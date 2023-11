Rapport fra Sverre Larsen

Terrengkarusellen avsluttet nå sin 49. sesong, og dermed er det jubileum neste sesong. Terrengkarusellen fortsatte i årets sesong oppgangen fra i fjor. Koronatiden har preget oppslutningen i 2020 og 2021, og den satte tilbake mange idrettsaktiviteter i Norge. Men alt tyder på at det skal gå oppover med aktiviteter i årene som kommer, selv om det ikke går så veldig raskt.

2319 deltakere

Totalt har 2319 deltakere vært innom ett eller flere av karuselløpene i 2023. Det er 1068 kvinner og 1253 menn. Gjennomsnittlig antall deltakere per løp var 771 deltakere, med 873 på våren og 670 på høsten. 1199 klarte premieringen i Terrengkarusellen med 565 kvinner og 634 menn. Man må ha 7 karusellpoeng for å være blant de 1199 her.

Det var mange som møtte opp på avslutningen torsdag kveld 9. november, og folk koste seg med snakk, latter og hygge, og man fikk servert deilige rundstykker og kaffe. Dette ble det satt pris på.

Foredrag med Thor Gotaas

Thor Gotaas begynte foredragene med å snakke litt om idrettshistorie og løpehistorie, og hva som har skjedd nasjonalt og internasjonalt langt tilbake i tid, opp til vår egen tid. Og storsamfunnet står på kravene for å hevde seg, og man må trene godt og være sprek om man skal nå så langt som det er mulig å nå. Thor Gotaas kan være på mange podkaster. Han skriver mange bøker, og jobber hele tida. Han holder mange foredrag, og er en skattet og ettertraktet mann flere steder. Han driver også med trening hver dag!

Noen mennesker virker bra på korte distanser, mens noen er bra på de lange, og vi finner også kombinasjoner av disse typene. Idéen med løping kommer fra Egypt og Midt-Østen hvor de hadde løpende bud. Og når det var krig der, måtte flere løpe 24 mil i døgnet. Den filosofiske tradisjonen med Platon, Sokrates og Aristoteles lever også den dag i dag, og også disse lurte på hva man gjør og hvorfor når man trener og konkurrerer som man gjør.

Det var en skotte som hette Bartley og han var populær og kjent for løping, og i hans tid måtte de løpe 1000 mil på 1000 timer. Og folk som hadde en løpebane i kriminalitet og på asylet, gjorde det ofte bra i løping. Kristiansand kan også varte opp med idrett, og hoppbakken på Klappane er fra 1877, så vi har noe å rose oss av i Kristiansand også. Den første verdensutstillingen i idrett var i 1863.

Paavo Nurmi og Emil Zatopek var begge fremragende i løping. Fra 1960 har folk fra Kenya dominert løpingen. Mange har gjennom historien løpt barbeint, og det er flere kenyanere som har vunnet maraton. De løper for pengene, og målet er å slå alle. Både korte og lange løp samler deltakere, og mange løper for å bli premiert.

Etter at Thor Gotaas var ferdig med sitt foredrag, signerte og solgte han bøker.

Helse, overskudd, velvære og samhold

Etter Gotaas overtok Geir Rykhus fra Bedriftsidretten i Agder som står for bedre helse, overskudd, velvære og samhold.

I sitt foredrag fortalte han om at trening er å bevege seg mer enn man pleier når man går og gjør dagliglivets plikter. Kontinuitet er viktig i treningsarbeidet. Og det er det viktigste man jobber med i idretten. Vi lever i forskjellige tidsperioder og faser gjennom dagen fra vi står opp og er våken til vi legger oss, og det gjelder alltid i løpet av dagen som er dag akkurat nå. Og det er viktig å ha nok tid disponibel. Man bør ha gode rutiner i løpet av dagen. Disse skal passe inn i livet. Man kan gjøre aktivitetene i løpet av dagen uten å måtte planlegge så mye. Trening er en naturlig del av rytmen. Og det er viktig å balansere ting som du skal gjennom når du driver med idrett og trim.



Geir Rykhus fra Bedriftsidretten i Agder.

Det er viktig å finne gode alternativer i løpet av dagen, og velge noe som man går for. Det er lurt å trene nok og godt nok. Man bør trene jevnlig. Og man kan gjøre det sammen med andre eller alene. Det bør være gjennomførbart, og treninger blir ofte gjort med trivsel, vilje og styrke. Variasjon i treningen er ofte avhengig av årstiden, og man har oftest snø og ski i løpet av vinteren.

Det er stadig nye løyper, og man bør våge å gjøre noe annerledes. Man må trives med det som man holder på med. Og så bør man ha motiverende mål, og det er konkurranse og at løpene er gjennomførbare. Og så bør man strekke seg etter noe, og bruke trening og konkurranse til å oppnå det som man ønsker og som man har lyst til.

Jubilantene ble hedret

Deretter ble jubilantene i karusellen hedret, og det var fra 25-års-jubilanter opp til 45-års-jubilanter.

25-års-jubilanter: Ann Kate Askildsen, Arnhild Kristiansen, Bjørg Mæsel, Elin Søberg Stubestad, Ester Haugland, Inger Margrethe Fidje, Jorun Roald, Margaret Anne Heald, Marit Notland, Randi Marie Rypestøl, Reidun Fidje, Wenche Graaner, Erik Bugge Nilsen, Geir Vennesland, Gunnar Lauvsland, Håkon Hellvik, Jan G. Johannessen, Johannes Oudalstøl, Kåre Eidså, Odd Øyvind Frøysvik, Rune Skuggedal, Terje Nandrup, Trond Sørensen og Vidar Lundevold.

30-års-jubilanter: Benthe Kallhovd, Britt Hilde Hattrem, Eva Wullum Fosselie, Grete Jakobsen, Sigrun Fossheim, Torill Brottveit, Alf Gurandsrud, Geir Allan Holte, Rune Berentsen, Tor Reidar Homme, Tore Berntsen og Øyvind Torgersen.

35-års-jubilanter: Anne Grete Mjåland, Anne Marie Tjessem, Elin Pedersen Sundtjønn, Inger-Grethe Vabo, Arild Vehus, Jan Martin Drivdal, Kristen Bue og Åge Holgersen.

40-års-jubilanter: Berit Tønnessen, Kirsten Salthaug, Kjell Tønnessen, Leif Johannessen, Sigmund Salthaug, Sverre Heggland og Øistein Rosen.

45-års-jubilanter: Gudveig Jørundland, Einar Jørundland, Hans A. Drange, Jan Reinhard Hansen og Jon Heggland.



Geir Wehus (til høyre) fikk overrakt en pengesum til Kreftforeningen fra sjefen i karusellen John Magnus Humborstad (til venstre).