 Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Annonse
Annonse
Annonse
Hvilke terrengsko du skal velge, er helt avhengig av hva slags type terreng du skal løpe i og under hvilke forhold. Det kan dessuten være individuelt fra løper til løper hvordan en modell oppleves. (Foto: skoprodusentene)
Annonse
Annonse

Test av løpesko for terrenget 2025

Sommerferien er over. Vi er tilbake i hverdagen og det gjelder å finne tilbake til de gode hverdagsrutinene. Noen løpeturer i uken bør være en del av disse. Og hvorfor ikke legge turen utenfor asfalten? Löplabbet har igjen testen et knippe av årets løpesko for terrenget. Vi har vært gjennom 13 av årets nyheter. Det har gitt oss over 200 mil med testingen på stier og grusveier i områdene rundt Oslo og Kristiansand. 
Publisert
Artikkelen fortsetter under annonsen


Du må logge inn for å lese denne artikkelen.

Er du ikke medlem?
Få digital tilgang for kun 10 kroner.

Bli medlem her!


Når du melder deg inn i Kondis, kan du velge mellom å tegne løpende månedlig medlemskap, medlemskap ut 2025 eller ut 2026. Velger du det siste inkluderer dette også et gavekort fra Löplabbet på 1500 kroner.

Logg inn som Kondismedlem:

Velg hvordan du vil logge inn. Har du fått ditt medlemsnummer kan du logge inn med medlemsnummeret og ditt postnummer: Har du ikke mottatt medlemsnummer enda? Logg inn med din ConnectID-bruker.

Del artikkelen

Siste medlemssaker

Hvilke terrengsko du skal velge, er helt avhengig av hva slags type terreng du skal løpe i og under hvilke forhold. Det kan dessuten være individuelt fra løper til løper hvordan en modell oppleves. (Foto: skoprodusentene)

Test av løpesko for terrenget 2025

Jakob viser fram sine sko. (skjermdump fra Youtube)

Hvordan lage et system for sko-rotasjon inspirert av Jakob Ingebrigtsen?

Fra starten på runde 8 av 12 på backyarden i Furuberget lørdag. (Foto: Rolf Bakken)

Over 300 små og store i heftige Mjøsen Trail i Furuberget

Treningsdagbokas tale: Man behøver ikke bla så langt bakover i treningsdagboka før man oppdager at løpsformen ikke er hva den engang var. (Illustrasjon: Bjørn Johannessen / Kunstig Intelligens)

Løper jeg saktere – eller var langturene bare veldig raske før?

En mester i å finne nye veier: Even Brøndbo Dahl har en master i idrettsfyisologi og er en mester i å finne nye veier for å optimalisere løpetreningen sin. (Foto: Bjørn Johannessen)

Even Brøndbo Dahl kjemper mot egne begrensninger

Amalie Sæten, Marte Hovland, Awet Nftalem Kibrab, Magnus Tuv Myhre og Selma Løchen Engdahl gjorde alle gode løp i Belgia i helgen. (Foto fra årets NM: Arne Dag Myking)

Flere perser på de norske eliteløperne i et stevne i Belgia

Se nesten 300 bilder fra Mjøsen Trail

I Bergsdalen Opp konkurreres det i å komme seg raskest opp dalen, enten ved å sykle, løpe eller å gå på rulleski. (Foto: Arne Dag Myking)

Bergsdalen Opp er et av de mest spesielle arrangementene på Vestlandet

Annonse