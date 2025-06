Den nyeste generasjonen av Thules løpevogn-favoritt skal ha et lett og aerodynamisk rammeverk, store hjul for uanstrengt fart og oppgraderte funksjoner for sikkerhet og komfort.

Bygget på erfaring, designet for ytelse

Med mange års erfaring i utvikling av joggevogner, har Thule videreført alt som gjorde Thule Glide 2 til en favoritt blant aktive foreldre og forbedret dette ytterligere. Thule Glide 3 er utstyrt med store 18-tommers bakhjul og et fast 16-tommers forhjul, som skal gi stabilitet, fart og smidig manøvrering på både asfalt, grus og terreng. Den lette, men solide konstruksjonen skal gjøre det mulig med lengre og raskere løpeturer, og den nye parkeringsbremsen skal gi ekstra plass til løperens fraspark.

Sikkerhet og komfort i hvert steg

Thule Glide 3 oppfyller og overgår de nyeste sikkerhetsstandardene for løpevogner, og skal gi foreldre trygghet på hver løpetur. Et fullt justerbart, polstret sele-system skal holde barnet trygt på plass, mens en ventilert kalesje med flere posisjoner skal gi utvidet dekning og effektiv beskyttelse mot solen. En integrert håndbrems skal gi umiddelbar kontroll over farten, noe som skal gi tryggere løping i nedoverbakker eller på ujevnt underlag. Luftfylte dekk og oppdatert fjæringssystem demper støt og skal gi en komfortabel tur for barnet, mens det nye magnetiske beltet skal gjøre det enklere enn noen gang å sikre barnet.

Det ergonomiske, justerbare styret skal gi komfortabelt grep for løpere i alle høyder, og romslige oppbevaringsmuligheter skal gjøre det enkelt å ta med det du trenger.

Laget for aktive foreldre

Thule Glide 3 skal enkelt kunne slås sammen med én hånd, og skal være lett å frakte og oppbevare. Det ergonomiske, justerbare styret skal gi komfortabelt grep for løpere i alle høyder, og romslige oppbevaringsmuligheter – inkludert en stor varekurv, nettinglomme bak og to sidelommer – skal gjøre det enkelt å ta med det du trenger. Forbedrede refleksdetaljer på hjulene og kalesjen skal gi bedre synlighet for løpeturer på morgenen eller på kveldstid.

– Thule Glide 3 er resultatet av mange års erfaring og innovasjon innen løpevogner. Vi tok alt løpere elsket ved Thule Glide 2 og gjorde det enda bedre – med et mer raffinert, aerodynamisk design, forbedrede sikkerhetsfunksjoner og økt komfort for både forelder og barn. Enten du trener til maraton eller bare elsker en aktiv livsstil, er denne vognen laget for å yte på høyeste nivå, uttaler Sara Berggren som er internasjonal produktsjef i Thule.