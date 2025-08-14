Terje Gubransen satte aldersrekord på 3 km i Perseløpet
Terje Gulbrandsen presset seg inn under den gjeldende aldersrekorden på 3 km i M55-59 år og den magiske 10 minutters-grensen da han klokket inn på 9:59 i Perseløpet på Eidsvoll onsdag kveld.
Bare åtte løpere var på start i midtuke-løpet til Bjørn Saksberg ved Ås skole på Eidsvoll denne fine sensommerkvelden. Terje Gulbrandsen fra Lillehammer IF fikk dermed ingen drahjelp da han kjørte sitt rekordforsøk på 3 km. Etter å ha åpnet friskt holdt den temposterke veteranen seg under 3:20 pr. km og tok rekorden satt av Tom-Roger Vege-Tangen i Moseby Invitational på Bislett i fjor sommer med to sekunder. At det ble 9-tallet i stedet for 10 blank var nok også en svært tilfredsstillende bonus for 55-åringen som så langt i år innehar 2. plassen på aldersstatistikken i M55-59 år både på 5 og 10 km med 17:00 og 35:03.
Også 20 år eldre Rolf Meek holder “mot normalt” farten oppe på de korte distansene og løp inn på 14:19, 16 sekunder bak sin sesong beste i samme løype for en måned siden. 75-åringen var en av tre som ikke perset i Perseløpet denne gangen. Med 5 av 8 personlig bestenoteringer var prosent som alltid høy - 62,5 %.
Resultater:
3 km menn:
|Plass
|Startnr.
|Navn
|Klubb
|Klasse
|Tid
|1
|984
|Terje Gulbrandsen
|Lillehammer IF/BDO
|M55-59
|0:09:59
|2
|981
|Ole J. Venger Pedersen
|EVS
|M55-59
|0:12:06
|3
|982
|Morten Hansen
|Oslo Sporveier
|M60-64
|0:14:01
|4
|980
|Rolf Meek
|Romerike Friidrett
|M75-79
|0:14:19
|5
|983
|Erik Nilsen
|Romsås
|M70-74
|0:14:35
|6
|806
|Haakon Sveen-Ekre
|Espa
|M12-13
|0:17:52
3 km kvinner:
|1
|799
|Cecilie Sveen-Ekre
|Espa
|K40-44
|0:17:50
|2
|985
|Suzette Damman
|Fåberg
|K50-54
|0:18:56