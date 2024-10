Årets utgave av Terrengkarusellen i Kristiansand ble torsdag av sluttet med UiA-løpet. Dette var det 21. løpet i årets karusell og gikk ved Universitetet i Agder (UiA) i Kristiansand. Været var imidlertid ikke det beste. Det kom en del regn.

Løypene var på 3,4 km og 7 km. I tillegg ble det arrangert et barneløp på 500 m. Overskuddet fra løpet gikk til Barnekreftforeningen, som også er formålet søndagens TV-aksjon går til.

Når det gjelder resultatene fra UiA-løpet, så melder arrangøren om at det var tekniske problemer med tidtakerklokkene. Rekkefølge og tider kan de dessverre derfor ikke gi på noen av de beste løperne i startpuljene.

Arrangøren jobben med å få utarbeidet en noenlunde riktig liste over deltakerne. Denne håper de å kunne publisere til tirsdag.

Trolig var det nærmere 900 deltakere, og kanskje bortimot 300 enkelt-startende.



Fra starten av kort løype.



Fra starten på barneløpet.

Sverre Larsen laget en rapport og intervjuet noen av de involverte

Det var mange som likte seg ved UiA, og vi tok en prat med vinneren av kort løype, med to øvrige deltakere, med løpsleder for UiA-løpet, med varaordføreren i Kristiansand, med Norsk Folkehjelp og med sjefen John Magnus Humborstad som var 75 år i dag.

Gabriel Ingebretsen (34) - vinneren av kort løype

- Jeg synes løypa var tung og hard, og jeg gav absolutt alt jeg hadde. Jeg løp sammen med Helge Eidsnes en periode, og etter at jeg løp ut av Jegersberg i løypa, lå jeg alene i teten. Jeg er litt forkjølet i dag. Det kostet innsats, tid og krefter å gjennomføre løpet, men så må vi huske på at vi i dag løper også for de som ikke kan løpe. Det gir sterke føringer for en del, sier Gabriel entusiastisk og alvorlig.

Sissel Tjøstland (65) - deltaker

- Dette løpet er til inntekt for barnekreft med en ekstra kontingent. Det er et karuselløp. Vi er invitert gjennom Bedriftsidretten, og jeg har også invitert med ei venninne her i dag. Det er Tove Mønsted, sier Sissel blid og smilende.

Løypa opplever Sissel som grei. Den går stort sett i tørt terreng utenom skogen, men i skogen er det litt blaut av og til etter det regnet som har vært. Det gjør seg å ha med skift.

- Stedet som løypa går i er veldig fint, og det er bra at UiA stiller studenter og uteområde til disposisjon. Og så bruker man Idrettsplassen til parkering. Det setter mange pris på, sier Sissel fornøyd.

Tove Mønsted (65) - deltaker

- Jeg har ikke vært med i karusellen tidligere i år, men dette løpet er jeg med på. Det går til en kjempegod sak, barnekreft, og vi støtter opp om saken, sier Tove engasjert.

Drømmeløpet til Tove er alle slags løp uten regn. Det gir mosjon, hygge og samvær. Dette løpet har et åpent og positivt miljø, der man kan velge å løpe eller å gå, og det er for alle, for eksempel også slagrammede, handikappede og barn med barnevogn.

Kristin Mestad (25) - Løpsleder av UiA-løpet

- Idéen med løpet her i dag, er å komme sammen i bevegelse, og gjøre noe til glede for andre, som arbeid med kreftsaken virkelig er. Dette løpet er for alle aldre og uansett forutsetninger. Vi oppmuntrer folk til å ha det fint i det fellesskapet som vi har her, sier Kristin smilende.

- Løypa i dag er altså universelt utformet. Og den er for alle, uansett synlig eller usynlig funksjonsnedsettelse. Alle kan delta og det er fint terreng for dem som deltar, sier Kristin mens hun fortsetter engasjert videre med sitt arbeid.

Charlotte Beckmann Finnestad (46) - Varaordfører i Kristiansand



Charlotte Beckmann Finnestad og John Magnus Humborstad.

