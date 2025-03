Thomas Schjøtt Hannevig forteller til Kondis at han er på et studiebesøk til noen av verdens mest innovative teknologiselskaper og universiteter, blant annet Google, Box, Plug and Play, og University of California, Berkeley.

I tillegg til de faglige opplevelsene har han også hatt gleden av å delta i Zoom Running Event i San Francisco. Det endte med seier og ny løyperekord i storslagne omgivelser:

– Å løpe langs den ikoniske Golden Gate-broen var en fantastisk opplevelse som ga meg ny inspirasjon til å fortsette å pushe meg selv både på og utenfor banen, forteller Thomas Schjøtt Hannevig.

Thomas Schjøtt Hannevig har vi tidligere sett gjøre gode løp i både Vinter- og Sommerkarusellen i Bergen.

10 beste Zoom Running Event 15. mars:

Plass Bib Navn Kjønn Plass kjønn Alder Plass alder Aldersgruppe By Stat Klokketid 2 1086 Thomas Schjøtt Hannevig M 1 32 1 M3039 Ålesund 19:22 3 1126 Adrian Philip M 2 16 1 M1319 San Jose CA 20:08 4 1112 Stephen Tai M 3 30 2 M3039 Fremont CA 20:40 5 1099 Holland Prest F 1 19 1 F1319 Redwood City CA 21:41 6 1103 R. Rangel Arroyo M 4 12 1 M0112 San Jose CA 21:57 7 1101 Tonatiuh Rangel Gordillo M 5 44 1 M4049 San Jose CA 22:22 8 1071 Cameron Eubanks M 6 37 3 M3039 Celina TX 24:54 9 1073 Chase Laws M 7 29 1 M2029 San Diego CA 25:01 10 1076 Zack Richter M 8 22 2 M2029 Tinley Park IL 26:55

(Det er uklart hvorfor plasseringen her begynner med 2)