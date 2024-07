Både 15 og 32 km stod på programmet da den sjette utgaven av Lofoten Skyrace ble arrangert lørdag. Det populære løpet ble arrangert for første gang i 2019. Da som et testløp med 150 påmeldte løpere. Løpet er kjent for sine spektakulære løperuter gjennom Lofotens naturskjønne landskap og har raskt blitt en favoritt blant skyrunnere fra hele Norge, og også tiltrukket seg internasjonal oppmerksomhet. Med teknisk krevende terreng og fantastisk utsikt, tiltrekker løpet seg både profesjonelle atleter og entusiastiske mosjonister.

Den krevende løypa ble ekstra krevende i år på grunn av mye regn og gjørme.

Det var regn og surt vær i årets utgave av Lofoten Skyrace. (Foto: Nok Sandholm / løpets facebookside)

Ny seier til Therese Johaug

Den lengste løypa i Lofoten Skyrace er på 32 km og inkluderer to fjellkryssinger. Høyeste topp er Matmora med sine 788 m.o.h. og totalt har løpet 1650 høydemeter.

For to år siden stilte Therese Johaug til start i langløypa på 32 km. Hun vant løpet. Denne bragden gjentok hun i år da hun kom i mål på tiden 3:40:42. På andreplass kom Tuva Toftdahl Staver med 3:50:26, mens tredjeplassen gikk til Eva Simonsen på 3:56:05.

Herreklassen på 32 km ble vunnet av Jo Forseth Indgaard på 3:03:42 foran Hallvard Schjølberg på 3:04:36 og Eirik Solvang på 3:07:50.

Skiløper Simen Østensen kom på 4. plass i den 32 km lange løypa. (Foto: Nok Sandholm / løpets facebookside)

Haga og Robsahm vant "kortløypa"

Anders Haga, som for to år siden vant langløypa på 32 km, stilte denne gangen til start, og vant, "kortløypa" på 15 km som inkluderer 800 høydemeter. Men med vinnertiden 1:28:31 var han ikke mange sekundene foran Henning Mæhle som kom i mål på 1:28:47. Tredjeplassen gikk til Oliver Plassen-Brandvol på 1:32:43.

Vinner blant kvinnene på 15 km var Ida Amelie Robsahm på 1:37:11 foran Johanna Gelfgren på 1:38:05 og Mirjam Saarheim på 1:41:11.

Ingen løyperekorder

I 2022 satte Johaug løyperekord ved å løpe på 3:14:27. At hun i år var ca. 25 minutter bak denne rekorden sier nok mer om hvor krevende forholdene var enn om hennes form for tiden. Også løyperekordene i de øvrige klassene/distansene fikk stå urørt.

Gjeldende løyperekorder

Herrer 32 km: 2:45:22 – Anders Haga (2022)

Kvinner 32 km: 3:14:27 – Therese Johaug (2022)

Herrer 15 km: 1:26:24 – Marius Pytten (2020)

Kvinner 15 km: 1:43:47 – Sylvia Nordskar (2023)

Fulltegnet

Årets løp hadde vært fullbooket siden november i fjor. Totalt, inkludert både tur- og konkurranseklassene, var det 816 som fullførte 32 km, mens det var 427 som fullførte 15 km. Dette gir totalt 1243 fullførende deltakere i årets løp.

Påmelding for neste års løp åpner i september.

Kjendistvillingene Vita og Wanda Mashadi deltok begge på 32 km. De løp sammen og kom i mål på rundt 6,5 timer. (Foto: Nok Sandholm / løpets facebookside)

ALLE RESULTATER HOKA LOFOTEN SKYRACE

De 10 beste totalt i Lofoten Skyrace 2024

Plass Fornavn Etternavn Klubb Tid 15 km kvinner 1 Ida Amelie Robsahm Høvik 1:37:11.0 2 Johanna Gelfgren Hoka One One/Örgryte IS 1:38:05.0 3 Mirjam Saarheim Kabelvåg 1:41:11.0 4 Silje Oksholm Arnøy Bergen 1:44:58.0 5 Vilja Schjølberg Hegdahl Nesodden IF 1:50:55.0 6 Silje Fjellheim Ulriksen KS SKI Lofoten 1:53:21.0 7 Tuva Meinke Kylland IF Sturla 1:54:12.0 8 Maria Kalnæs Danielsen Drøbak Frogn Idrettslag 1:56:32.0 9 Innika De Rosa Team Dynafit / Tromsø Løpeklubb 1:57:43.0 10 Anna Jakobsen Steiro Medkila Skilag 1:59:12.0 15 km menn 1 Anders HAGA Hoka 1:28:31.0 2 Henning Mæhle SK Vidar/Multiconsult BIL 1:28:47.0 3 Oliver Plassen-Brandvol OK Moss 1:32:43.0 4 Sindre Grønås Deloitte BIL 1:33:01.0 5 Morits Hagander Arkwright 1:35:26.0 6 Joar Moberg Søvik Stokmarknes 1:37:05.0 7 Gard Harjo Haugsnes Tromsø Løpeklubb 1:37:27.0 8 Nils Kristen Sandtrøen FIK Ren-Eng 1:38:10.0 9 Stian Eilertsen IK Hind 1:38:39.0 10 Sigurd Ruud Skjeseth FIK Orion 1:43:20.0 32 km kvinner 1 Therese Johaug SK Vidar / Hoka 3:40:42.0 2 Tuva Toftdahl STAVER Oslo 3:50:26.0 3 Eva Simonsen Nbro Running 3:56:05.0 4 Francisca Vivian Da Silva Eriksen Team Sagene Sykkel 4:00:39.0 5 Ingrid Hannestad Kamp/Vestheim IF 4:01:32.0 6 Anna Elise Jevne BDO 4:06:01.0 7 Ingrid Landmark Tandrevold Oslo 4:06:59.0 8 Henriette Lund twr Lundmarks 4:07:37.0 9 Frida Bjørnstad Konow Twr/Sk Vidar 4:08:29.0 10 Emilie Krey Ludviksen TSI Langrenn 4:10:27.0 32 km menn 1 Jo Forseth Indgaard Oslo 3:03:42.0 2 Hallvard Schjølberg Kabelvåg 3:04:36.0 3 Eirik SOLVANG Svolvær 3:07:50.0 4 Simen ØSTENSEN Frogner Runners 3:11:25.0 5 Ånung Viken Dynafit 3:17:35.0 6 Eirik Haugsnes Tromsø 3:17:44.0 7 Sivert MOEN Bodø Bauta Løpeklubb 3:18:08.0 8 Sindre Buraas Hoka X Untold_Movement 3:18:48.0 9 Roman Ryapolov IFK Mora OK 3:20:37.0 10 Magnus Lian AARRESTAD Stirsdag Gronntreningslag 3:23:41.0



Lofoten Skyrace er kjent for sine spektakulære løperuter gjennom Lofotens naturskjønne landskap. (Foto: Nok Sandholm / løpets facebookside)