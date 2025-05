Løperne møter skikkelig tøffe motbakker på den første snaue kilo­meteren, fra avsats til avsats på vei opp til løype­platået. samt at den lange bakken utfor igjen til Kjerrane kan være utford­rende med slitne bein.

Deltakelse og forhold

Det er alltid langt vanskeligere å trekke mosjonistene våre til Kjerrane enn til Jegers­berg og Baneheia, og denne gangen stoppet det, før korreksjoner for uteglemte, på 588 deltakere, fordelt med 251 jenter og 337 gutter. 368 valgte kort løype og 220 milslukeren (37 %). Så vi nådde ikke opp til fjorårets resultat (653).

Mens fjoråret hadde nydelig vær, var årets ytre forhold en del kjøligere og svært variabelt. Tydeligvis hadde en del sjekket på Yr, for betjeningen mandag kunne telle litt over 300 deltakere som benyttet første dagen. Hoveddagen, tirsdag, startet med skikkelig surt regn utover morgenen. Men dette løste seg pent opp da det nærmet seg karuselltid, så frem mot fellesstartene var været hyggelig. Morgenregnet kunne nok merkes på deler av løypetraséen, men var ikke noe stort problem.



Start for deltakerne i kort løype. (Foto: Sverre Larsen)

Resultater

Hos jentene i kort løype ble det klar seier til Anneke Hald Bjørgum (21:03), foran Marthe Amdal Jakobsen (24:18), Sara Stavik Aksnes (24:53), Jenny Aamodt (25:34) og Anne Kristin Holte (25:43).

Hos guttene ble det også godt forsprang til Jens Christian Iglebæk (19:48), foran Emil Holte-Yttri (20:36), Roger Aamodt (20:47), Rune Tobiassen (20:51) og Geir Jernæs (21:04).

På milslukeren ble Elin Skaar (38:12) klart best av jentene, foran Silje Straum Gjertsen (40:34), Ane Ribe (41:16), Marie Senumstad Sagedal (41:28) og Elisabeth Kårigstad (41:45).

Hos guttene ble det et sterkt løp av Simen Koland (27:20), foran Truls Klungland (28:31), Jonas Munthe (29:27), Jørgen Strøm-Olsen (30:56), Frode Lindblom og Terje Tobiassen (begge 31:30).

Emil Holte-Ytrri (14): - Gøy med gjørme og bratte bakker

Nummer 2 i kort løype. (Foto: Sverre Larsen)



- Jeg synes løypa var veldig kul. Det var mye gjørme, og ganske bratt i starten. Dette var første gang jeg løp denne løypa. Jeg løp mye alene, og det gjorde det både spennende og gøy, sier Emil engasjert og med et smil på lur.

Frode Lindblom (56): - 800 meter rett opp i starten

Nr. 5 i lang løype. (Foto: Sverre Larsen)



- Karuselløpene er alltid harde. Jeg måtte holde litt igjen i starten og planlegge hele distansen. Det var spesielt tøft i begynnelsen, 800 meter rett opp, sier Frode alvorlig.

- Det var tørre partier i løypa, men også en del gjørme etter regnet. Det lønner seg å være godt trent - som alltid, sier han med et smil.

Ulrik Thisted (51): - Natur, utsikt og hyggelige folk

Ulrik Thisted, deltaker. (Foto: Sverre Larsen)



- Jeg har mange gode minner fra Kjerrane. Løypa i dag var veldig fin, og jeg liker spesielt turene rundt Gråmannen. Der er det fantastisk utsikt og fint terreng, sier Ulrik fornøyd.

- Terrenget har mange småstier, og etter regnet var det både sølepytter, røtter og steiner. Man må være oppmerksom. Heldigvis kom solen frem til rett tid, legger han til.

- Det er fint å treffe kjente både underveis og i målområdet. Folk hilser og smiler ute i løypa, og det gir energi. Man får sett nye steder, og stemningen er alltid god under karuselløpene, avslutter han.

Einar Skåland (70): - Løper alltid lang løype

Deltaker Einar Skåland (70). (Foto: Sverre Larsen)

- Dette er et flott tiltak. Vi møter folk i alle aldre i karusellen, ulike grupper, ulike nivåer. Noen løper for bedriften, andre for seg selv, sier Einar.

- Jeg konkurrerer mest mot meg selv. Jeg løper alltid lang løype og holder jevnt tempo i forhold til nivå og alder. I dag konkurrerer jeg med samboeren min, og målet vårt er å delta i alle løpene denne sesongen, forteller han videre.

Stian Rølland (20) og Roald Nilsen (53): - Et løp for både mosjon og motivasjon

Stian Rølland til venstre og Roald Nilsen til høyre, begge fra Huntonit som arrangerte løpet. (Foto: Sverre Larsen)



- Vi liker veldig godt å løpe her i Kjerrane. Terrenget er flott og løypene utfordrende. Det er alltid hyggelige folk både ute i løypa og i målområdet, sier Stian og Roald.

- Karusellen er en fin motivasjon for å komme i form. Man får trent, møter likesinnede og opplever god variasjon i terrenget. Det er kupert, og man får testet seg i både motbakker, sletter og nedoverbakker, sier de to entusiastisk.



Se alle resultater her (pdf)