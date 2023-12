- Løpeglede i Europas vakreste løpstrasé

Maratonløpet The Arctic Run skal arrangeres på Hadseløya, en øy som skapt for maraton. Distansen rundt øya er 42 kilometer, som er standardlengden for maratonløp. Og med havet på den ene siden og fjell og nordnorsk natur på den andre, skal løpere fra hele verden tilbys opplevelser de ikke får noen andre steder.

Knut-Eirik Dybdal er daglig leder i Arctic Sport som er et av selskapene bak Arctic Race of Norway, og medarrangør av The Arctic Run. Han sier de har fått gjennomført en undersøkelse som viser at gateløp er den konkurransen som flest er interessert i å delta på, og at de aller fleste er villige til å reise for å være med.

- Gjennom The Arctic Run ønsker vi å bringe folk til Vesterålen, og Vesterålen ut til verden. På den måten skal vi bidra til at enda flere skal få øynene opp for de mange mulighetene som ligger i denne flotte delen av Norge, sier Dybdal.

Men The Arctic Run skal ikke bare være for de som løper raskest. Dybdal understreker at de også skal være et inkluderende løp, og at de har en ambisjon å tiltrekke seg det brede lag av folk som er glad i å løpe. I tillegg til maraton, halvmaraton og 10-kilometer, skal Arctic Run tilby spesielle opplevelser for barn, eldre og parautøvere.

- Det er en voksende interesse for løping i Norge. Likevel er det et stort behov for å få enda flere inn i fysisk aktivitet. Dette ønsker vi å bidra til og ett av våre mål er å inkludere enda flere inn i idretten.

Med på laget har Arctic Run fått med noen av landets viktigste stemmer innen løpeglede.

- Kristian Ulriksen, Sindre Burås og Andreas Grøgaard i Breaking Maraton Limits, har over lang tid inspirert det brede lag av befolkningen til å ta joggeskoene på og bevege seg. Sammen skal vi jobbe for at The Arctic Run skal spre løpeglede og bidra til bedre folkehelse i det vi mener er Europas vakreste løpstrasé, sier Dybdal.

Kristian Ulriksen da han i 2022 satte ny løyperekord i Hadsel maraton med 2:38:13. (Foto fra løpets facebookside)

Kraften i samarbeid

The Arctic Run bygger videre på Hadsel Maraton som har over 30 års historie, og arrangørene samarbeider med Nordland fylkeskommune, kommunene i Vesterålen og lokalt næringsliv. Den lokale kunnskapen og erfaringen ivaretas av tidligere arrangør, Stokmarknes idrettslag. Med ASO på laget, som er mest kjent for å arrangere Tour de France og Paris Marathon, sikrer man at det er en sammenheng mellom det lokale og det ypperste man kan få av internasjonal kompetanse.

- Med kraften i at alle samler seg bak dette arrangementet, bør vi ha gode muligheter for å arrangere et løp i verdensklasse, og bidra til å gjøre Vesterålen kjent for enda flere, avslutter Dybdal.

Første utgave av The Arctic Run går av stabelen 8. juni 2024.

Registrering åpner fredag 8. desember kl. 10.00.

Mer info:

Facebook, Instagram og Strava