Lørdag ble Industriløpet arrangert på Stord utenfor Bergen. Løypa var flat og lettløpt og både 5 og 10 km stod på konkurranseprogrammet. Begge løypene ble kontrollmålt og godkjent rett i forkant av årets arrangement.

Det var 161 som fullførte 10 km, mens det på den halve distansen var 155 fullførende. Totalt altså 316.

Delt seier på 5 km

I herreklassen ble det en usedvanlig jevn kamp om de beste plassene. I et spurtoppgjør ble både Trygve Feidje Mjelde og Sindre Solbakken Omsvik klokket inn på 14:54 og delte førsteplassen. To sekunder bak fulgte Johannes Sandvik Bø på 14:56. Det var heller ikke langt ned til de to neste plassene. Tedros Haile kom på 4. plass med 15:01, mens Morten Gjendem kom på 5. plass med 15:03.

Noe større marginer ble det i kvinneklassen. Her vant Maren Austevik Bø på 17:24 foran Helena Hope på 17:41 og Guro Hoff på 18:29.

Spurtoppgjør: Trygve Feidje Mjelde (i rødt) og Sindre Solbakken Omsvik (bakerst) fikk delt førsteplassen på 5 km på tiden 14:54. Johannes Sandvik Bø (i grønt) måtte nøye seg med 3. plassen med 14:56. (Foto: Thomas André Hjelmen)



Vinner 5 km kvinner: Maren Austevik Bø vant kvinneklassen på 5 km i Industriløpet på 17:24. (Foto: Thomas André Hjelmen)

10 beste menn totalt på 5 km

Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid 1 Trygve Feidje Mjelde Osterøy IL M23-34 14:54.0 1 Sindre Solbakken Omvik Gular, IL M23-34 14:54.0 3 Johannes Sandvik Bø Fitjar M18-19 14:56.0 4 Tedros Haile Haugesund Idrettslag M23-34 15:01.0 5 Morten Gjendem Haugesund Idrettslag M23-34 15:03.0 6 Aleksander Hauge Øyen Gneist, IL M18-19 15:44.0 7 Sondre Haukanes Gneist, IL M16-17 16:08.0 8 Robert Hisdal BFG Bergen Løpeklubb M45-49 16:12.0 9 Martin Mjelde Gneist, IL M16-17 16:19.0 10 Håvard Berland BFG Bergen Løpeklubb / Equinor M45-49 16:30.0





10 beste kvinner totalt på 5 km

Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid 1 Maren Austevik Bø Gular, IL K23-34 17:24.0 2 Helena Hope Spirit Friidrettsklubb K23-34 17:41.0 3 Guro Hoff Team BDO Nhhs K20-22 18:29.0 4 Oda Barth Vedøy Nesttun K35-39 18:38.0 5 Ingrid Frøyland Haugesund Idrettslag Friidrett K12-13 18:53.0 6 Malene Njaastad Nesttun K23-34 19:10.0 7 Ingvild Eilertsen Sundby Stord K35-39 21:43.0 8 Therese Fadnes Laksevåg K35-39 22:26.0 9 Silje Knutssøn Bjordal K35-39 22:37.0 10 Sandra Jacobsen Siglevik Equinor Johan Castberg K23-34 25:43.0

Spurtoppgjør på 10 km

I likhet med 5 km ble det også i herreklassen på 10 km spurtoppgjør om seieren. Oppgjøret stod mellom Morten Gjendem og Tedros Haile. Førstnevnte vant på 31:33 - ett sekund foran sistnevnte. Vegard Havn kom på 3. plass med 32:50. Tedros Haile løp for øvrig også 5 km hvor han kom på 4. plass med 15:01.

I kvinneklassen ble det på 10 km Karoline Harnes Mongstad som vant på 35:17. Ann Kristin Mosbron kom på 2. plass med 38:32, mens Annette Velde Sande kom på 3. plass med 39:16.

Spurtoppgjør 2: Morten Gjendem (til venstre) vant 10 km i Industriløpet etter et spurtoppgjør mot Tedros Haile. (Foto: Thomas André Hjelmen)

Premiepall kvinner 10 km: Karoline Harnes Mongstad (midten) vant foran Ann Kristin Mosbron (til venstre) og Annette Velde Sande (til høyre). (Foto: Thomas André Hjelmen)

10 beste menn totalt på 10 km

Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid 1 Morten Gjendem Haugesund Idrettslag M23-34 31:33.0 2 Tedros Haile Haugesund Idrettslag M23-34 31:34.0 3 Vegard Havn Stord IL M23-34 32:50.0 4 Stian Bråten Johannessen Bagn IL / FM Gruppen M23-34 33:19.0 5 Daniel Bruvik Osterøy IL M23-34 34:29.0 6 Håvard Nakken Follesø Equinor M35-39 34:55.0 7 Johannes Heien IL Ternen M35-39 35:04.0 8 Jonas Birkeland Godvik M23-34 36:00.0 8 Kristian Åsbø Bjoa Halvmaraton 2024 M35-39 36:00.0 10 Seming Erstad BFG Bergen Løpeklubb M40-44 36:02.0

10 beste kvinner totalt på 10 km

Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid 1 Karoline Harnes Mongstad Gular, IL K23-34 35:17.0 2 Ann Kristin Mosbron Haugesund Triatlonklubb K40-44 38:32.0 3 Annette Velde Sande BFG Bergen Løpeklubb og Vangenbanden K40-44 39:16.0 4 Iben Kvigne Skjold K18-19 39:47.0 5 Lucyna Filipek Haugesund K40-44 40:52.0 6 Pernille Klund Dalgaard Team BDO Nhhs K23-34 41:07.0 7 Hildegunn Håland Trio K55-59 43:17.0 8 Ann Helen Salomonsen Stord K23-34 44:25.0 9 Elise Furevik Stord IL K23-34 44:49.0 10 Lene Almås Halvorsen Stord K23-34 45:14.0