- Det typiske ved dette løpet er at mange ser mange. Det er et fantastisk arrangement. Vi tilrettelegger miljøet slik at vi tar vare på folkehelsa. John Magnus Humborstad, som er lederen av karusellen her i sør, er en drivkraft i Bedriftsidretten. Han er en omsorgsperson. Vi er stolt av han og å kjenne han. Han har ledet karusellen nå i 37 år, og deltatt i til sammen 47 år. Imponerende, sier Charlotte Beckmann Finnestad.

Og John Magnus fikk blomster av Charlotte og kommunen.

Charlotte Beckmann Finnestad og John Magnus Humborstad. Blomsteroverrekkelse i forbindelse med at John var 75 år.

Det som er bra med karusellen er blant annet at så mange er med og løper, og at dette arrangementet samler så mange interesserte. Man kommer rundt på nye løyper hver uke, og bedriftene er selvfølgelig med.

Norsk Folkehjelp

Bjørn-Martin Brunes til venstre, Inger Heng i midten, og Hans Gudmundsson til høyre.

- Bidraget vårt i storsamfunnet og spesielt i Kristiansand, er å være sanitetsvakter og ambulansevakter, og bidra med hjelp og støtte i leteaksjoner der man trenger søk og redning. Norsk Folkehjelp er landsdekkende og består av 70 lokallag. Det er også minerydding i miljøet, og noen er store og aktive på dette, sier trioen engasjert.

- Vi trenger stadig flere nye folk i Norsk Folkehjelp, og det gjelder også nå. Vi består ikke av ungdomslag, men vi ønsker voksne som er 18 år eller eldre. Vi ønsker studenter og folk som ønsker å bidra. Man bør møte hverdagen med et åpent sinn, med kreativitet, med nye innspill i hverdagen, bruke livet sitt på en fin hobby, og være med og redde liv, sier trioen videre.

- UiA er et veldig bra sted for rekruttering. Det er unge mennesker her, og vi har også mange løpere med i dag. Vi ønsker studenter og alle som har lyst til å bidra, og stille spørsmål ved arbeidet. Vi ønsker å ha det gøy og interessant og spennende på jobb, og det er også bra med folk som er mye i skogen og har meninger, så folk i turmiljøene er også aktuelle for oss. De som er interesserte må bare ta kontakt med oss, avslutter trioen ivrig og energisk.

Inger Heng forteller at hun er stolt over å ha vært med i Norsk Folkehjelp helt siden 1997.

John Magnus Humborstad (75) - Arrangør og leder av Terrengkarusellen i Kristiansand

- Det vi forbinder med dette løpet, er at det går til inntekt for barnekreft, og så markerer løpet avslutningen for sesongen. Sesongen har vært god, sier John rolig.

Det er viktig at alle karuselldeltakerne føler seg velkomne, og at det stadig kommer flere og nye løpere. Alle kan være med å støtte karusellen, og det er et godt tiltak for bedre folkehelse.

- Dette har vært en helt grei sesong. Vi har stort sett unngått skader. Det er opptil 20 000 enkeltstarter, og det har blitt lagt ned 7 000 dugnadstimer. Vi takker alle for alt godt engasjement, sier John til slutt.

Og til sist har vi med noen bilder fra pallen i kort løype for kvinner og menn, og for Milslukeren (eller lang løype) for kvinner og menn.

Kort løype kvinner. Anine Kallhovd fra venstre, vinner Solveig Steinsland i midten, og Charlotte Viervang til høyre.

Kort løype menn. Helge Eidsnes til venstre, vinner Gabriel Ingebretsen i midten og Ole Mikal Tørsdal til høyre.

Mislukeren kvinner. Mina Lilleheier, vinneren.

Milslukeren menn. Marius Engeland til venstre, Olav Spigseth som vinner i midten, og Preben Hafnor til høyre.

Og så avsluttet studentene ved UiA arrangementet med et fyrverkeri i mørket, og det satte mange pris på!