenLillehammer IF/BDOM55-590:09:59
2981Ole J. Venger PedersenEVSM55-590:12:06
3982Morten HansenOslo SporveierM60-640:14:01
4980Rolf MeekRomerike FriidrettM75-790:14:19
5983Erik NilsenRomsåsM70-740:14:35
6806Haakon Sveen-EkreEspaM12-130:17:52
      

3 km kvinner:

1799Cecilie Sveen-EkreEspaK40-440:17:50
2985Suzette DammanFåbergK50-540:18:56

