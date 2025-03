Da er sesongen endelig i gang for Terrengkarusellen i Agder. Det var denne gang en langløype på 4,9 km, og en kortløype på 3,5 km, i tillegg til et barneløp med mange hyggelige og smilende barn. Dette løpet hadde en runde på 500 meter, og alle løpene startet og slutten ved Gimlebanen.

Der fjorårets løp måtte utsettes pga. snøfall, var det vesentlig mer vårstemning over de ytre forholdene denne gangen, med tørre, fine løyper, og bra temperatur.

Terrengkarusellen foretar i år en overgang til at tidtakingen blir utført av systemet EQ Timing, som krever at alle sesong-påmelder seg på nettet, og som medfører noen formaliteter, som å opprette personlig passord. Men har man først gjort dette, og fått tildelt sitt faste nummer, er veien videre veldig grei.

Kondis tok en prat med vinneren av løpet, to deltakere, et barn og med arrangøren fra Kreftforeningen.

De som hadde mest hastverk fant vi blant de 131 løperne som valgte tidtaking, der de fleste gikk ut i den store fellesstartpuljen.

Fra starten på barneløpet.

Resultat 20 beste kvinner:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 3169 Anine Kallhovd Knif Regnskap K25-34 20:07 2 3130 Trine Holmer-Hoven Kristiansand Løpeklubb K50-54 21:46 3 3434 Elisabeth Gill Kristiansand S K40-44 22:04 4 3006 Marie Senumstad Sagedal Morten og Venner K25-34 23:39 5 3160 Elisabeth Erikssen Kristiansand Kommune K40-44 24:21 6 3413 Teresa Pham Kristiansand S K55-59 24:36 7 3443 Svetlana Mulyukova K40-44 25:13 8 3022 Dorota Sandnes Mosby K40-44 25:22 9 3148 Kristin Mestad Uia-Løpet K25-34 25:23 10 3202 Elisabeth Bakketeig Mer Norway K25-34 25:30 10 3162 Hafdis Helgadottir Kristiansand Triathlon K45-49 25:30 12 3697 Irene Fiskå Saanum Kristiansand S K35-39 25:40 13 3463 Eirin Westerfjell Kristiansand S K35-39 25:42 14 3163 Freyja Sigurdardottir Kristiansand S K15-19 25:48 15 3052 Regine Wåle Benestad BDO K25-34 26:10 16 3187 Kristine Martin Weltzien Statens Vegvesen K25-34 26:15 17 3170 Turid Kallhovd Otra IL K60-64 26:29 18 3240 Birgitte Kristiansen Sørlandet Sykehus K50-54 26:39 19 3417 Anne Marie Robstad Hagen Vennesla K55-59 26:43 20 3063 Tomine Sørheim Sørheim Bygg as K15-19 26:50

Resultat 20 beste menn:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 3437 Andreas Mathingsdal Pedersen Kristiansand Triathlon M25-34 16:20 2 3117 Johnny Stensvold Kristiansand S M50-54 17:46 3 3249 Brage Bjorvand Josefsen Oddersjas SSK M15-19 18:30 3 3242 Jørgen Strøm-Olsen Trucknor M35-39 18:30 5 3168 Martin Knudsen Flekkerøy M35-39 18:45 6 3161 Ken Rosseid Pitt Enterprise M40-44 18:50 7 3040 Anders Birkenes Sørheim Bygg AS M35-39 19:00 8 3220 Jens Christian Iglebæk Kristiansand Triathlon M50-54 19:21 9 3077 Torgeir Røynlid Vegvesen M50-54 19:26 10 3459 Erlend Haaverstad Kristiansand S M25-34 19:36 11 3208 Dag Christoffersen Kristiansand Løpeklubb M40-44 19:43 12 3442 Erik Elias Fiskvik Kristiansand S M15-19 20:01 13 3405 Håvard Blekastad Lillesand M25-34 20:11 14 3360 Glenn Fossheim Norrøna Storkjøkken Kristiansand M35-39 20:39 15 3005 Gisle Handegaard Hennig Olsen M50-54 20:42 16 3129 Rune Løkling Kristiansand S M65-69 20:46 17 3078 Steffen Sørheim Sørheim Bygg as M35-39 20:56 18 3198 Nicolai Dahl KSL M25-34 21:01 19 3224 Stein-Erik Scheie Telesport M60-64 21:29 20 3061 Christian Heggland NOV M35-39 21:38

Vinneren av løpet på 4.9 km, Andreas Mathingsdal Pedersen (32)

Andreas Mathingsdal Pedersen fra Kristiansand Triathlon vant langløypen.

– Det var tungt å løpe her i dag. Men det var en god gjennomkjøring. Det er mange år siden sist jeg var med i karusellen. Men det var gøy, og jeg løp fra hele gjengen. Og løpet var sånn som det skal være, godt planlagt og godt preparert og merket, sier Andreas engasjert.

– Det var lurt å løpe progressivt i dag. Og det gjelder for de fleste løp. Det er en fordel med negativ splitt, og det betyr å løpe den andre halvdelen av løpet fortere enn den første halvdelen. Det var mye opp og ned. Og nedover bakkene innebar det å tørre å slippe benene ut i full strekk. Og så var dette ei fin løype, arrangementet var bra, og vi fikk som deltakere et godt løpstilbud her i dag, sier Andreas og smiler og veiver litt med armene.

Robert Nestler (48) Deltaker

Robert Nestler kommer fra Tyskland.

– Jeg kommer fra Tyskland. Ønsket mitt med dette løpet er at det skal representere en god sak for meg. Jeg er sammen med kjæresten min her i dag. Og jeg har jogget i løypa, og vi liker oss her, sier Robert engasjert og smiler.

– Det er første gangen jeg deltar i karusellen. Kjæresten min har anbefalt disse karusell-løpene, og jeg er spent på hvordan dette blir å løpe flere løp, sier Robert undrende.

André Roque (46) Deltaker

André Roque.

– Jeg er fra Portugal. Dagens løype er ei forholdsvis lett løype, og det er en del opp og ned i løypa. Jeg er ikke i god form etter vinteren. Løypa er mye flat og ikke spesielt steinete, og den starter ved Gimlebanen, og så er det ei rundløype rundt UiA og løping ved Nedre Jegersbergvann og deretter tilbake til Spicheren og mål, sier André engasjert.

– Terrenget som løypa går i er veldig grei, og det er en del gress å løpe på. Men man blir kjent med folk og plasser. Det er stort sett et mykt og behagelig underlag, med der det er asfalt, er det en fordel å ha gode sko, sier André ytterligere.

– Det jeg liker med løping er at man treffer folk, man kommer i form, og man trenger ikke å bruke så altfor mye tid på det. Det er ikke så mye teknikk i løpingen, og det er ikke så vanskelige ting å lære ved å være her, sier André videre.

Erle Skjæveland (7)

Erle Skjæveland, 7 år.

– Det er gøy å løpe her i dag. Løpet er litt langt for meg. Jeg løper passe fort, og jeg treffer andre barn som jeg liker, sier Erle og smiler.

– Jeg trener løping på skolen, og jeg er sprek til å spille fotball på Donn, sier Erle til slutt.

Gisle Vonen (55) Arrangør fra Kreftforeningen

Gisle Vonen er fra Kreftforeningen

– Dette er startløpet for sesongen for Terrengkarusellen. Alle inntekter på dette arrangementet går til Kreftforeningens innsamlingsaksjon. Og i år dreier det seg om kreftforskning på gentest av svulst, sier Gisle energisk og engasjert.

– Arrangement i dag ligger under Bedriftsidretten. Folk må komme seg ut av hjemmet, og røre på seg. Man kan velge å gå eller løpe hver uke som det er løp. Dette er åpningsløpet til Terrengkarusellen, i samarbeid med Kreftforeningen. Vi har gjort det i mange år, faktisk helt tilbake til 2012. Og Gisle smiler og fortsetter:

– Takket være kreftforskning får vi stadig nye behandlingsmuligheter. Ved å genteste svulsten kan man finne hvilken genfeil kreften skyldes, og skreddersy behandling ut fra resultatene. Noen ganger kan man bruke en behandling som har vært en suksess på en annen kreftform, og gentesten er svaret på å finne ut av det, avslutter Gisle.

– Hvis du har spørsmål vedrørende kreft, så kan du spørre Kreftforeningen eller besøke oss i Dronningens gate 2A i Kristiansand. Vi kan gi informasjon og har mange tilbud til kreftpasienter og pårørende.